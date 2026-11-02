Mùa đông đang đến gần, hãy ăn nhiều loại rau này: Chúng bổ sung kali và canxi, tăng cường miễn dịch, khỏe lá lách, dạ dày

Mùa đông đang đến rất gần, và thời tiết ngày càng lạnh hơn! Trong giai đoạn chuyển giao từ thu sang đông, nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi toàn thân, chân tay yếu ớt, chán ăn, hệ miễn dịch suy yếu và dễ bị cảm lạnh hơn. Điều này không nhất thiết là do thể chất yếu, mà là do thời tiết khô và lạnh của mùa thu và mùa đông dẫn đến thiếu hụt canxi và kali, làm suy yếu lá lách và dạ dày, và hệ miễn dịch bị suy giảm!

Người xưa thường nói: Khi bồi bổ cơ thể vào mùa thu đông, hãy bắt đầu bằng rau củ tự nấu! Nhiều loại rau củ rẻ tiền và phổ biến thực chất lại là những "chuyên gia dinh dưỡng" tiềm năng trong chợ. Chúng giàu canxi và kali, tốt cho tỳ vị, tăng cường miễn dịch, thậm chí còn bổ dưỡng hơn cả thịt!

Khoai môn om với hành lá

Thích hợp cho những người có tỳ vị yếu, tay chân yếu, thiếu canxi và kali, chán ăn và dễ mệt mỏi vào mùa thu đông.

Thành phần:

Khoai môn tươi, hành lá, nước tương nhạt, nước sốt hàu, muối, một chút đường và nước.

Quy trình:

- Rửa sạch củ khoai môn, cho vào nồi và nấu đến khi mềm. Vớt ra, rửa lại với nước lạnh và dễ dàng bóc vỏ.

- Cắt hành lá thành từng đoạn, tách riêng phần trắng và phần xanh.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho phần trắng của hành lá vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

- Cho khoai môn vào xào nhẹ. Thêm một thìa nước tương nhạt, một ít nước sốt hàu và một chút đường để tăng hương vị.

- Cho một ít nước vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút để khoai môn ngấm nước dùng và dậy mùi thơm.

- Tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rắc lá hành lá và một chút muối cho vừa ăn, sau đó món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe

Khoai môn là một loại thực phẩm giá cả phải chăng, giàu canxi và kali vào mùa thu và mùa đông. Nó đặc biệt giàu kali, có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, đau nhức tay chân và uể oải vào mùa thu và mùa đông.

Đồng thời, khoai môn mềm, dẻo, thanh nhẹ và rất dễ tiêu hóa. Nó có thể bổ tỳ vị, bổ khí, và được đặc chế để điều trị tỳ vị yếu, đầy hơi sau khi ăn đồ lạnh và chán ăn vào mùa thu đông.

Hãy ăn nhiều hơn trước khi mùa đông bắt đầu để bổ sung canxi và kali, nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, đồng thời tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch!

Rau bina xào tỏi

Thích hợp cho những người thiếu canxi và sắt, thể trạng yếu, dễ bị cảm lạnh vào mùa thu và mùa đông, da dẻ không được khỏe và hệ miễn dịch kém.

Thành phần:

Một ít rau bina, tỏi, muối, nước tương nhạt và một chút dầu ăn.

Quy trình:

- Loại bỏ rễ già và lá vàng của rau bina, rồi rửa sạch nhiều lần với nước sạch.

- Đun sôi nước trong nồi, thêm một ít muối và dầu, cho rau bina vào chần trong 30 giây để loại bỏ axit oxalic, sau đó vớt ra và để ráo nước.

- Nghiền nát tỏi và băm nhỏ.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

- Cho rau bina vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều.

- Thêm một chút muối và một ít nước tương nhạt để nêm gia vị, xào trong mười giây, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Lợi ích sức khỏe:

Rau bina giàu canxi, sắt và vitamin. Ăn rau bina thường xuyên vào mùa thu và mùa đông có thể nhanh chóng bổ sung canxi và các chất dinh dưỡng cần thiết.

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và chống vi trùng, đồng thời có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Món ăn này nhẹ nhàng và thanh mát, không quá cay nóng hay ngấy mỡ, lại có thể tăng cường miễn dịch, bồi bổ cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh theo mùa.

Hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này vào đầu mùa đông để bổ sung nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể, cải thiện thể trạng và giảm nguy cơ mắc bệnh trong những thay đổi thời tiết!

Cải thảo xào

Thích hợp cho những người bị khô và nóng vào mùa thu đông, tỳ vị yếu, khó tiêu, khô miệng và nóng trong người, hệ miễn dịch kém.

Thành phần:

2 cây cải thảo non, tỏi, vài quả ớt khô, muối, nước tương nhạt.

Quy trình:

- Tách riêng cải thìa non, rửa sạch và cắt thành từng dải đều nhau.

- Cắt tỏi thành lát mỏng và cắt ớt khô thành từng khúc.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát và ớt khô vào xào đến khi thơm.

- Cho cải thìa non vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi lá mềm một chút.

- Thêm lượng muối vừa đủ và một ít nước tương nhạt để nêm nếm.

- Tiếp tục xào trên lửa lớn cho đến khi chín hẳn, sau đó tắt bếp để tránh bị chín quá và tiết nước.

Lợi ích sức khỏe:

Cải thảo non có hàm lượng nước cao và giàu chất dinh dưỡng, bao gồm canxi, kali và nhiều loại vitamin. Nó cũng giúp thanh nhiệt, giảm khô, tăng cường chức năng lá lách và hỗ trợ tiêu hóa.

Thời tiết mùa thu và mùa đông khô hanh, dễ dẫn đến tình trạng ứ trệ thức ăn, nóng trong người, và tỳ vị trì trệ. Ăn nhiều cải thìa có thể giúp ích, vì nó có tính thanh mát, không gây lạnh, lại kích thích ăn ngon và thúc đẩy tiêu hóa.

Thường xuyên ăn loại thực phẩm này có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giúp bạn vượt qua mùa đông một cách dễ dàng!

Bông cải xanh xào đơn giản

Thích hợp cho những người có hệ miễn dịch yếu, dễ bị cảm lạnh vào thời điểm chuyển mùa, người yếu ớt và mệt mỏi, cần bổ sung canxi để cải thiện thể trạng.

Thành phần:

Bông cải xanh, tỏi, muối, nước tương nhạt, một ít nước dùng gà.

Quy trình:

- Tách bông cải xanh thành những bông nhỏ, ngâm trong nước muối khoảng 10 phút rồi rửa sạch để loại bỏ tạp chất.

- Đun sôi nước trong nồi, cho bông cải xanh vào chần trong 2 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước.

- Băm nhỏ tỏi, đun nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm.

- Cho bông cải xanh vào và xào nhanh trên lửa lớn.

- Thêm muối, một ít nước tương nhạt và một lượng nhỏ bột nêm gà để nêm gia vị.

- Xào cho đến khi các nguyên liệu trộn đều và dậy mùi thơm, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Lợi ích sức khỏe:

Bông cải xanh được biết đến rộng rãi là "vua" của các loại rau tăng cường miễn dịch, với hàm lượng vitamin, canxi và kali cực cao.

Thường xuyên ăn món này vào mùa đông chí có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus và phòng ngừa cảm lạnh một cách hiệu quả.

Đồng thời, bông cải xanh tốt cho tỳ vị, thanh nhẹ, sảng khoái và không gây gánh nặng cho cơ thể, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này trong suốt thời gian chuyển mùa để cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và đảm bảo một mùa đông khỏe mạnh và thoải mái!

(Bài và ảnh: Sohu)