Mùa dịch Covid-19: Hãy bỏ ngay thói quen vuốt má cưng nựng trẻ nhỏ!

Thói quen hôn hít, vuốt má, cưng nựng với trẻ nhỏ thường là thói quen không tốt

Trẻ nhỏ là những búp măng non. Búp măng non ấy đúng nghĩa của sự non nớt, đòi hỏi được nâng niu, yêu chiều đúng cách. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn thoải mái vuốt má, ôm hôn trẻ nhỏ. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), thói quen hôn hít, vuốt ve, cưng nựng má trẻ cực không tốt cho sức khỏe. Trong thực tế đã có vô số các trường hợp trẻ tử vong chỉ vì hành động âu yếm này.

Trên facebook cá nhân của BS da liễu Nguyễn Phượng (Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam) từng chia sẻ bài viết cảnh báo về virus RSV. Theo đó, lời cảnh báo cụ thể như sau: "Các mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, ở thời điểm giao mùa này nguy cơ lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp rất cao, nên hạn chế cho con đến những nơi công cộng, nơi đông người, tránh khói thuốc lá, khói than củi, khói bụi, và đặc biệt là KHÔNG CHO BẤT CỨ AI HÔN CON CỦA MÌNH".

Việc cho ai đó hôn con có thể khiến trẻ dễ nhiễm virus RSV. "Ban đầu trẻ hắt hơi, sổ mũi nhiều và có thể sốt nhẹ tới cao. Một số trẻ bệnh nhẹ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tự khỏi bệnh sau 3-5 ngày. Song trẻ sơ sinh, trẻ đẻ non, thiếu cân... do sức đề kháng kém, bệnh dễ chuyển nặng. Nhẹ, bệnh nhi chỉ có các triệu chứng viêm đường hô hấp trên (viêm mũi họng, viêm tai giữa), nặng hơn thì dẫn tới viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nhanh".

Trong các loại virus lây truyền, Covid-19 cũng không ngoại lệ.

Từ thực tế ấy, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, hành động này vô cùng tai hại và được các bác sĩ nhi cảnh báo rất nhiều lần. Hành động này không chỉ gây các bệnh truyền nhiễm như cúm, tay chân miệng… mà còn cả viêm màng não. Hầu hết những loại virus này đầu xâm nhập vào cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi. Hoặc, nó cũng có thể xâm nhập qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ. Trong các loại virus lây truyền, Covid-19 cũng không ngoại lệ.

Thói quen vuốt má, hôn hít, cưng nựng trẻ vào mùa dịch Covid-19 có thể đẩy cao nguy cơ lây nhiễm bệnh cho trẻ

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế), nCoV dễ dàng lây qua tiếp xúc, nhất là khi đôi bàn tay chứa cả ổ virus, vi khuẩn. Việc vô tình đưa tay lên mặt để gãi ngứa, chỉnh kính... có thể khiến bạn có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Việc cưng nựng trẻ nhỏ như dùng tay để vuốt má, dùng tay ôm ấp, hôn hít trẻ nhỏ... có nguy cơ cao khiến trẻ nhiễm Covid-19. Nguyên nhân đến từ đôi bàn tay của người lớn hàng ngày tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm.

Nói như vậy để thấy, việc cưng nựng trẻ nhỏ như dùng tay để vuốt má, dùng tay ôm ấp, hôn hít trẻ nhỏ... có nguy cơ cao khiến trẻ nhiễm Covid-19. Đó là lý do giới chuyên gia thường xuyên và liên tục khuyến cáo người dân cần phải cẩn thận với đôi bàn tay khi chạm vào mọi thứ, thường xuyên phải sát khuẩn, khử trùng bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay khô...

"Thông thường việc hôn hít, vuốt má... trẻ là điều cần tránh rồi nhưng trong thời điểm hiện tại, chúng ta càng phải cẩn trọng phòng tránh hơn", chuyên gia khẳng định lần nữa.

Chưa hết, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đặc biệt khuyến cáo, hiện nay trẻ nhỏ được nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 trong khi người lớn vẫn phải đi làm bình thường, phải tiếp xúc với nhiều người. Điều này không đảm bảo tuyệt đối cơ thể bạn không bị lây nhiễm virus qua quần áo, đầu tóc... nên tốt nhất ngay cả cha mẹ cũng cần hạn chế tiếp xúc với con cái, đặc biệt hạn chế thể hiện sự yêu thương như ôm hôn, cưng nựng, vuốt má.

Chuyên gia khuyên, cha mẹ cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ nhỏ. Khi đi làm từ bên ngoài về cần tháo vứt khẩu trang đúng nơi, đôi bàn tay cần được rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch trước khi gặp con cũng như tiếp xúc với con. Hạn chế tối đa việc ôm ấp, hôn hít, nựng má con trong tình hình dịch Covid có nhiều diễn biến mới, tránh những hậu quả đáng tiếc.