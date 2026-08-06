M ặc đồ bó cả ngày lẫn đêm

Tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, TS.BSCK2 Trà Anh Duy từng thăm khám cho một nam bệnh nhân 36 tuổi, làm văn phòng, thường mặc quần lót bó và quần tây cả ngày.

Người bệnh có thói quen sau khi về nhà tắm xong vẫn mặc quần lót ôm sát để ngủ. Gần đây, anh bắt đầu bị ngứa vùng bẹn, cảm giác ẩm bí, khó chịu về đêm. Điều khiến người bệnh lo lắng hơn là liệu thói quen này có ảnh hưởng đến tinh hoàn hay chất lượng tinh trùng hay không.

Thăm khám ghi nhận vùng bẹn có biểu hiện hăm kẽ và nghi nhiễm nấm nhẹ, bìu ẩm, không ghi nhận đau bìu hay sưng tinh hoàn.

Tinh dịch đồ người bệnh mang theo trước đó ghi nhận thể tích tinh dịch 2,4 mL, mật độ tinh trùng 42 triệu/mL, tổng di động 46%, hình dạng bình thường 4%, nhìn chung chưa gợi ý bất thường nhiều.

Qua khai thác tiền sử, vấn đề nổi bật hơn ở trường hợp này là vùng bẹn bị bí nóng, ẩm kéo dài, cộng với thói quen mặc đồ chật cả ngày lẫn đêm.

Bác sĩ Duy đang khám cho bệnh nhân (ảnh BSCC).

Lý giải thắc mắc của bệnh nhân, bác sĩ Duy cho biết tinh hoàn nằm trong bìu, ở ngoài ổ bụng, bởi quá trình sinh tinh cần môi trường nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung tâm cơ thể. Bìu có cơ chế co giãn, nâng lên hoặc hạ xuống để hỗ trợ điều hòa nhiệt độ tinh hoàn. Khi vùng bẹn - bìu bị ép trong quần lót bó sát, quần ngoài dày, cộng thêm mồ hôi và ngồi lâu, cảm giác nóng bí, ẩm và ma sát có thể tăng lên.

Điều này không có nghĩa cứ mặc quần lót chật là vô sinh, nhưng sự thông thoáng hợp lý có thể có lợi cho cảm giác dễ chịu và vệ sinh vùng kín. Bác sĩ Duy gợi ý đôi khi "thả rông" cũng là một hành động mang lại nhiều lợi ích cho nam giới.

Lợi ích khi “thả rông”

Bác sĩ Duy cho hay, lợi ích dễ nhận thấy nhất là cảm giác thoải mái hơn: bớt bí nóng, bớt cọ xát, dễ ngủ hơn và giúp vùng bẹn khô thoáng hơn sau một ngày dài.

Với nhiều nam giới, lựa chọn hợp lý có thể chỉ đơn giản là mặc quần đùi ống rộng, quần ngủ cotton hoặc chất liệu thoáng khí, không quá chật, không ẩm và được thay sạch mỗi ngày.

Người cảm thấy thoải mái có thể lựa chọn cách này, miễn là vệ sinh cá nhân tốt, ga giường sạch và phù hợp với hoàn cảnh sống.

“ Thoáng không có nghĩa là xuề xòa, còn “thả rông” không có nghĩa là bỏ qua vệ sinh ”, bác sĩ Duy nói.

Khi nào không nên tự ý “thả rông”?

Theo bác sĩ Duy, nếu nam giới thường xuyên nóng bí, ngứa ẩm vùng bẹn hoặc khó chịu khi ngủ, có thể cân nhắc chuyển sang quần đùi ống rộng, chất liệu thoáng hoặc không mặc đồ lót trong điều kiện vệ sinh phù hợp.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện đau bìu, sưng tinh hoàn, ngứa kéo dài, nổi sang thương hoặc có vấn đề về khả năng sinh sản, nam giới cần đi khám chuyên khoa thay vì chỉ thay đổi quần áo.

Ở một số trường hợp, việc “thả rông” hoàn toàn cũng chưa chắc phù hợp. Những người sau phẫu thuật vùng bìu - bẹn, đang đau bìu, bị giãn tĩnh mạch thừng tinh gây khó chịu hoặc cần nâng đỡ bìu theo chỉ định nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Nếu có các dấu hiệu như ngứa kéo dài, hôi ẩm, nổi mẩn, đau bìu, sưng tinh hoàn, tinh dịch bất thường hoặc vợ chồng mong con lâu chưa có kết quả, nam giới nên khám chuyên khoa để được đánh giá đúng nguyên nhân.