Ngày 4/5, mạng xã hội đang rần rần trước loạt ảnh tụ họp hiếm hoi của hội bạn thân đình đám bậc nhất Vbiz gồm Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Mai Phương Thuý. Theo đó, trên trang cá nhân, Đông Nhi đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi cả nhóm cùng ngồi quây quần trong không gian ấm cúng tại nhà riêng, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Chỉ với vài khung hình giản dị, không cầu kỳ bối cảnh hay trang phục, 5 mỹ nhân vẫn đủ sức tạo nên "cơn sốt visual". Điều khiến dân tình đặc biệt thích thú chính là diện mạo kiệm son phấn nhưng vẫn toát lên thần thái rạng rỡ. Ở độ tuổi 40, mỗi người một vẻ nhưng đều giữ được nét mặn mà, cuốn hút, thậm chí còn được nhận xét ngày càng nhuận sắc theo thời gian.

Hội bạn hạng A của showbiz Việt hội tụ

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngớt lời xuýt xoa trước visual "lão hoá ngược" của hội bạn này. Nhiều người cho rằng nếu không biết trước, khó ai nghĩ các mỹ nhân đều ở ngưỡng tứ tuần. Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 42 vẫn giữ được vẻ ngoài dịu dàng, trẻ trung, Minh Hằng 39 tuổi rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, trong khi Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh và Mai Phương Thuý cùng ở tuổi 38 nhưng nhan sắc vẫn "đỉnh của chóp", làn da mịn màng, thần thái cuốn hút. Không ít ý kiến còn nhận xét đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc phụ nữ càng trưởng thành càng đẹp, đặc biệt khi họ biết chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, khoảnh khắc hội ngộ này còn khiến nhiều khán giả bồi hồi bởi đây đều là những cái tên gắn liền với thanh xuân của một thế hệ. Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh hay Phạm Quỳnh Anh đều là những nghệ sĩ từng thống lĩnh Vpop ở nhiều giai đoạn, còn Minh Hằng chứng tỏ bản lĩnh ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất. Trong khi đó, Mai Phương Thuý là nàng hậu đình đám với sức ảnh hưởng lớn. Mỗi người theo đuổi một con đường riêng nhưng đều đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp.

Điều đáng nói, giữa showbiz nhiều biến động, tình bạn của nhóm vẫn được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết hay những buổi tụ họp kín đáo. Chính sự gắn bó lâu dài, không ồn ào nhưng đủ sâu sắc này khiến hội bạn được netizen ưu ái gọi là nhóm bạn quyền lực nhất nhì Vbiz.

Suốt nhiều năm, hội bạn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết

"Gia đình văn hoá" từ lâu được xem là một trong những hội bạn quyền lực của Vbiz khi quy tụ loạt tên tuổi đình đám như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Minh Hằng, Mai Phương Thuý, Hoàng Thuỳ Linh cùng Noo Phước Thịnh, Ông Cao Thắng, Gil Lê, Khả Ngân, Ngô Kiến Huy,... Mỗi người một lĩnh vực, một dấu ấn riêng nhưng khi đứng chung một khung hình lại tạo nên sức hút đặc biệt, vừa thân quen vừa đẳng cấp.

Trước đây, hội bạn này thường có những buổi tụ họp, tiệc tùng hay các chuyến du lịch sang trọng với đông đảo các thành viên. Tuy nhiên hiện tại, hội bạn không còn xuất hiện đông đủ như trước khi mỗi người dần có những hướng đi và ưu tiên riêng trong cuộc sống. Tuy vậy, điều giữ họ ở lại với nhau không nằm ở tần suất gặp gỡ mà là sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho đối phương.

Hội bạn Gia đình văn hoá không còn nhiều buổi du lịch hay tụ họp đầy đủ như trước đây

Hội bạn quyền lực thời điểm đông đủ các thành viên

