Chuyện chỉ có trong phim: Thiếu gia hào môn bị em trai ruột tố xâm hại suốt 12 năm, vợ là diễn viên nổi tiếng còn đang mang thai

Mạng xã hội Thái Lan đang rúng động trước màn lên tiếng chấn động của Siranudh "Psi" Scott Bhirombhakdi, hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc Bhirombhakdi, chủ thương hiệu bia Singha nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.

Câu chuyện anh tiết lộ đau đớn và bí ẩn đến mức nhiều người không tin đó là sự thật.

Góc khuất của gia tộc nổi tiếng nhất nhì Thái Lan

Cuối tuần qua, Psi đăng một đoạn video lên trang Facebook cá nhân với hơn 625.000 lượt theo dõi. Không có kịch bản, không có stylist, không có ekip truyền thông, chỉ là một người đàn ông 29 tuổi ngồi trước ống kính, cố gắng nói những điều mà anh đã chôn vùi suốt hơn một thập kỷ.

"Tôi không muốn ai gọi tôi là 'thiếu gia Singha' nữa. Người ta không biết sự thật," anh mở đầu.

Anh kể rằng mình đã bị xâm hại tình dục nhiều lần kể từ khi còn là đứa trẻ 12 tuổi. Và điều đau đớn hơn cả chính là gia đình đều biết nhưng im lặng.

"Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều biết, bởi vì họ đã nghe băng ghi âm, trong đó người đó tự thừa nhận hành vi của mình. Vậy mà chẳng ai làm gì cả." Psi nói.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Mono29 và Sanook của Thái Lan, trong video, Psi không chỉ ám chỉ mà còn nêu đích danh người bị tố chính là Pi Sunit Scott Bhirombhakdi, anh trai ruột của anh, người thừa kế của nhánh Bhirombhakdi này. Psi cho biết mình có bằng chứng là file ghi âm mà người anh từng tự thừa nhận hành vi xâm hại.

Đáng chú ý, tờ Mono29 còn chỉ ra rằng trong lễ đính hôn chính thức của Pi và nữ diễn viên Mild Lapassalan hồi tháng 11/2025, Psi hoàn toàn vắng mặt dù toàn bộ thành viên gia tộc đều có mặt đầy đủ.

Mild Lapassalan và Hiso Li vừa có một hôn lễ hoành tráng tổ chức cuối 2025 sau 8 năm hẹn hò

Ngay thời điểm đó, Psi còn đăng bài nhắn nhủ anh trai qua mạng xã hội, yêu cầu anh hãy đáp lại lời mời gặp mặt để nói chuyện, làm dấy lên làn sóng đặt câu hỏi về mối quan hệ bất ổn trong gia đình từ trước.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Bangkok Post, khi Psi tìm đến những người lớn trong gia đình để cầu cứu, câu trả lời nhận được không phải là sự bảo vệ hay lên án, mà là im lặng, hoặc tệ hơn, là yêu cầu anh nhẫn nhịn. Người thừa kế của tập đoàn cần được bảo vệ. Còn anh, đứa em, người đứng ngoài đường thừa kế, thì không.

Như thể trong mắt gia tộc tỷ đô ấy, danh tiếng của dòng họ quan trọng hơn nhân phẩm của một đứa trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Psi còn tiết lộ rằng hiện tại chính mẹ đẻ của anh đang đâm đơn kiện anh ra tòa để đòi lại khối tài sản mà ông nội, cựu Chủ tịch Singha Corp Chamnong Bhirombhakdi, để lại cho anh trước khi qua đời. Bà gọi anh là "đứa con bất hiếu" vì dám công khai kể về việc bị người giúp việc ngược đãi trong quá khứ.

"Khi tôi nhờ gia đình giúp đỡ, họ bảo tôi hãy xin lỗi mẹ," Psi nói. "Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này."

Góc khuất của "Thai Aquaman" từng được cả nước ngưỡng mộ

Không nhiều người biết rằng trước khi vụ scandal này nổ ra, Psi đã là một trong những nhân vật được yêu mến nhất Thái Lan những năm gần đây. Anh được mệnh danh là "Thai Aquaman" sau khi tự mình bơi gần 30km từ bãi biển Ao Nang đến đảo Poda để kêu gọi bảo vệ đại dương. Anh thành lập dự án "Sea You Strong" bằng tiền túi, dẫn đầu các chiến dịch dọn sạch bờ biển miền Nam Thái Lan.

Đằng sau hình ảnh người hùng môi trường trẻ tuổi ấy là một con người đang gánh chịu vết thương mà cả gia tộc tỷ đô cố tình không nhìn thấy.

Ngay sau khi video của Psi lan truyền, trang Instagram của nữ diễn viên Mild Lapassalan, vợ của Pi Sunit và là chị dâu của Psi, lập tức bị cộng đồng mạng Thái kéo vào comment dồn dập. Theo tờ Line Today của Thái Lan, dư luận chia làm hai phe: Một bên đòi Mild lên tiếng, một bên cho rằng cô không có lỗi và không nên bị kéo vào.

Đến thời điểm bài viết được đăng, cả Pi lẫn Mild đều chưa lên tiếng phản hồi. Các cáo buộc của Psi cũng chưa được chứng minh về mặt pháp lý.

Vụ việc vẫn đang diễn ra và chưa có hồi kết. Nhưng có một điều chắc chắn: lần đầu tiên sau nhiều năm, những bức tường của gia tộc Bhirombhakdi, một trong những dòng họ quyền lực và giàu có bậc nhất Thái Lan, đã bị chính người trong nhà đập vỡ từ bên trong.

(Nguồn: Bangkok Post, Mono29, Sanook, Line Today)