Mùa đông lười vận động, chị em nên “thuộc làu” 3 việc để đốt mỡ hiệu quả mà không phải tập thể dục nhiều

Bước vào mùa đông, trời trở lạnh nên hầu như ai cũng lười tập thể dục. Chưa kể trong khoảng thời gian này, nhiệt độ hạ thấp buộc cơ thể phải tiêu nhiều năng lượng hơn để giữ ấm, khiến chúng ta nhanh đói và thèm ăn nhiều hơn để bù lại dinh dưỡng. Nếu không kiểm soát sẽ gây tăng cân cực nhanh.

Trong mùa đông, bạn thường có nhu cầu ăn các món ăn còn nóng và ấm. Nhưng các món ăn mùa đông thường là các món chiên, rán nhiều dầu... Lúc này bạn sẽ thấy ngon hơn khi ăn và do đó, bạn sẽ khó giảm cân hơn so với các mùa khác. Trời lạnh cũng làm bạn ít vận động hơn do chỉ muốn nằm trong chăn cho ấm.

Trời mùa lạnh, chúng ta thường có xu hướng thèm ăn đồ chiên dầu nhiều hơn.

Chính vì thế, việc giảm cân trong mùa đông rất khó nếu bạn không kiểm soát bản thân. Theo Amritha K, chuyên gia sức khỏe tại chuyên trang y tế Boldsky, vào mùa lạnh, bạn hãy thử 3 việc sau để có thể đốt mỡ tự nhiên, giúp giảm cân vào mùa đông mà không phải tập thể dục nhiều.

- Uống 1 cốc nước ấm khi thức dậy

Không chỉ trong mùa đông mà ngay cả mùa hè, uống 1 cốc nước ấm khi thức dậy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngoại hình. Đây cũng là một trong những thói quen ai cũng nên duy trì để bảo vệ thể trạng, kể cả khi không có nhu cầu giảm cân.

Đầu tiên, nước ấm giúp kích thích quá trình tiêu hóa. Khi ta ngủ, cơ thể tiếp tục hoạt động nhưng trong tình trạng chậm trễ. Uống nước ấm sớm vào buổi sáng có thể kích thích sự hoạt động của ruột, giúp loại bỏ chất cặn và độc tố mà cơ thể sản xuất trong suốt đêm.

Thứ hai, nước ấm có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Nước giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn, cũng như tăng cường sự hấp thụ dinh dưỡng từ bữa sáng. Điều này giúp cơ thể đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. Hơn nữa, việc này còn giúp làm tan chất nhầy trong miệng và họng sau khi ngủ. Từ đó làm giảm cảm giác khó chịu và hôi miệng.

Uống nước ấm khi thức dậy sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, từ đó đốt mỡ hiệu quả.

Về phương diện giúp giảm cân, uống 1 cốc nước buổi sáng giúp tạo cảm giác no, làm cho bạn ít thấy đói hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Hơn thế nữa, uống nước ấm cũng làm tăng quá trình trao đổi chất, từ đó tăng sự tiêu hao năng lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể. Điều này có thể giúp đốt cháy mỡ và calo tốt hơn trong cả ngày dài.

- Ăn vặt bằng các loại trái cây

Vào mùa đông thì da dẻ hay bị hanh khô, việc ăn nhiều trái cây chính là một cách bù nước và vitamin để da dẻ căng mịn, hồng hào hơn. Ngoài tác dụng trên, ăn vặt bằng trái cây, rau củ chính là cách tuyệt vời giúp bạn giảm trọng lượng cơ thể trong mùa đông lạnh giá.

Theo Clare McKindley - chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm y tế Ronald Reagan UCLA (Mỹ) cho hay, những thực phẩm lý tưởng vừa tốt cho sức khỏe lại giúp giảm cân tốt nhất chính là các loại trái cây nhiều múi như cam, bưởi... và những loại rau màu xanh như bắp cải, bông cải xanh...

Bạn nên ăn trái cây ăn hàng ngày, hoặc ép lấy nước mang đến công ty để uống thay nước lọc. Nhưng tốt nhất vẫn là ăn trực tiếp, vừa đảm bảo dinh dưỡng lại cung cấp lượng chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hoá.

Các loại trái cây như cam, bưởi... có thể giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Ngoài ăn nhiều trái cây và rau quả thì bạn cũng nên điều chỉnh chế độ bữa ăn hàng ngày, Hãy hạn chế đồ dầu mỡ, ăn ít đồ ngọt, tinh bột, các loại thực phẩm chế biến sẵn…

- Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm

Ngủ đủ mỗi đêm giúp cơ thể và tâm trạng nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Trong suốt quá trình ngủ, cơ thể sẽ sản xuất hormone tăng trưởng, giúp tái tạo tế bào và sửa chữa các tổn thương. Điều này bảo vệ hệ thống miễn dịch tốt hơn và ngăn chặn các vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe.

Ngoài ra, việc ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm còn liên quan mật thiết đến quá trình kiểm soát cân nặng. Thiếu ngủ sẽ gây béo phì bằng cách tăng cảm giác đói và giảm sự kiểm soát về lựa chọn thức ăn. Khi bạn thiếu ngủ, cơ thể tăng sản xuất hormone ghrelin (kích thích đói) và giảm sản xuất hormone leptin (kích thích cảm giác no). Do đó, ngủ đủ mỗi đêm có thể giúp giảm cơn thèm ăn quá mức, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Một điểm quan trọng khác, ngủ đủ giấc cũng tác động đến sự cân bằng insulin và đường huyết. Thiếu ngủ có thể làm tăng cảm giác đói và thèm các món giàu đường, tinh bột nhiều hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng cân và gia tăng rủi ro mắc bệnh tiểu đường.

Ngủ đủ mỗi đêm là cách hiệu quả bậc nhất để giảm cảm giác thèm ăn.

Làm sao để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông?

Trong mùa đông, việc bảo vệ sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì môi trường lạnh sẽ tác động mạnh đến cơ thể và hệ thống miễn dịch. Đầu tiên, cần tăng cường ăn các loại rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein để cung cấp năng lượng, dưỡng chất cho cơ thể. Hãy hạn chế ăn đồ chứa đường và chất béo để giảm cảm giác buồn ngủ cũng như kiểm soát cân nặng.

Thứ hai, cần duy trì vận động hàng ngày để ổn định cân nặng và cải thiện tâm trạng. Mùa đông có thể khiến bạn lười tập luyện, nhưng việc thực hiện các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, hoặc thậm chí tham gia các lớp tập thể dục trong nhà có thể giúp duy trì lượng năng lượng cần thiết và giảm cảm giác căng thẳng.

Ngoài ra, việc duy trì sức khỏe tinh thần cũng góp phần không nhỏ trong việc giảm cân và bảo vệ sức khỏe. Hạn chế căng thẳng và áp lực trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp kiểm soát cảm giác ăn quá mức, đặc biệt là những thức ăn có thể làm tăng cân.

Theo Boldsky, NDTV