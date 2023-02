Bắt kẻ tổ chức đưa người vượt biển sang Campuchia làm việc tại sòng bài

Ngày 5/1, Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thế Anh (SN 1996, trú huyện Thanh Miện) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú TP Chí Linh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” .

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thế Anh mở tiệm cầm đồ Gia Bảo (địa chỉ ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); còn Nguyên làm thuê cho Thế Anh.

Cuối năm 2021, thời điểm này dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cả nước đang thắt chặt các quy định về xuất nhập cảnh để phòng chống dịch.

Các bị can đã quảng bá trên mạng xã hội và bạn bè về việc tìm người sang Campuchia làm game cho các công ty do người Trung Quốc quản lý, điều hành với mức lương khủng từ 800-1.000 USD/tháng và được bao ăn, ở. Việc đi sang Campuchia không cần dùng hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân.

Hai bị can trong vụ án tại cơ quan điều tra.

Tháng 11/2021, Thế Anh và Nguyên tìm được 7 người đều trú ở tỉnh Hải Dương để đưa sang Campuchia làm việc. Cả hai đứng ra lo xét nghiệm COVID-19, đặt vé máy bay, thanh toán chi phí ăn nghỉ, đi lại từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh rồi đi Phú Quốc và vượt biên trái phép sang Campuchia bằng đường biển.

Xong việc, các đối tượng được hưởng 33 triệu đồng/lượt người vượt biên trái phép thành công từ một đối tượng cầm đầu trong đường dây ở tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền Thế Anh và Nguyên hưởng lợi là 231 triệu đồng, gồm cả tiền chi phí ứng trước (xét nghiệm, đi lại, ăn ở cho người vượt biên).

Nhóm 7 lao động sau khi vượt biên sang Campuchia thành công phải làm việc từ 17-18 giờ/ngày, chỉ được trả 200USD/tháng và thường xuyên bị đánh đập, uy hiếp… Nếu muốn về, họ phải trả tiền chuộc cho đối tượng cầm đầu.

Một số người đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại giải cứu, đưa về quê hương qua cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang) và Mộc Bài (Tây Ninh).

Sau khi trở về quê thành công, nhóm người này đã tới cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng.

Vụ án đang được Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Hải Dương mở rộng điều tra, làm rõ.