Mua chung cư 2 phòng ngủ hay 3 phòng ngủ? Đừng ham căn hộ “thêm 1 phòng” kẻo ở rồi mới thấy hối hận

Khi tìm mua chung cư, nhiều người thường có tâm lý càng nhiều phòng càng tốt. Một căn hộ 85-90m² nhưng có tới 3 phòng ngủ, thậm chí có thể cải tạo thành 4 phòng ngủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn căn hộ cùng diện tích chỉ có 2 phòng.

Đặc biệt, với những gia đình đang phải cân đối từng khoản tiền để mua nhà, việc sở hữu thêm một phòng ngủ mà không phải chi quá nhiều tiền dễ tạo cảm giác mình đang mua được món hời.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một chuyên gia tư vấn bất động sản tại Thiên Tân (Trung Quốc), đây cũng là sai lầm phổ biến của người mua nhà lần đầu.

Căn hộ 89m² có tới 4 phòng ngủ: Nghe hấp dẫn nhưng thực tế ra sao?

Vị chuyên gia kể rằng từng nhận được câu hỏi từ một khách hàng đang quan tâm đến căn hộ rộng 89m² tại quận Nankai, thành phố Thiên Tân.

Theo quảng cáo, căn hộ này có thể cải tạo thành 4 phòng ngủ. Người mua khá hào hứng vì cho rằng diện tích chưa tới 90m² mà có đủ phòng cho cả gia đình là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, vị chuyên gia lại khuyên nên xem xét thật kỹ.

Giả sử 4 phòng ngủ có diện tích trung bình 10m²/phòng, tổng diện tích đã lên tới 40m². Phần còn lại phải chia cho phòng khách, bếp, khu vực ăn uống, nhà vệ sinh, lối đi và các không gian phụ trợ.

Nếu 89m² là diện tích tim tường, diện tích sử dụng thực tế còn nhỏ hơn. Khi ấy, việc bố trí 4 phòng ngủ đủ tiện nghi càng trở nên khó khăn.

Chưa kể, để tăng số phòng, một số thiết kế phải thu hẹp phòng khách, tận dụng ban công hoặc chia nhỏ những không gian ban đầu.

Kết quả là người mua sở hữu căn hộ 4 phòng ngủ trên bản vẽ, nhưng thực tế lại thiếu không gian sinh hoạt thoải mái.

Cẩn thận với chiêu quảng cáo căn hộ "N+1"

Một trong những cách giới thiệu căn hộ phổ biến là mô hình "N+1". Chẳng hạn, căn hộ 2+1 có hai phòng ngủ chính và một không gian đa năng; căn hộ 3+1 có ba phòng ngủ cùng khu vực có thể bố trí thêm chức năng khác.

Vấn đề là người mua dễ mặc định phần "+1" chính là một phòng ngủ hoàn chỉnh.

Trên thực tế, đây có thể chỉ là góc làm việc, không gian sinh hoạt nhỏ hoặc khu vực tận dụng từ thiết kế ban đầu.

Có những căn phòng đủ chỗ đặt bàn làm việc nhưng khi kê thêm giường ngủ và tủ quần áo sẽ gần như không còn lối đi.

Vì vậy, trước khi quyết định mua, người mua nên kiểm tra diện tích sử dụng, ánh sáng, khả năng thông gió và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Không phải không gian nào cũng có thể tùy ý cải tạo thành phòng ngủ.

Cùng ngân sách 3 tỷ đồng, mua 2 hay 3 phòng ngủ lợi hơn?

Để dễ hình dung, hãy đặt ra tình huống giả định: Một gia đình có ngân sách khoảng 3 tỷ đồng, đang cân nhắc hai căn hộ cùng khu vực, cùng diện tích sử dụng 85m².

Tiêu chí Căn hộ A Căn hộ B Giá mua 3 tỷ đồng 3 tỷ đồng Diện tích sử dụng 85m² 85m² Số phòng ngủ 2 phòng 3 phòng Phòng khách Rộng rãi Nhỏ hơn Không gian phòng ngủ Thoải mái Có thể chật hơn Phù hợp Gia đình 2-3 người Gia đình cần thêm phòng riêng

Bảng so sánh mang tính minh họa.

Trong tình huống này, căn hộ 3 phòng ngủ không mặc nhiên là lựa chọn tốt hơn.

Nếu gia đình chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ, căn hộ 2 phòng ngủ với không gian sinh hoạt rộng rãi có thể đáp ứng nhu cầu trong nhiều năm.

Ngược lại, nếu dự định sinh thêm con hoặc có ông bà sống chung, căn hộ 3 phòng ngủ sẽ đáng cân nhắc hơn, với điều kiện diện tích các phòng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.

Ngoài ra, càng nhiều phòng, gia đình càng có thể phải chi thêm tiền mua giường, tủ, điều hòa và các thiết bị đi kèm. Đây cũng là khoản chi cần được tính toán khi lập ngân sách mua nhà.

Mua chung cư 3 phòng ngủ, đừng bỏ qua 2 chi tiết quan trọng

Thứ nhất, kiểm tra diện tích thực tế từng phòng ngủ.

Một phòng ngủ tiện nghi không chỉ cần đặt vừa giường mà còn phải có không gian cho tủ quần áo, lối đi và khoảng trống đóng mở cửa.

Có những căn hộ được quảng cáo 3 phòng ngủ nhưng phòng nhỏ nhất chỉ đủ đặt giường đơn. Nếu gia đình cần một phòng ngủ cho hai người lớn, cách bố trí này có thể gây bất tiện.

Thứ hai, xem xét vị trí phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Một căn hộ có nhiều phòng ngủ mở trực tiếp ra phòng khách có thể thiếu sự riêng tư. Tương tự, nếu phòng ngủ của người lớn tuổi nằm quá xa nhà vệ sinh, việc di chuyển ban đêm cũng trở nên bất tiện.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn bản vẽ tổng thể, người mua nên hình dung những hoạt động sinh hoạt hằng ngày để đánh giá mức độ hợp lý của thiết kế.

Mua nhà nên tính cho 5-10 năm tới, đừng chỉ nhìn nhu cầu hiện tại

Một sai lầm khác của người mua chung cư là chỉ tính đến nhu cầu trước mắt.

Vợ chồng trẻ chưa có con có thể cảm thấy căn hộ 2 phòng ngủ đã đủ. Nhưng vài năm sau, khi gia đình có thêm thành viên, nhu cầu không gian sẽ thay đổi.

Ngược lại, gia đình có con sắp trưởng thành, chuẩn bị ra ở riêng, chưa chắc cần chi thêm một khoản lớn để mua căn hộ nhiều phòng ngủ.

Việc đổi nhà sau vài năm cũng không đơn giản như lời tư vấn "cứ mua nhà nhỏ trước, sau này đổi nhà lớn". Người mua có thể phải chịu chi phí giao dịch, chuyển nhà, sửa chữa, nội thất và chênh lệch giá bất động sản. Nếu đang vay ngân hàng, việc đổi nhà còn liên quan đến kế hoạch trả nợ.

Bởi vậy, trước khi quyết định mua căn hộ 2 hay 3 phòng ngủ, gia đình nên tự hỏi: Trong 5-10 năm tới, có bao nhiêu người thực sự sống tại đây và mỗi người cần không gian như thế nào?

Sau cùng, mua chung cư không phải cuộc đua xem ai sở hữu nhiều phòng ngủ hơn. Một căn hộ 2 phòng ngủ rộng rãi, thông thoáng và bố trí hợp lý hoàn toàn có thể mang lại chất lượng sống tốt hơn căn hộ 3 phòng ngủ chật chội.

Điều đáng tiếc nhất không phải mua nhà ít phòng, mà là bỏ ra số tiền tích góp nhiều năm để sở hữu một căn hộ trông hấp dẫn trên bản vẽ nhưng lại bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.