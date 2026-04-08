5 món đồ bếp từng bị chê tơi tả, giờ cả nhà tranh nhau dùng, chỉ biết cảm ơn người phát minh

Trong góc bếp của nhiều gia đình luôn có vài món đồ gia dụng nhỏ từng bị bỏ quên. Lúc mới mua về, mọi người thường nghĩ đó là món đồ mua theo trào lưu, dùng không quen nên bị xếp vào nhóm “phí tiền”. Nhưng khi lôi ra dùng lại và hiểu đúng cách sử dụng, nhiều người mới nhận ra những thiết bị này cực kỳ tiện lợi. Không ít gia đình sau đó dùng thường xuyên đến mức thiếu là thấy bất tiện.

Dưới đây là 5 món đồ bếp từng bị chê nhiều nhưng càng dùng càng thấy hữu ích.

Lò vi sóng không chỉ để hâm nóng

Nhiều người cho rằng lò vi sóng chỉ dùng để hâm nóng đồ ăn thừa. Tuy nhiên, khi tận dụng đúng cách, thiết bị này giúp xử lý rất nhiều công việc trong bếp.

Ví dụ khi hâm nóng bánh bao hoặc bánh mì, chỉ cần làm ẩm nhẹ bề mặt rồi đặt thêm một bát nước nhỏ trong lò. Sau khoảng một phút, bánh sẽ mềm và xốp, không bị khô cứng. Cách này giúp giữ được độ ngon gần như mới hấp.

Lò vi sóng cũng có thể dùng để thắng mỡ. Chỉ cần cắt nhỏ mỡ, cho vào bát chịu nhiệt, đậy hờ nắp và quay vài phút. Mỡ sẽ chảy ra mà không bắn dầu hay gây ám mùi. Ngoài ra, rang đậu phộng bằng lò vi sóng cũng khá tiện. Sau vài lần đảo giữa các lượt quay, đậu chín đều và giòn.

Vào mùa lạnh, lò vi sóng còn hỗ trợ ủ bột. Sau khi làm ấm không gian bên trong, đặt tô bột vào sẽ giúp bột nở nhanh hơn. Nhờ vậy, lò vi sóng dần trở thành thiết bị đa năng chứ không chỉ để hâm nóng.

Nồi điện nhỏ gọn nhưng làm được nhiều món

Nồi điện mini từng bị xem là chỉ phù hợp để nấu mì. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, nhiều người nhận ra thiết bị này khá linh hoạt. Nồi có thể dùng để chiên trứng, xào cơm, hấp bánh hoặc nấu canh đơn giản. Với người sống một mình hoặc ở phòng trọ, nồi điện giúp chuẩn bị bữa ăn nhanh gọn. Vào những ngày lạnh, chỉ cần thêm nước lẩu và nguyên liệu là có thể có một bữa lẩu nhỏ. Không ít người còn mang nồi đến văn phòng để nấu ăn.

Nhiều sản phẩm hiện nay có chức năng tự ngắt khi quá nhiệt, giúp tăng độ an toàn. Chính sự tiện lợi này khiến nồi điện mini trở thành thiết bị được dùng thường xuyên hơn.

Ấm nấu đa năng tiện cho thói quen uống đồ nóng

Ban đầu, nhiều người nghĩ ấm nấu đa năng không khác ấm đun nước. Tuy nhiên, khi sử dụng, thiết bị này giúp nấu các loại nước thảo mộc hoặc trà khá nhanh.

Chỉ cần cho trái cây, thảo mộc hoặc nguyên liệu vào ấm, chọn chế độ phù hợp là có thể hoàn thành sau một khoảng thời gian ngắn. Người bận rộn có thể dùng để nấu nước táo, trà hoa hoặc các món đơn giản. Ngoài ra, ấm còn có thể nấu chè hoặc các món nhẹ. Điều này giúp việc chuẩn bị đồ uống nóng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong thời tiết lạnh.

Chảo nướng điện 2 mặt đa năng hơn nhiều người nghĩ

Máy nướng điện thường bị bỏ xó sau vài lần sử dụng. Tuy nhiên, thiết bị này có thể dùng cho nhiều món khác nhau. Người dùng có thể làm cơm cháy bằng cách nấu cơm với gia vị rồi nướng đến khi mặt dưới vàng giòn.

Máy cũng phù hợp để nướng thịt hoặc rau củ. Khi đặt thịt đã ướp lên bề mặt nóng, thức ăn chín nhanh và giữ được độ mềm. Ngoài ra, thiết bị này còn có thể dùng làm bánh đơn giản hoặc nướng bánh mì. Nhờ khả năng nấu nhiều món, máy nướng điện dần trở thành trợ thủ tiện lợi trong bữa ăn hằng ngày.

Nồi chiên không dầu tiện cho món nướng nhanh

Nồi chiên không dầu từng gây tranh cãi vì nhiều người nghĩ không cần thiết. Tuy nhiên, khi tận dụng đúng cách, thiết bị này giúp chế biến món ăn nhanh gọn. Người dùng có thể nướng sườn, gà hoặc các món chiên mà không cần nhiều dầu. Thực phẩm chín đều và dễ kiểm soát thời gian. Ngoài ra, nồi chiên còn dùng để nướng bánh mì hoặc làm món ăn sáng nhanh.

Chính sự tiện lợi này khiến nồi chiên không dầu được sử dụng thường xuyên hơn trong nhiều gia đình.



