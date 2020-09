Thực hiện 4 việc này thì ban đêm cơ thể sẽ đốt cháy chất béo và giảm cân thành công

Một cơ thể khỏe mạnh không thể tách rời các thói quen lành mạnh. Có rất nhiều thói quen xấu trong cuộc sống mà chúng ta đang mắc phải, ví dụ như thức khuya, làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn, ăn vặt thường xuyên, uống trà sữa, ăn không đúng bữa, ít vận động... Các thói quen này sẽ ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Khi còn trẻ, bạn có thể không cảm thấy những thói quen xấu này có hại cho cơ thể, nhưng bạn sẽ thấy tầm quan trọng của việc "giữ gìn sức khỏe" khi bước qua tuổi 30 và bước vào tuổi trung niên.



Nhiều người béo muốn giảm cân nhưng mãi không thành công, nguyên nhân có thể là do họ không có đủ tinh thần tự giác để hành động và bỏ hết thói quen gây tăng cân. Đối với người giảm cân, nếu thực hiện "4 điều cần thiết" trước khi đi ngủ, vào ban đêm để cơ thể luôn đốt cháy chất béo và tiếp tục giảm cân khi thức dậy, đồng thời có lợi ích lớn đối với sức khỏe thể chất.

4 điều cần thiết đó là:

1. Ăn ít, nhai chậm

Ăn ít vào bữa tối, không ăn quá no, ăn một chút ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhiều trái cây và rau quả để giúp kiểm soát lượng calo. Ăn no đến 7 phần là đủ, hình thành thói quen nhai chậm, ăn chậm lại sẽ giúp ích cho đường tiêu hóa và tránh ăn quá nhiều. Bữa ăn kéo dài hơn 20 phút có thể khiến não bộ nhận được tín hiệu báo no, nếu bạn ăn quá nhanh sẽ vô tình ăn nhiều, kéo theo không tốt cho sức khỏe.

2. Ăn bữa tối sớm

Nên ăn tối sớm chứ không nên ăn muộn, ăn sớm để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa, tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hệ thống tiêu hóa. Trước khi đi ngủ 3 tiếng không nên ăn tối, nghĩa là ăn tối tốt nhất trước 8h tối.

Bằng cách này, bạn vẫn có thời gian vận động vào buổi tối, tiêu hóa lượng calo dư thừa của cơ thể và thúc đẩy quá trình giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Sau bữa tối, tránh tất cả các loại đồ ăn vặt, tránh nạp quá nhiều calo.

3. Vận động để tăng khả năng tiêu hao lượng calo

Buổi tối là khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi, sau bữa ăn không nên ngồi một chỗ, hình thành thói quen vận động có thể nâng cao khả năng miến dịch của cơ thể, tránh tích tụ calo và giúp duy trì vóc dáng cân đối và khỏe mạnh.

Có thể thực hiện các bài tập vươn vai và đi bộ sau bữa ăn 30 phút để giúp hấp thu và tiêu hóa thức ăn, ngăn ngừa sự xuất hiện của mỡ bụng. Bạn có thể thực hiện các bài tập thể dục như chạy bộ, thể dục nhịp điệu và chơi bóng một giờ sau bữa ăn. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để đốt cháy calo và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

4. Đi ngủ sớm, không thức khuya

Con người hiện đại thích thức khuya, nhưng thức khuya và ngủ nướng không tốt cho sức khỏe và còn ảnh hưởng đến tốc độ giảm cân. Thức khuya thường xuyên sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, ức chế bài tiết leptin, mỡ sẽ dễ tích tụ hơn và bạn sẽ dễ tăng cân. Bỏ thói quen thức khuya, thời gian ngủ khoa học vào khoảng 23h, đi ngủ sớm đều đặn sẽ giúp cơ thể sửa chữa, thúc đẩy quá trình tiết hormone bình thường, giữ cho cơ thể luôn ở mức trao đổi chất tốt nhất.

