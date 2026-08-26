Mua chung cư trả góp trong 3 năm, ngờ đâu mới 1 năm, vợ đã muốn buông bỏ: Kiệt sức, chấp nhận bán lỗ

Mua được căn nhà của riêng mình là ước mơ của nhiều cặp vợ chồng, nhưng nếu khoản trả góp vượt quá sức chịu đựng thì giấc mơ ấy đôi khi lại biến thành áp lực từng ngày. Quân và Tĩnh từng nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng sau 1 năm sống trong cảnh tiết kiệm đến mức ngột ngạt, Tĩnh bắt đầu muốn buông bỏ.

Căn nhà khiến cả hai vợ chồng kiệt sức

Hai vợ chồng Quân và Tĩnh có tổng thu nhập khoảng 75 triệu/tháng. Trước đây, với mức thu nhập này, cuộc sống của họ khá ổn. Hai vợ chồng có thể vừa tiết kiệm vừa thỉnh thoảng đi ăn ngoài, mua sắm cho gia đình.

Cho đến khi họ quyết định mua một căn hộ.

Họ mua theo dạng "thanh toán tiêu chuẩn", tức là mua lúc chủ đầu tư mở bán, căn hộ vẫn chỉ trên bản vẽ, đến khi bàn giao vào ở là 3 năm sau, các đợt thành toán được chia nhỏ, cứ khoảng 3 tháng, vợ chồng Quân phải chuẩn bị hơn 200 triệu đồng. Tức là trong 3 năm đó, gần như toàn bộ thu nhập của hai người đều phải dành cho việc trả tiền nhà.

Từ lúc ký vào hợp đồng mua bán, cuộc sống thay đổi hoàn toàn.

Hai vợ chồng cắt gần như mọi khoản không cần thiết. Ăn uống phải tính toán, mua sắm phải cân nhắc, những chuyến du lịch trước đây cũng dừng hẳn. Có tháng phát sinh thêm tiền xe cộ, hiếu hỉ hay sửa chữa đồ đạc, cả hai lại phải đau đầu xoay xở.

Ảnh minh họa

Trước kia, cảm thấy thời gian trôi chậm, nhưng từ ngày phải trả tiền nhà, 3 tháng trôi qua rất nhanh. Dường như vừa trả tiền hôm trước, vài hôm sau lại đến đợt tiếp theo. Cứ thế, sau hơn 1 năm, Tĩnh bắt đầu mệt mỏi.

Cô nói nếu cứ tiếp tục như vậy thêm 2 năm nữa, cô sợ cả hai vợ chồng sẽ kiệt sức. Căn hộ vẫn chưa được bàn giao, nếu chấp nhận bán rẻ hơn giá thị trường một chút thì có thể vẫn có người mua. Dù chịu lỗ một khoản, ít nhất họ sẽ thoát được khoản trả góp khổng lồ và đỡ áp lực.

Quân lại không đồng ý. Anh cho rằng hai người đã đi được 1 năm, chỉ còn 2 năm nữa. Nếu bây giờ bán rẻ, họ vừa mất tiền, vừa mất căn nhà, sau đó lại phải bắt đầu tích lũy từ đầu. Thậm chí với giá nhà ngày càng tăng, vài năm nữa muốn mua lại còn khó hơn.

Quân muốn vợ cố thêm. Tĩnh thì thấy mình không còn đủ sức.

Tiếp tục hay buông bỏ?

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất không phải là quyết định ngay bán hay giữ, mà phải tính lại khả năng tài chính bằng những con số cụ thể.

Trước hết, Quân và Tĩnh cần lập bảng dòng tiền cho toàn bộ các tháng còn lại: thu nhập thực nhận, số tiền phải đóng từng đợt, các khoản sinh hoạt tối thiểu và khoản dự phòng bắt buộc. Không nên chỉ nhìn vào tổng thu nhập 75 triệu mà phải xem mỗi tháng thực sự còn dư bao nhiêu.

Ảnh minh họa

Nếu sau khi cắt giảm chi tiêu, hai vợ chồng vẫn đủ khả năng chuẩn bị hơn 200 triệu mỗi 3 tháng và còn một khoản dự phòng ít nhất vài tháng sinh hoạt, việc tiếp tục giữ căn hộ có thể hợp lý. Khi đó, Quân nên thống nhất với Tĩnh một mốc kiểm tra, chẳng hạn sau mỗi 6 tháng đánh giá lại tình hình thay vì chỉ nói "cố thêm 2 năm".

Ngược lại, nếu khoản thanh toán khiến hai người phải vay nóng, rút sạch tiền tiết kiệm hoặc liên tục dùng khoản nợ mới để trả khoản nợ cũ thì cần nghiêm túc xem xét phương án bán. Không nên giữ một căn nhà bằng mọi giá nếu nó khiến gia đình rơi vào vòng xoáy nợ.

Hai vợ chồng cũng nên tìm hiểu kỹ khả năng chuyển nhượng hợp đồng, phí phạt, thuế phí, số tiền thực nhận nếu bán và so sánh với tổng số tiền phải bỏ ra trong 2 năm tới. Đừng chỉ nhìn vào việc "bán sẽ lỗ", mà hãy tính bán hôm nay mất bao nhiêu và giữ thêm 2 năm sẽ tốn bao nhiêu.

Quan trọng nhất, Quân không nên ép Tĩnh chỉ vì anh tin rằng mình có thể chịu đựng. Hai người đang cùng trả một căn nhà, nên cả hai đều phải cảm thấy phương án đó có thể sống được.

Một căn nhà tốt là nơi giúp gia đình ổn định hơn, chứ không nên biến 3 năm tuổi trẻ thành 3 năm chỉ biết chạy theo những kỳ thanh toán.