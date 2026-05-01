Sao nữ Vbiz là tiểu thư nhà giàu bỗng mất tất cả vì gia đình phá sản, nay đổi đời sau quyết định cả showbiz ủng hộ

Quá khứ của Puka

Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ra trong một gia đình khá giả ở Đồng Tháp. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ bản thân có tuổi thơ êm đềm, được ba mẹ yêu thương và chăm sóc như “công chúa”. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cô vừa lên TP.HCM học tập và theo đuổi nghệ thuật. Biến cố kinh doanh khiến gia đình Puka rơi vào cảnh phá sản. Trong khi người thân quay về quê sinh sống, nữ diễn viên quyết định ở lại TP.HCM để tiếp tục việc học tại trường Sân khấu - Điện ảnh và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Thời điểm đó, cả gia đình Puka sinh sống ở quê còn cô phải ở lại TP.HCM để làm việc và học tập. Đứng trước hoàn cảnh túng thiếu, Puka từng phải ở nhà thuê, khi tiền nhà giảm xuống còn 500 nghìn đồng/ tháng cũng không có đủ để trả. Biến cố khiến "công chúa" hoá "lọ lem", Puka phải tự mình chăm lo cho cuộc sống. Puka từng nghẹn ngào nói về giai đoạn vất vả: "Ở nhà đối xử với tôi như tiểu thư trong khi bản thân tôi có cá tính rất mạnh. Năm 18 tuổi, tôi ùa vào đời, đời dập te tua. Lúc đó xảy ra nhiều chuyện, gia đình tôi phá sản, tôi như kiểu bàn tay trắng".

Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về cột mốc quan trọng trong cuộc đời, Puka cũng nhắc lại sự việc gia đình rơi vào khó khăn kinh tế. Nữ diễn viên thổ lộ: "Tôi không nhớ những cột mốc thành công bằng những lần tôi rơi vào thất bại, khi thành công và nhìn lại quá khứ thì mới trân trọng những khoảng thời gian đã qua. Cột mốc đầu tiên không thể nào quên của tôi là khi vừa bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp sau khi gia đình phá sản, không còn gì hết. Lúc đó tôi phải đi sống nhờ, nhờ nhà người này vài tháng, người kia vài ngày. Tôi không có xe, không có tiền, chỉ một thân mình nhưng tôi được rất nhiều người thương, bạn bè cho về nhà ở tạm.

Khi tôi vượt qua khoảng thời gian đó, tôi mới dặn lòng, phải cố gắng, phải thành công để không phụ lòng những người đã yêu thương mình. Họ không biết gì về mình, chỉ là người dưng nước lã nhưng đã bảo bọc mình như thế, thì cách duy nhất để trả ơn là tôi phải thành công. May mắn là gia đình tôi đã sớm ổn định lại trước khi tôi tốt nghiệp, sau khi hoàn thành hết chương trình học ở trường, tôi tự đi làm, nuôi sống bản thân chứ không phụ thuộc vào gia đình nữa".

Sau nhiều năm chật vật bươn chải giữa TP.HCM sau biến cố gia đình phá sản, Puka hiện đã có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên dần xây dựng được vị trí riêng trong showbiz nhờ nét duyên dáng, hoạt ngôn cùng hình ảnh gần gũi với khán giả. Không chỉ hoạt động nghệ thuật ổn định, Puka còn có cuộc sống kinh tế khá dư dả. Trước khi kết hôn với Gin Tuấn Kiệt, nữ diễn viên từng nhiều lần khiến cư dân mạng chú ý khi tự tậu xế hộp tiền tỷ, sống tại căn hộ sang trọng và thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

Một trong những quyết định lớn trong cuộc đời Puka chính là kết hôn với Gin Tuấn Kiệt. Cặp đôi này từng được netizen đẩy thuyền trong thời gian dài nhưng chỉ úp úp mở mở mối quan hệ. Đến khi cả hai công bố tin vui, cả showbiz Việt vỡ oà, ai cũng dành lời chúc phúc, ủng hộ.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Puka càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn năng lượng tích cực bên Gin Tuấn Kiệt. Từ những chuyến du lịch, tụ tập bạn bè cho tới các hoạt động thường ngày trong nhà, cả hai đều tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ và gần gũi.

Puka kết hôn với Gin Tuấn Kiệt sau 4 năm yêu đương kín tiếng

Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka chia sẻ: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".

Cách đây 1 năm, Puka cũng đã chào đón thiên thần nhí, cô có một gia đình trọn vẹn, viên mãn. Từ cô gái từng rơi vào cảnh trắng tay vì gia đình phá sản, phải chật vật sống nhờ bạn bè để theo đuổi nghệ thuật, Puka giờ đây đã có sự nghiệp ổn định, được khán giả yêu mến và sở hữu một mái ấm bình yên bên người chồng luôn ở cạnh cô.

