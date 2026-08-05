Giúp rau xanh tươi lâu hơn

Một trong những nguyên nhân khiến rau nhanh héo hoặc úng là hơi nước đọng lại trong túi hoặc hộp đựng. Sau khi rửa, nếu rau vẫn còn nhiều nước hoặc trong quá trình bảo quản xuất hiện hơi nước ngưng tụ, môi trường ẩm sẽ tạo điều kiện cho rau nhanh mềm, úng và hư hỏng.

Lót một đến hai lớp khăn giấy dưới đáy hộp hoặc quấn nhẹ quanh các loại rau lá như xà lách, cải xanh, cải bó xôi, rau thơm... sẽ giúp hút bớt lượng nước dư thừa. Khi độ ẩm được kiểm soát tốt hơn, rau thường giữ được độ giòn và tươi lâu hơn. Tuy nhiên, khăn giấy cần được thay mới nếu đã ẩm hoặc sau vài ngày sử dụng để tránh trở thành nơi tích tụ vi khuẩn.

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Hạn chế trái cây bị mốc do đọng nước

Không chỉ rau xanh, nhiều loại trái cây như dâu tây, việt quất, mâm xôi hay nho cũng rất dễ bị hỏng khi hơi nước tích tụ trong hộp đựng. Các gia đình nên lót một lớp khăn giấy dưới đáy hộp để hút lượng nước ngưng tụ. Cách này giúp bề mặt trái cây khô ráo hơn, từ đó hạn chế nấm mốc phát triển và kéo dài thời gian bảo quản.

Giảm hơi nước trong hộp thực phẩm

Một số thực phẩm sau khi chế biến như rau luộc, salad hoặc đồ ăn còn ấm dễ tạo hơi nước khi cho vào hộp kín.

Đặt một lớp khăn giấy lên trên hoặc dưới thực phẩm (tùy từng loại) có thể giúp hút bớt hơi nước ngưng tụ, nhờ đó hạn chế tình trạng thực phẩm bị nhũn hoặc mất độ giòn. Trước khi sử dụng, cần bỏ lớp khăn giấy để tránh giấy bị rách hoặc dính vào thức ăn.

Góp phần giảm mùi khó chịu trong tủ lạnh

Bên cạnh công dụng hỗ trợ bảo quản thực phẩm, nhiều người còn đặt một cuộn khăn giấy trong tủ lạnh với hy vọng giúp giảm mùi khó chịu. Trên thực tế, khăn giấy có thể hút một phần hơi ẩm trong không khí. Khi độ ẩm được kiểm soát tốt hơn, mùi hôi trong tủ lạnh cũng có thể giảm ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả này khá hạn chế và không xử lý được nguyên nhân gây mùi.

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Trong khi đó, mùi khó chịu trong tủ lạnh thường xuất phát từ thực phẩm bảo quản không kín, thực phẩm để quá lâu hoặc cặn bẩn tích tụ. Vì vậy, để khử mùi hiệu quả hơn, người dùng vẫn nên vệ sinh tủ lạnh định kỳ, bảo quản thực phẩm trong hộp kín và có thể sử dụng các giải pháp như baking soda hoặc bã cà phê nếu cần.

Những lưu ý khi sử dụng

Để mẹo này phát huy hiệu quả, người dùng nên sử dụng khăn giấy sạch, không có mùi hương và thay mới khi giấy đã ẩm hoặc sau vài ngày sử dụng. Khăn giấy đã tiếp xúc với thực phẩm sống không nên tái sử dụng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi bọc hoặc lót rau củ, cũng không nên quấn quá chặt vì có thể cản trở sự lưu thông không khí, khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, khăn giấy chỉ là giải pháp hỗ trợ kiểm soát độ ẩm, vì vậy vẫn nên kết hợp với hộp hoặc túi bảo quản phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dù hữu ích với nhiều loại rau lá và trái cây mọng, khăn giấy không phải giải pháp phù hợp với mọi thực phẩm. Các loại củ như khoai tây, hành tây hay tỏi không nên bảo quản trong tủ lạnh vì môi trường lạnh và ẩm có thể làm giảm chất lượng. Trong khi đó, thịt, cá và hải sản sống cần được bảo quản trong hộp kín hoặc túi chuyên dụng để tránh lây nhiễm chéo, thay vì chỉ bọc bằng khăn giấy.