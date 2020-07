Mùa hè đi nắng nhiều, các chị em lưu lại ngay các công thức nước ép hoa quả giúp da trắng sáng mịn màng này nhé!

Những ngày hè nắng nóng chắc hẳn không thể thiếu các món đồ uống giải nhiệt. Trong các món đồ uống mùa hè thì không thể không kể đến nước ép trái cây. Những cốc nước hoa quả ép mát lịm không chỉ ngon mà lại rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta.

Để sở hữu làn da trắng mịn hơn các chị em hãy học các công thức làm nước ép trái cây này. Các chị em cũng đừng quên duy trì thói quen uống nước ép trái cây thường xuyên nữa nhé!

Nước ép bưởi - dứa - lá bạc hà

Nguyên liệu: 1 quả bưởi, nửa quả dứa, một ít lá bạc hà.

Cách làm nước ép bưởi - dứa - bạc hà - Bưởi bóc vỏ, bỏ hạt. Dứa gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ. - Cho bưởi và dứa vào máy ép. - Nếu không có máy ép bạn cho bưởi và dứa vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc bỏ hỗn hợp qua rây lọc. - Rót hỗn hợp nước ra cốc, thêm nhánh lá bạc hà và thưởng thức.

Lượng lớn vitamin C trong bưởi giúp tăng cường sản sinh ra collagen, giữ cho da luôn trẻ trung. Bưởi cũng giúp ngăn ngừa nếp nhăn trên mặt, loại bỏ các dấu hiệu của lão hóa da. Bên cạnh đó bưởi có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung độ ẩm cho da, giảm tình trạng da khô, nhăn. Hơn hết bưởi chứa lycopene, có tác dụng làm giảm mẩn đỏ và viêm da, giúp làm đều màu da cho làn da mịn màng.

Trong dứa có chứa nhiều vitamin C giúp làn da khỏe mạnh và trắng sáng. Bên cạnh đó quả dứa còn chứa hàm lượng alpha hydroxyl acid, thành phần quan trọng trong các loại kem chống nhăn, giúp tẩy tế bào da chết và góp phần tái tạo tế bào da mới.

Nước ép cà chua - cà rốt

Nguyên liệu: 2 quả cà chua, 1 củ cà rốt.

Cách làm nước ép cà chua - cà rốt - Rửa sạch cà chua, cắt miếng vừa. Cà rốt gọt vỏ, cắt miếng vừa. - Cho cà chua và cà rốt vào máy ép trái cây, ép lấy nước. - Rót ước ép ra cốc, có thể cho thêm đá vào và thưởng thức.

Trong cà rốt có chứa một lượng lớn beta carotene, vitamin B, kali, canxi, coban và những khoáng chất bổ dưỡng khác rất tốt cho những người có làn da xỉn màu. Vì thế uống nước ép cà rốt thường xuyên sẽ giúp bạn giảm tàn nhang, da sáng và đều màu hơn.

Còn cà chua giàu vitamin A, vitamin B6, vitamin C, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, magie, niken,…sắc tố lycopen và beta coraten là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng.

Nước ép lê - cà rốt - quýt

Nguyên liệu: 1/2 quả lê, 1/2 củ cà rốt, 2 quả quýt.

Cách làm nước ép lê - cà rốt - quýt - Lê rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa. - Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa. - Quýt lột vỏ, tách múi. - Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước hỗn hợp.

- Rót ước ép ra cốc, có thể cho thêm đá vào và thưởng thức.



Nếu như công dụng của cà rốt với làn da chúng ta đã biết ở trên thì quả lê chứa nhiều vitamin C, vitamin A cùng với một vài hợp chất chống oxy hóa như zeaxanthin, lutein.. giúp làn da trở nên sáng mịn, giảm đi tác động lão hóa lên làn da. Quýt cũng là một loại quả có chứa nhiều vitamin A và C, vitamin C có trong quýt sẽ giúp kích thích phản ứng tổng hợp collagen trong da giúp cho da mềm mịn.

Nước ép kiwi - rau bina - rau diếp

Nguyên liệu: 1 quả kiwi, 5 lá rau bina, lá rau diếp + 1 chén nước lọc

Cách làm nước ép kiwi - rau bina - rau diếp - Kiwi lột vỏ, cắt miếng vừa. - Lá rau bina và lá rau diếp rửa sạch. - Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước hỗn hợp. - Rót ước ép ra cốc, có thể cho thêm đá vào và thưởng thức.



Kiwi, rau bina và rau diếp, sự kết hợp của các thành phần này sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng lớn chất xơ và chất chống oxy hóa để giúp da sáng đẹp. Nước ép từ kiwi, rau bina và rau diếp có đặc tính lợi tiểu và làm sạch ruột, giúp loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Từ đó giúp làm da đẹp lên từ bên trong. Bên cạnh đó kiwi chứa vitamin C, vitamin K và các chất dinh dưỡng quan trọng và chúng có hàm lượng calo cùng năng lượng thấp nên bạn có thể sử dụng thường xuyên mà không sợ tăng cân.

Nước ép dưa chuột - cần tây - táo xanh

Nguyên liệu: 1 quả táo, 2 nhánh cần tây, nửa quả dưa chuột, đường (nếu bạn thích uống ngọt).

Cách làm nước ép dưa chuột - cần tây - táo xanh - Cần tây rửa sạch, để ráo nước, cắt khúc. - Táo gọt vỏ, cắt miếng vừa. - Dưa chuột rửa sạch, cắt miếng vừa. - Cho táo, cần tây, dưa chuột vào máy ép lấy nước ép hỗn hợp. Thêm đường (nếu bạn thích uống ngọt) và khuấy đều.

- Rót ước ép ra cốc, có thể cho thêm đá vào và thưởng thức.



Dưa chuột cung cấp cho đầy đủ vitamin K, vitamin C, kali, magiê và các chất dinh dưỡng tốt cho da. Vitamin C, nước và các nguyên tố vi lượng trong táo giúp giữ ẩm cho da và duy trì làn da trắng sáng. Còn với cần tây, gần 95% trọng lượng của cây cần tây là nước nên uống nước ép cần tây sẽ giúp bạn cấp nước và giữ ẩm cho làn da hiệu quả. Các khoáng chất có lợi có trong nước ép rau cần tây như kali, canxi, selen và magie cũng giúp kích thích tăng độ sáng của da, cải thiện vùng da bị xỉn màu hiệu quả.