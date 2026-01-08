Mùa đông ăn 3 loại quả này, cơ thể tự cân bằng: Giải độc - dưỡng ẩm - tăng miễn dịch, không cần thuốc bổ

Khi thời tiết bước vào giai đoạn khô lạnh rõ rệt, ngoài chợ ngập tràn khoai tây, cải bắp, củ cải trắng - những thực phẩm quen thuộc của mùa đông. Tuy nhiên, ăn quá nhiều các loại củ giàu tinh bột trong thời gian dài dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái "ngoài lạnh - trong nóng": Tay chân lạnh nhưng cổ họng khô, da ngứa, miệng khát, người mệt mỏi.

Theo quan niệm Đông y, đây là biểu hiện điển hình của "khô táo mùa đông". Nếu tiếp tục ăn uống thiên về các thực phẩm sinh nhiệt mà thiếu yếu tố điều hòa, cơ thể chẳng khác nào "đun bếp kín cửa", tức là nhiệt tích tụ bên trong mà không thoát ra được.

Người xưa vì thế có câu: Mùa đông ăn ba loại quả bí, thuốc bắc chẳng cần dùng.

Ba loại "quả bí" này không phải để giải nhiệt kiểu mùa hè, mà giúp làm mát từ bên trong, giữ ấm từ bên ngoài, rất phù hợp cho cơ thể trong những tháng lạnh nhất năm.

1. Bí đao – "lính cứu hỏa" của mùa đông

Bí đao có vị ngọt nhạt, tính mát, nổi tiếng với tác dụng giải độc, lợi tiểu và thanh nhiệt nhẹ. Điểm đặc biệt của bí đao là giúp đào thải nhiệt ẩm tích tụ mà không làm tổn hại dương khí – điều rất quan trọng trong mùa đông.

Khi chế độ ăn nhiều thịt, nhiều dầu mỡ khiến cơ thể nặng nề, bí đao với hàm lượng chất xơ cao sẽ hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế tích mỡ, giúp cơ thể "nhẹ" hơn.

Gợi ý món ăn phù hợp mùa lạnh là bí đao xào mực khô hoặc nấu canh cùng xương – vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa không làm cơ thể bị lạnh bụng.

2. Bí ngô - "lò sưởi" cho tỳ vị và hệ miễn dịch

Nếu bí đao giúp làm mát bên trong thì bí ngô lại đóng vai trò giữ ấm và dưỡng khí. Trong Đông y, bí ngô có tác dụng kiện tỳ, bổ khí, dưỡng ẩm, đặc biệt phù hợp với người hay mệt, ăn kém vào mùa lạnh.

Bí ngô giàu beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A – dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm cúm mùa đông.

Những món như bí ngô hấp, cháo bí ngô hoặc bí ngô xào trứng muối không chỉ dễ ăn mà còn rất phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

3. Su su - "vua dinh dưỡng" ít người chú ý

Su su thường bị bỏ qua trên mâm cơm mùa đông, nhưng thực tế lại là thực phẩm giàu khoáng chất như kali, kẽm, selenium - những yếu tố quan trọng giúp ổn định huyết áp và nâng cao miễn dịch.

Không chỉ vậy, mùi thơm nhẹ tự nhiên của phật thủ còn giúp làm dịu phổi, giảm ho khan, thư giãn tinh thần - rất phù hợp với thời tiết hanh khô, dễ gây kích ứng đường hô hấp.

Món su su xào ức gà hoặc xào tôm giúp giữ được độ giòn, vị ngọt thanh và bổ sung protein lành mạnh cho cơ thể.

Sự kết hợp "vàng" cho sức khỏe mùa đông

Ba loại "quả bí" này khi xuất hiện luân phiên trong bữa ăn sẽ tạo nên sự cân bằng tự nhiên cho cơ thể:

- Bí đao giúp thông, giải và đào thải nhiệt dư

- Bí ngô mang lại độ ấm, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tỳ vị

- Su su củng cố miễn dịch, làm dịu phổi và tinh thần

Chúng phối hợp với nhau như một "hệ thống điều hòa" tự nhiên, giúp cơ thể không khô nóng bên trong, không suy yếu sức đề kháng, dù thời tiết ngoài trời giá lạnh.

Khi đã ngán khoai, củ cải hay cải bắp quen thuộc, hãy thử bổ sung ba loại quả bí mùa đông này vào thực đơn hằng ngày – đơn giản, dễ tìm, nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe cả gia đình.