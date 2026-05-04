Mỹ nhân Vbiz từng huỷ hôn thiếu gia phút chót: Là trùm bất động sản, chồng làm TGĐ tập đoàn nức tiếng

Midu bắt đầu được công chúng biết đến sau khi giành ngôi vị Quán quân một cuộc thi dành cho tuổi teen vào năm 2007. Sau đó cô bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh.

Đến năm 2009, Midu bén duyên với diễn xuất thông qua bộ phim Thiên thần áo trắng. Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo cùng hình tượng nhẹ nhàng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh. Năm 2012, Midu tiếp tục gây chú ý khi tham gia Thiên mệnh anh hùng. Ngoài ra, Midu còn góp mặt trong nhiều dự án như 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp…

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn sở hữu tài sản đáng nể trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản. Trên trang cá nhân, Midu từng đăng tải hình ảnh ôm sấp sổ hồng và thực hiện ký tên bàn giao đất cho khách hàng. Cô cho biết bản thân từng bán liền 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối.

Về chuyện tình cảm, Midu từng trải qua mối tình khoảng 2 năm với thiếu gia Phan Thành. Mối quan hệ của cặp đôi từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Thời điểm đó, cả hai được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt và nhiều người tin rằng họ sẽ có cái kết viên mãn.

Cuối tháng 12/2014, sau khoảng hai năm hẹn hò kín tiếng, Midu bí mật đính hôn với bạn trai thiếu gia. Nữ diễn viên khi ấy thậm chí còn hạn chế hoạt động nghệ thuật, gần như ở ẩn để chuẩn bị cho cuộc sống làm dâu hào môn. Tuy nhiên, ngay trước thềm đám cưới, chuyện tình của cặp đôi bất ngờ tan vỡ trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả. Sau biến cố huỷ hôn, Midu từng có khoảng thời gian hạn chế nhắc đến chuyện yêu đương. Cô tập trung cho công việc giảng dạy, kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Chính sự độc lập, kín tiếng cùng hình ảnh sạch scandal giúp Midu duy trì sức hút suốt nhiều năm trong showbiz Việt.

Sau chuyện tình với thiếu gia Phan Thành, Midu hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân. Mỹ nhân sinh năm 1989 ngày càng được khen thăng hạng cả nhan sắc lẫn khí chất.

Tháng 6/2024, Midu chính thức lên xe hoa với doanh nhân Minh Đạt - thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng. Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt. Anh là con trai của ông Trần Duy Hy - Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành của công ty Plascene - chi nhánh của nhựa Duy Tân. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm, Minh Đạt còn được nhận xét có tính cách điềm đạm và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ.

Trong những lần đồng hành tại sự kiện hay chia sẻ khoảnh khắc đời thường, Midu và ông xã thường xuyên khiến cư dân mạng chú ý bởi loạt cử chỉ tình cảm, ngọt ngào dành cho nhau. Nữ diễn viên cũng từng cho biết cô cảm thấy bình yên, được yêu thương và thoải mái khi ở cạnh người bạn đời hiện tại.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".