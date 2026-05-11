Mùa hè 2026 chứng kiến màn đổ bộ của làn da bánh mật: Dàn mỹ nhân Vbiz thi nhau tạm biệt giao diện trắng sứ

Chưa bao giờ chuẩn mực nhan sắc trong showbiz lại trở nên đa dạng và phóng khoáng đến thế. Làn da ngăm giờ đây đã trở thành "vũ khí" mới giúp các người đẹp F5 hình ảnh, mang đến một giao diện quyến rũ, hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Trong làng giải trí quốc tế, làn da rám nắng từ lâu đã là "đặc sản" của các ngôi sao Hollywood mang phong cách IT Girl như Hailey Bieber, Zendaya hay Dua Lipa. Cứ mỗi độ hè về, hình ảnh các sao nữ khoe trọn body bốc lửa cùng làn da nâu óng ả dưới nắng biển luôn chiếm sóng mọi mặt báo giải trí.

Đáng chú ý, ngay cả ở những thị trường vốn cực kỳ chuộng da trắng như K-biz hay C-biz, xu hướng này cũng đang dần phá vỡ mọi định kiến. Những biểu tượng gợi cảm như Lee Hyori, Hwasa (MAMAMOO) hay Jessi liên tục chứng minh sức hút mãnh liệt của làn da bánh mật. Cơn sốt này đã nhanh chóng lan tỏa và tạo nên một làn sóng "Tây hóa" cực mạnh mẽ ngay tại showbiz Việt.

Bắt nhịp cực nhanh với xu hướng toàn cầu, hàng loạt mỹ nhân Việt đã quyết định rũ bỏ hình tượng cũ để thử sức với làn da ngăm đen cá tính.

Từng gắn liền với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào cùng làn da trắng không tì vết, Xoài Non khiến cõi mạng "dậy sóng" khi khoe làn da ngăm khỏe khoắn do phơi nắng (tanning) tự nhiên. Sự kết hợp giữa gương mặt lai Tây sắc sảo, mái tóc sáng màu và làn da mới giúp cô nàng trông vô cùng năng động, cá tính nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ, lập tức nhận bão like từ cộng đồng mạng.

Không phơi nắng tự nhiên, Lê Thị Khánh Huyền công khai việc sử dụng máy nhuộm da chuyên dụng để "độ" tông màu nâu như ý. Việc tạm biệt giao diện ngây thơ để khoác lên mình vẻ ngoài sắc sảo, trưởng thành với làn da nâu óng ả đã ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn. Netizen liên tục gật gù vì phong cách này giúp thần thái của cô nàng thêm phần sang chảnh, đậm chất "Tây".

Quá trình độ dáng miệt mài tại phòng gym của Miu Lê nay lại càng thêm thăng hoa khi nữ ca sĩ quyết định F5 bản thân với làn da nâu óng ả. Làn da bánh mật kết hợp cùng vóc dáng vòng nào ra vòng nấy giúp Miu Lê chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Độ sexy và phong thái tự tin ngút ngàn của giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay ở thời điểm hiện tại khiến ai cũng phải xuýt xoa. Tất nhiên, cô nàng cũng gặp không ít ý kiến trái chiều vì theo nhiều người nhìn chưa thuận mắt.

Khác với sự chủ động của các đàn em, làn da ngăm hiện tại của Diệp Lâm Anh lại đến một cách đầy ngẫu hứng. "Chị đẹp" chia sẻ rằng sự biến đổi visual này hoàn toàn là kết quả của những chuyến lặn biển và chơi thể thao ngoài trời. Tuy là "vô tình", nhưng làn da rám nắng rực rỡ này lại match 100% với body bốc lửa và tinh thần thể thao mạnh mẽ của bà mẹ hai con.

Một trong những người đẹp "tiên phong" cho trào lưu da nâu chính là "vợ quốc dân" Phương Ly. Nữ ca sĩ tận dụng tối đa những chuyến đi biển để phơi nắng tự nhiên. Vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ đặc trưng, nhưng làn da nâu bóng đã thổi vào phong cách của Phương Ly một sự tự do, hoang dã và cực kỳ cuốn hút.

Sự lên ngôi của làn da nâu trên đường đua V-biz mùa hè này không chỉ mang đến một bữa tiệc visual mãn nhãn cho khán giả, mà còn chứng minh rằng: Dù trong giao diện "trắng phát sáng" hay "nâu giòn", sức hấp dẫn thực sự của các mỹ nhân vẫn đến từ sự tự tin và thần thái rạng rỡ nhất của chính mình.

Dù làn da bánh mật đang là cơn sốt càn quét V-biz hè này, nhưng khách quan mà nói, đây không phải là một "giao diện" dành cho tất cả mọi người. Việc "đu trend" rũ bỏ làn da trắng sứ đôi khi mang lại tác dụng ngược nếu người diện không thực sự hiểu rõ bản thân mình.

Làn da ngăm thường đòi hỏi một layout trang điểm đậm chất Tây với phần đánh khối sắc nét, lông mày phẩy sợi và đôi môi tều gợi cảm (tone nude hoặc đất). Nếu bạn sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú, mong manh và mang đậm nét Á Đông thuần túy, làn da nâu có thể khiến visual bị "chìm", mất đi vẻ rạng rỡ vốn có và thậm chí là bị cộng thêm vài tuổi.

Da nâu sinh ra là để cộng hưởng với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, phong cách sporty-chic năng động hay những thiết kế ôm sát khoe triệt để đường cong. Sẽ rất "kén" và dễ bị "lạc quẻ" nếu diện một chiếc váy bánh bèo, công chúa hay phong cách kẹo ngọt đi kèm với một làn da rám nắng cá tính.

Để có được và giữ vững làn da nâu óng ả, đều màu (dù là phơi nắng tự nhiên hay dùng máy nhuộm chuyên dụng) đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chế độ dưỡng ẩm body cực kỳ khắt khe. Nếu lười chăm sóc hoặc tắm nắng sai cách, da không những không nâu bóng mà sẽ trở nên xỉn màu, loang lổ, khô ráp và đẩy nhanh quá trình lão hóa do tác động của tia UV.

Chính vì thế, việc các sao nữ lột xác thành công với da ngăm không có nghĩa là công thức này áp dụng đúng cho tất cả. Làn da đẹp nhất không phải là màu da đang thịnh hành nhất, mà là màu da tôn lên được khí chất và phong cách cá nhân của mỗi người.



