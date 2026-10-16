Từ tầng 33 có thang máy chuyển xuống tầng 3 không thang máy, tôi mới hiểu mình đã chọn nhà sai ở điểm nào

Khi mua căn nhà đầu tiên, tôi cũng giống nhiều người: Ưu tiên chung cư cao tầng, có thang máy, cảnh quan rộng và hệ thống tiện ích tương đối mới. Khi ấy, những khu nhà thấp tầng cũ kỹ gần như không nằm trong danh sách lựa chọn. Thế nhưng sau vài năm sinh sống, cộng thêm việc con chuẩn bị đi học và gia đình muốn chuyển về khu vực có trường học, bệnh viện, chợ và các tiện ích sinh hoạt thuận tiện hơn, chúng tôi quyết định rời căn hộ trên tầng 33 để chuyển xuống một căn hộ tầng 3 trong khu dân cư cũ không có thang máy.

Sau hơn một năm sống ở căn nhà mới, cảm giác rõ ràng nhất của tôi không phải tiếc nuối vì mất đi tầm nhìn trên cao, mà là: Nếu hiểu những điều này sớm hơn, có lẽ tôi đã không quá ám ảnh với nhà cao tầng ngay từ đầu.

4 điều từng khiến tôi mệt mỏi khi sống trên tầng cao

Đầu tiên là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào thang máy. Khi sống ở tầng 33, thang máy không còn là tiện ích mà trở thành một phần bắt buộc của cuộc sống. Buổi sáng đúng giờ đi làm, đưa con đi học hoặc buổi tối đông người trở về nhà, chuyện đứng chờ thang máy khá thường xuyên. Chỉ cần một thang bảo trì hoặc gặp trục trặc, thời gian chờ lập tức kéo dài.

Điều khiến tôi nhớ nhất là những lần khu nhà gặp sự cố điện. Khi ấy, việc đi bộ hàng chục tầng cầu thang gần như bất khả thi với người già, trẻ nhỏ hoặc người đang mang nhiều đồ. Bình thường chúng ta ít nghĩ đến tình huống này, nhưng một khi xảy ra, mới thấy căn nhà của mình phụ thuộc vào hệ thống vận hành của tòa nhà nhiều đến mức nào.

Thang máy cũng không phải thiết bị có thể hoạt động mãi mãi. Càng sử dụng lâu, chi phí bảo trì, sửa chữa và thay thế các bộ phận càng tăng. Với những tòa nhà đã bước sang giai đoạn xuống cấp, đây có thể trở thành khoản chi đáng kể trong chi phí vận hành chung.

Thứ hai là cảm giác bất an khi thời tiết xấu. Ở tầng cao, gió thường mạnh hơn đáng kể. Những ngày gió lớn, tiếng gió luồn qua khe cửa, cửa kính rung hoặc tiếng va đập bên ngoài có thể khiến người nhạy cảm cảm thấy khó chịu. Không phải tòa nhà cao tầng nào cũng có vấn đề này, nhưng trải nghiệm sống phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng thi công, hệ cửa và khả năng cách âm, cách gió.

Tầm nhìn rộng là lợi thế rất lớn của tầng cao, nhưng sau vài năm, tôi nhận ra thứ mình sử dụng hàng ngày không phải là khung cảnh ngoài cửa sổ mà là khả năng ra vào nhà thuận tiện, ánh sáng, độ thông thoáng và sự thoải mái khi sinh hoạt.

Thứ ba là phần diện tích sử dụng chung khá lớn. Căn hộ trước đây của tôi có diện tích trên giấy khoảng 120m² nhưng diện tích sử dụng thực tế thấp hơn khá nhiều bởi một phần được tính cho hành lang, thang máy, sảnh và các không gian chung. Đây là điều rất dễ bị bỏ qua khi mua nhà bởi người mua thường chú ý đến con số tổng diện tích hơn là diện tích thực sự có thể bố trí nội thất và sinh hoạt.

Nếu mua căn hộ với giá tính trên mỗi mét vuông, chỉ cần chênh vài chục mét vuông giữa diện tích ghi trên giấy và phần sử dụng thực tế đã là một khoản tiền đáng kể. Vì vậy, sau trải nghiệm này, tôi cho rằng khi xem nhà, tỷ lệ diện tích sử dụng thực tế là con số cần kiểm tra rất kỹ.

Cuối cùng là chi phí và quá trình xuống cấp theo thời gian. Chung cư cao tầng có hệ thống vận hành phức tạp hơn: thang máy, bơm nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, tầng hầm, khu vực công cộng... Khi công trình còn mới, mọi thứ thường vận hành khá ổn. Nhưng khi tòa nhà bước sang năm thứ 10, 15 hoặc lâu hơn, việc bảo trì đồng loạt nhiều hạng mục có thể trở thành bài toán không nhỏ.

Điều này không có nghĩa nhà cao tầng nhất định sẽ xuống cấp nhanh hay không đáng mua. Vấn đề là người mua cần tính cả chi phí vận hành dài hạn thay vì chỉ nhìn vào vẻ ngoài của dự án ở thời điểm bàn giao.

Chuyển xuống tầng 3, tôi nhận ra 4 ưu điểm trước đây mình từng xem nhẹ

Căn hộ hiện tại của gia đình nằm ở tầng 3 của một khu nhà không có thang máy. Trước khi chuyển đến, tôi từng lo việc leo cầu thang sẽ bất tiện. Nhưng thực tế lại dễ chịu hơn tưởng tượng.

Ưu điểm đầu tiên là độ cao vừa phải. Ba tầng cầu thang vẫn nằm trong mức có thể đi bộ hàng ngày mà không quá mệt. Những hôm mang nhiều đồ sẽ vất vả hơn một chút, nhưng đổi lại, chúng tôi không còn cảnh chờ thang máy vào giờ cao điểm. Người thân đến chơi cũng có thể đi bộ lên tương đối dễ dàng.

So với tầng 1 hoặc tầng 2, căn hộ tầng 3 vẫn giữ được độ thông thoáng và riêng tư tương đối tốt, hạn chế cảm giác ẩm thấp thường gặp ở tầng quá thấp. Ánh sáng trong nhà cũng khá ổn nếu công trình không bị các tòa nhà xung quanh che chắn.

Điều thứ hai khiến tôi bất ngờ là diện tích sử dụng hiệu quả hơn. Căn hộ mới khoảng 90m², nhưng do công trình có hành lang và khu vực chung đơn giản nên phần diện tích bên trong nhà khá rộng rãi. Cảm giác sử dụng thực tế thậm chí không chênh quá nhiều so với căn hộ lớn hơn trước đây.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra: Một căn hộ có diện tích trên giấy lớn chưa chắc mang lại cảm giác rộng hơn. Cách phân chia mặt bằng và tỷ lệ diện tích chung mới là yếu tố quyết định.

Thứ ba là chi phí sinh hoạt thấp hơn. Khu nhà hiện tại không có nhiều tiện ích chung, vì vậy chi phí quản lý cũng thấp hơn đáng kể. Không có phí vận hành thang máy, các khoản dịch vụ công cộng tương đối đơn giản. Khoản tiết kiệm mỗi tháng có thể không quá lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng tính theo nhiều năm lại là một con số đáng kể.

Tất nhiên, khu nhà cũ cũng có điểm yếu: Không có sảnh đẹp, không có hồ bơi hay phòng gym, chỗ đỗ xe không phải nơi nào cũng thuận tiện. Nhưng với gia đình tôi, những tiện ích này không còn quan trọng bằng chi phí sinh hoạt hợp lý và khả năng đi lại thuận tiện.

Điều cuối cùng và cũng là lý do khiến chúng tôi hài lòng nhất là hệ thống tiện ích xung quanh đã hình thành từ lâu. Khu dân cư cũ có trường học, chợ, siêu thị, bệnh viện, hiệu thuốc và nhiều dịch vụ sinh hoạt trong bán kính gần. Đây là lợi thế mà một số khu đô thị mới phải mất nhiều năm mới có được.

Ban đầu, chúng tôi chuyển nhà chủ yếu vì chuyện học của con. Nhưng sau khi sống ở đây, tôi mới hiểu rằng khoảng cách từ nhà tới trường, nơi mua thực phẩm, bệnh viện hay phương tiện công cộng ảnh hưởng đến chất lượng sống hàng ngày nhiều hơn một khung cảnh đẹp nhìn từ tầng 30.

Nhà cao hay thấp không quan trọng bằng việc có phù hợp với cách sống hay không

Sau khi trải nghiệm cả hai kiểu nhà, tôi không cho rằng cứ chung cư cao tầng là bất tiện hay nhà thấp tầng luôn tốt hơn. Nhà cao tầng vẫn có nhiều ưu điểm như tầm nhìn rộng, ít bụi từ mặt đường, riêng tư và thường đi kèm hệ thống tiện ích hiện đại. Ngược lại, nhà thấp tầng không có thang máy cũng sẽ bất tiện với người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thường xuyên phải mang đồ nặng.

Điều thay đổi lớn nhất sau lần chuyển nhà này là cách tôi lựa chọn bất động sản. Trước đây, tôi thường nhìn vào chiều cao tầng, độ mới của dự án và những tiện ích nghe rất hấp dẫn. Bây giờ, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến diện tích sử dụng thực tế, chi phí quản lý, khả năng đi lại khi thang máy gặp sự cố, khoảng cách tới trường học - bệnh viện - chợ, chất lượng khu dân cư và nhu cầu của gia đình trong 5-10 năm tiếp theo.

Một căn nhà tốt không nhất thiết phải nằm thật cao hay thật mới. Đôi khi, căn nhà khiến người ta thấy dễ sống nhất lại là nơi bước ra khỏi cửa vài phút đã có đủ những thứ mình cần, mỗi ngày lên xuống không phải chờ đợi và chi phí duy trì không trở thành một gánh nặng.

Với tôi, phải đến khi rời tầng 33 xuống tầng 3, điều tưởng đơn giản ấy mới thực sự trở nên rõ ràng.