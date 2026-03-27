Mua 10 món đồ gia dụng nhưng chỉ dùng 4: Tôi nhận ra mình đã tiêu tiền vì “ảo giác tiện nghi”

Nhìn qua thì thấy rất tiện nghi, nhưng sau vài tháng sử dụng, tôi nhận ra mình chỉ dùng thường xuyên đúng 4 món. Phần còn lại hoặc nằm im trong tủ, hoặc chỉ được dùng 1–2 lần rồi… quên luôn.

Trải nghiệm này khiến tôi hiểu một điều khá phổ biến trong chi tiêu hiện đại: chúng ta mua vì tưởng sẽ dùng, chứ không phải vì thật sự cần dùng.

Dưới đây là 4 thiết bị nhỏ thực sự được sử dụng thường xuyên – và cũng là những món đáng cân nhắc nếu muốn chi tiêu gọn gàng, tránh lãng phí.

1. Lò vi sóng: Món đồ nhỏ nhưng “gánh” nhiều việc bếp

Ban đầu tôi mua lò vi sóng chỉ để hâm nóng thức ăn. Nhưng sau một thời gian, đây lại là thiết bị được dùng nhiều nhất trong bếp.

Không chỉ hâm cơm, lò vi sóng còn giúp xử lý nhiều món nhanh gọn:

- hấp trứng đậu hũ trong vài phút

- chế biến món đơn giản khi về muộn

- thậm chí có thể xử lý một số nguyên liệu như mỡ heo khá tiện lợi

Ưu điểm lớn nhất là tiết kiệm thời gian và giảm việc rửa nồi chảo – điều rất đáng giá với những người bận rộn.

Một thiết bị nhỏ nhưng có thể thay thế nhiều thao tác bếp cơ bản.

2. Nồi chiên không dầu: Không phải trào lưu vô ích nếu dùng đúng cách

Có thời điểm nồi chiên không dầu bị xem là “món đồ dễ mua theo phong trào”. Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, tôi nhận ra thiết bị này thực sự hữu ích nếu chọn đúng món ăn.

Một số món làm nhanh:

- đậu phộng rang

- sữa nướng

- sườn nướng

- đồ ăn vặt ít dầu

Điểm quan trọng là không phải món nào cũng phù hợp. Nếu kỳ vọng nồi chiên thay thế hoàn toàn bếp truyền thống thì dễ thất vọng. Nhưng nếu coi nó là công cụ hỗ trợ cho các món nướng nhanh, tiện lợi – thì rất đáng giữ lại.

3. Bếp nướng điện: Giữ lại vì trải nghiệm gia đình

Không phải thiết bị dùng hàng ngày, nhưng bếp nướng điện lại giúp tạo ra những bữa ăn có tính kết nối.

Một bữa nướng đơn giản tại nhà thường rẻ hơn đi ngoài khá nhiều, đồng thời tạo cảm giác thư giãn cuối tuần.

Ngoài nướng thịt, thiết bị này còn có thể dùng để:

- làm cơm cháy giòn

- nướng bánh đơn giản

- chế biến món ăn nhẹ nhanh

Những thiết bị giúp gia đình ăn uống thoải mái tại nhà thường có giá trị lâu dài hơn nhiều món đồ “theo trend”.

4. Máy rửa bát: Không phải gia đình nào cũng cần, nhưng ai dùng rồi thường khó bỏ

Nhiều người cho rằng máy rửa bát là khoản chi chưa thật sự cần thiết. Tuy nhiên, khi gia đình đông người hoặc nấu ăn thường xuyên, thiết bị này giúp giảm đáng kể thời gian dọn dẹp.

Điểm bất ngờ là máy rửa bát không chỉ dùng cho bát đĩa:

- có thể làm sạch phụ kiện bếp nhiều dầu mỡ

- rửa cánh quạt điện sau mùa nóng

- vệ sinh đồ nhựa như bình sữa, đồ chơi

- rửa rau củ số lượng lớn

Khi tận dụng đúng công năng, thiết bị này giúp tiết kiệm khá nhiều công sức trong sinh hoạt hàng ngày.

Vì sao chúng ta dễ mua quá nhiều đồ gia dụng nhỏ?

Sau khi nhìn lại danh sách những món ít dùng, tôi nhận ra một điểm chung: chúng thường được mua trong lúc cảm thấy hứng thú, không phải khi thực sự cần.

Một số lý do phổ biến:

- giá từng món không quá cao nên dễ quyết định nhanh

- quảng cáo khiến ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiện hơn nhiều

- tâm lý muốn căn bếp “đầy đủ như trên mạng”

- mua vì khuyến mãi hoặc combo

Nhưng trên thực tế, nhiều thiết bị có chức năng trùng lặp.

Ví dụ:

- máy làm sữa hạt có thể thay bằng máy xay tốt

- máy nướng mini có thể thay bằng nồi chiên

- máy làm bánh nhỏ ít khi dùng nếu không có thói quen làm bánh

Bài học chi tiêu: Mua theo nhu cầu sử dụng thực tế

Sau trải nghiệm này, tôi rút ra nguyên tắc khá đơn giản:

thiết bị bếp nên mua theo tần suất sử dụng, không phải theo cảm hứng.

Một cách dễ áp dụng:

- chỉ mua khi đã xác định sẽ dùng ít nhất 2–3 lần

- mỗi tuần ưu tiên thiết bị có nhiều chức năng

- tránh mua cùng lúc quá nhiều món

- thử dùng thiết bị tương tự của người quen trước khi mua

Nhiều gia đình chi vài triệu cho đồ bếp nhỏ nhưng sau đó chỉ sử dụng một phần rất nhỏ. Khoản tiền tưởng như nhỏ lại dễ trở thành chi phí lãng phí tích lũy theo thời gian.

Kết luận

Việc sở hữu thiết bị gia dụng nhỏ giúp cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng không cần thiết phải mua tất cả ngay từ đầu.

Sau khi sống trong ngôi nhà mới một thời gian, tôi nhận ra: chỉ vài thiết bị phù hợp cũng đủ giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phần còn lại, đôi khi chỉ là cảm giác “mua cho đủ”.

Tiêu dùng thông minh không phải là mua ít nhất, mà là mua đúng thứ mình thật sự dùng lâu dài.