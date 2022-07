Mùa hè cứ chăm ăn 7 món này, chị em đừng hi vọng giảm cân!

Mùa hè là mùa của những chuyến đi biển, nằm dài bên hồ bơi và thưởng thức tất cả những món ăn tuyệt vời. Bánh mì kẹp thịt, xúc xích và ngô phủ bơ đều khiến mùa hè trở nên đặc biệt hơn rất nhiều nhưng mục tiêu giảm cân của bạn có thể dễ dàng bị ảnh hưởng.

Đó chính là lý do các chuyên gia dinh dưỡng của Eat this! Not that! chỉ ra những thực phẩm mùa hè gây hại cho hành trình giảm cân của bạn.

7 món ăn phổ biến vào mùa hè khiến chị em không thể giảm cân

1. Ngô chiên bơ

Có thể bạn luôn nghĩ ngô không gây ra quá nhiều thiệt hại cho vóc dáng. Bởi vì suy cho cùng, ngô cũng là một loại rau. Thế nhưng, nếu bạn thích ăn ngô chiên bơ hay rưới nhiều loại sốt lên ngô hấp... thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc giảm cân.

Theo TS Lisa Young (chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn sách Finally Full, Finally Slim), thông thường, những lớp bổ sung cho món ăn thêm hấp dẫn sẽ cung cấp lượng calo mà cơ thể không cần. Ăn ngô theo những cách này sẽ khiến bạn tăng cân.

2. Bánh mì kẹp thịt nướng

Mùa hè là mùa ăn đồ nướng ngoài trời và có rất nhiều người muốn thể hiện tài năng làm bánh burger của mình. Giống như bất kỳ thời điểm nào khác trong năm, món ăn này có thể khiến bạn dễ dàng lên cân nhưng các "phụ kiện" kẹp bánh mì còn đáng sợ hơn nhiều.

"Thỉnh thoảng bạn có thể thưởng thức một chiếc bánh mì kẹp thịt nhưng nếu ăn với nhiều tương cà, sốt mayonnaise... thì sẽ làm tăng lượng calo không cần thiết", TS Young nói.

3. Sinh tố bán ngoài cửa hàng

Nhiều loại trái cây mùa hè có thể làm thành những món sinh tố ngon miệng và bắt mắt. Tuy ngon nhưng những món ăn vặt mùa hè này có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Chúng ta thường nghĩ sinh tố giống như món ăn nhẹ mùa hè lành mạnh và ít calo. Tuy nhiên, nếu bạn dùng sinh tố bán ngoài cửa hàng thì sẽ có rất nhiều calo gây tăng cân đáng tiếc. Vì bạn không thể lường trước lượng bơ, sữa, đường... được cho thêm vào để có món sinh tố khoái khẩu.

4. Kem

Sống trong những ngày hè nóng bức, những món ăn mát lạnh như kem hẳn sẽ khiến bạn vô cùng thích thú.

Thế nhưng, tin buồn cho những ai đang muốn giảm cân vào mùa hè là nửa cốc kem chứa tới 150-300 calo. Trong khi không giúp bạn cảm thấy no, lượng calo này sẽ gây tích tụ thành mỡ thừa trong cơ thể.

5. Thịt bò

Một phần nhỏ thịt đỏ như thịt bò rất cần thiết trong chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ làm tăng chất béo bão hòa gây hại sức khỏe.

Trong khi đó, các bữa tiệc thịt nướng lại rất phổ biến vào mùa hè. Hoạt động thú vị này khiến bạn ăn nhiều lượng thịt đỏ lên, dẫn đến khó giảm cân. Nghiên cứu cũng cho thấy, một miếng bít tết 550g chứa 124g chất béo và 1.540 calo.

Tất nhiên mùa hè mà không ăn bít tết nướng thì thật quá sức chịu đựng. Điều quan trọng là bạn cần đảm bảo chọn miếng thịt nhỏ để giảm bớt tác động của thực phẩm với mục tiêu giảm cân trong mùa hè.

6. Salad khoai tây

Salad khoai tây là thứ không thể thiếu trong các bữa tiệc ngoài trời. Tuy nhiên, nếu bạn mua sẵn tại cửa hàng thì chúng thường chứa rất nhiều nước xốt giàu chất béo, giàu calo. Bạn sẽ ăn nhiều calo hơn mức cơ thể đốt cháy.

Tốt nhất, bạn nên tự làm tại nhà để khống chế lượng calo nạp vào cơ thể thì hoàn toàn yên tâm.

7. Salad trứng

Thực phẩm nhiều chất béo có xu hướng chứa nhiều calo hơn. Vào mùa hè, các loại thực phẩm như salad trứng có thể dẫn đến tăng cân do hàm lượng chất béo/calo trong mayonaise.

Muốn tăng tốc giảm cân vào mùa hè, chị em nên làm 3 việc

1. Tập luyện cường độ cao

Tập luyện cường độ cao (HIIT) giúp bạn đốt cháy chất béo nhiều hơn bằng cách tăng tỷ lệ trao đổi chất, ngay cả sau quá trình tập luyện. HIIT cũng đã được chứng minh là giúp bạn đốt cháy chất béo.

2. Đứng lên nhiều hơn

Ngồi quá nhiều có hại cho sức khỏe của bạn. Ngồi quá nhiều còn làm chậm sự trao đổi chất trong cơ thể. Với dân công sở có lối sống kém vận động thì điều này càng đúng.

Trên thực tế, so với việc ngồi một chỗ, một buổi chiều đứng lên làm việc có thể đốt cháy thêm 174 calo. Nếu bạn làm công việc bàn giấy, hãy thử đứng lên trong khoảng thời gian ngắn để chia nhỏ thời gian ngồi xuống. Bạn cũng có thể đầu tư vào một chiếc bàn đứng để cải thiện sức khỏe.

3. Uống trà xanh hoặc trà ô long

Trà xanh và trà ô long đã được chứng minh là làm tăng sự trao đổi chất 4 - 5%. Những loại trà này giúp chuyển đổi một số chất béo được lưu trữ trong cơ thể thành các axit béo tự do, có thể làm tăng quá trình đốt cháy chất béo lên 10 - 17%.

Với hàm lượng calo thấp, uống những loại trà này có thể tốt cho cả việc giảm cân và duy trì cân nặng.

