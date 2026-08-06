Vào những ngày nắng nóng, cơ thể dễ mất nước và khoáng chất qua mồ hôi, khiến nhiều người rơi vào trạng thái uể oải, chân tay nặng nề, nhanh mỏi dù không vận động nhiều. Không ít gia đình vẫn duy trì thói quen ăn nhiều thịt lợn vì đây là loại thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến. Tuy nhiên, nếu khẩu phần quá nhiều thịt mỡ và thiếu sự đa dạng, hệ tiêu hóa có thể phải làm việc vất vả hơn, đồng thời cơ thể cũng không được bổ sung đầy đủ những dưỡng chất cần thiết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùa hè là thời điểm nên ưu tiên thực phẩm giàu protein chất lượng, ít chất béo bão hòa, đồng thời kết hợp nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước để duy trì thể lực.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống rằng chế độ ăn mùa hè cần cân đối giữa chất đạm, vitamin, khoáng chất và nước. Người dân không nên lạm dụng một loại thực phẩm mà cần đa dạng nguồn protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu để cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất.

Dưới đây là 3 thực phẩm rất đáng bổ sung trong những ngày hè nếu muốn cơ thể khỏe khoắn hơn, đặc biệt là hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp và đôi chân.

1. Các sản phẩm từ đậu nành - Nguồn protein thực vật dễ hấp thu

Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay đậu nành luộc đều là những món ăn quen thuộc nhưng lại rất phù hợp trong mùa hè. Protein trong đậu nành có giá trị sinh học cao, đồng thời chứa nhiều canxi, magie và kali - những khoáng chất góp phần hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Đây cũng là nhóm thực phẩm ít chất béo bão hòa, giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn so với các món nhiều thịt mỡ.

Đậu phụ có thể chế biến thành nhiều món như hấp, sốt cà chua, nấu canh rong biển hoặc xào với nấm, vừa thanh mát vừa dễ ăn trong thời tiết nóng.

Ngoài protein, đậu nành còn chứa isoflavone - hợp chất thực vật được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ khả năng chống oxy hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong các sản phẩm từ đậu cũng góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt với những người thường xuyên ăn nhiều thịt hoặc ít rau xanh.

Khi chế biến, nên ưu tiên các món hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên ngập dầu. Một bữa cơm với đậu phụ sốt cà chua, rau luộc và cơm gạo lứt vừa đơn giản, dễ thực hiện vừa phù hợp với những ngày thời tiết oi bức.

2. Thịt vịt - Món ăn hợp mùa hè

Nếu phải chọn một loại thịt phù hợp với mùa hè, thịt vịt luôn nằm trong nhóm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích.

Thịt vịt giàu protein, vitamin nhóm B, sắt và kẽm, đồng thời chứa lượng chất béo thấp hơn nhiều phần thịt lợn ba chỉ. Khi chế biến đúng cách, thịt vịt vừa mềm, thơm vừa không tạo cảm giác ngấy.

Các món như vịt luộc, vịt hấp gừng, cháo vịt hay vịt nấu măng đều khá dễ tiêu hóa và phù hợp với những người thường xuyên mệt mỏi vì thời tiết oi bức. Kết hợp thịt vịt cùng nhiều rau xanh cũng giúp bữa ăn cân bằng hơn, hạn chế tình trạng đầy bụng sau khi ăn.

Theo nhiều chuyên gia ẩm thực, thịt vịt cũng là nguyên liệu rất dễ kết hợp với các loại rau củ theo mùa như măng, bí xanh, củ sen hoặc rau cải. Điều này không chỉ giúp món ăn phong phú hơn mà còn tăng lượng vitamin và chất xơ trong khẩu phần.

Để hạn chế lượng chất béo, nên bỏ phần da nếu không cần thiết và ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp hoặc nấu canh. Việc hạn chế các món vịt chiên giòn hoặc quay nhiều dầu mỡ cũng giúp bữa ăn thanh nhẹ hơn trong những ngày nắng nóng.

3. Thịt cừu - Ăn vừa phải để bổ sung năng lượng

Nhiều người nghĩ thịt cừu chỉ phù hợp vào mùa đông, nhưng thực tế nếu sử dụng với lượng hợp lý, đây vẫn là nguồn protein chất lượng.

Thịt cừu giàu sắt, kẽm, vitamin B12 và các axit amin cần thiết cho quá trình tái tạo cơ bắp. Với những người thường xuyên vận động hoặc tập luyện thể thao, việc bổ sung thịt cừu ở mức vừa phải có thể giúp cải thiện sức bền và phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, vì đây là loại thịt có hàm lượng chất béo tương đối cao nên chỉ nên ăn khoảng 1-2 bữa mỗi tuần, ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nướng thay vì chiên nhiều dầu.

Dù giàu dinh dưỡng, thịt cừu không phải thực phẩm nên ăn quá thường xuyên. Người có bệnh lý tim mạch, mỡ máu cao hoặc gout cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng thịt phù hợp trong khẩu phần hằng ngày.

Khi chế biến, có thể kết hợp thịt cừu với hành tây, cà rốt, nấm hoặc các loại rau thơm để giảm cảm giác ngấy. Việc ăn kèm nhiều rau xanh cũng giúp cân bằng dinh dưỡng, đồng thời bổ sung thêm vitamin và chất xơ cho cơ thể.

Muốn đôi chân khỏe, đừng chỉ nhìn vào một loại thực phẩm

Nhiều người kỳ vọng một món ăn nào đó có thể giúp "khỏe chân" ngay lập tức. Trên thực tế, sức khỏe của cơ bắp và hệ vận động phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống.

Bên cạnh việc bổ sung các nguồn protein đa dạng, hãy duy trì khẩu phần nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ, vitamin C, kali và magie. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.

Đồng thời, đừng quên uống đủ nước, hạn chế nước ngọt có đường, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Những thói quen đơn giản này sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Mùa hè không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn thịt lợn, nhưng cũng không nên để loại thực phẩm này chiếm phần lớn khẩu phần ăn mỗi ngày. Xen kẽ đậu nành, thịt vịt và thịt cừu cùng nhiều rau củ theo mùa sẽ giúp bữa cơm đa dạng hơn, đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng trong những ngày oi bức.