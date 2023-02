Mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Lạng Sơn bị khởi tố

Ngày 5/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến công an huyện Hữu Lũng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Hoàng Văn Mạnh (giữa) tại cơ quan công an -Ảnh: TL

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/2, khi Hoàng Văn Mạnh hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên người đối tượng 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội với giá 800 nghìn đồng/tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking. Từ tháng 7/2022 cho đến nay, đối tượng này đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.