Định vứt đi cho đỡ chật nhà, ai ngờ 7 món đồ này lại trở thành thứ tôi dùng nhiều nhất mỗi ngày

1. Túi giặt đồ: Không chỉ để giặt quần áo

Hầu như nhà nào cũng có túi giặt, nhưng nhiều người chỉ dùng đúng một việc. Trong thực tế, đây lại là món cực linh hoạt nếu tận dụng đúng cách.

- Treo trong tủ để đựng tất, đồ lót, phụ kiện nhỏ – không còn cảnh tìm đồ mỗi sáng.

- Dùng làm túi phân loại quần áo khi đi du lịch; về nhà chỉ việc cho cả túi vào máy giặt.

- Có thể dùng như túi gom đồ chơi nhỏ của trẻ, rất tiện khi dọn dẹp.

Một món vài chục nghìn nhưng giúp giảm kha khá thời gian lặt vặt mỗi ngày.

2. Bình/đầu phun bọt: Không chỉ dành cho rửa xe

Đầu phun bọt vốn quen thuộc ở tiệm rửa xe, nhưng khi đưa vào nhà, nó trở thành “trợ thủ vệ sinh” đúng nghĩa.

- Tắm thú cưng nhanh, sạch và tiết kiệm nước hơn cách thông thường.

- Dùng để phun dung dịch lau sàn, rửa ban công, vệ sinh cửa lưới.

- Chuyển chế độ phun sương để tưới cây nhẹ nhàng.

Chi phí thấp nhưng hiệu quả thấy rõ – nhất là với những nhà có thú cưng hoặc ban công rộng.

3. Miếng dán chống va chạm: Nhỏ nhưng cực đáng tiền

Những miếng silicon nhỏ này thường bị xem nhẹ, nhưng lại giải quyết nhiều phiền toái trong nhà.

- Dán vào tay nắm cửa để tránh va tường khi mở mạnh.

- Dán đáy bình hoa, ghế, đồ trang trí để tránh xước mặt bàn.

- Dán vào đáy chậu cây giúp thoáng khí, hạn chế đọng nước.

- Dán lên bàn bếp để dựng nắp nồi khi nấu.

Một gói nhỏ giá rẻ nhưng dùng được rất lâu.

4. Giỏ mua sắm kéo tay: Không chỉ để đi siêu thị

Loại giỏ kéo quen thuộc ở siêu thị thực ra rất hợp dùng trong gia đình.

- Gom quần áo bẩn, tránh vứt lung tung trong phòng.

- Dùng nhận hàng, chuyển đồ trong nhà nhiều tầng.

- Đi chợ nhanh gọn, giảm phải xách túi nặng.

Với nhà có người lớn tuổi, đây còn là món giúp việc di chuyển nhẹ nhàng hơn.

5. Băng keo giấy: “Vũ khí” của người thích gọn gàng

Băng keo giấy thường chỉ dùng khi sơn sửa, nhưng thực tế lại cực tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

- Ghi nhãn hộp đựng thực phẩm, gia vị, đồ khô.

- Phân loại đồ trong tủ lạnh hoặc kho.

- Treo poster bằng nam châm mà không làm hỏng tường.

Ưu điểm lớn nhất: Dễ xé, dễ bóc, không để lại vết keo.

6. Bộ đồ ăn gấp gọn: Nhỏ nhưng đa năng

Nếu chỉ nghĩ bộ đồ gấp gọn dành cho du lịch thì hơi phí.

- Mang theo khi đi picnic, du lịch hoặc đi làm.

- Dùng làm thớt tạm khi cần.

- Gấp lại thành hộp đựng trái cây, bánh, đồ ăn nhẹ.

Những gia đình thích di chuyển hoặc sống tối giản sẽ thấy món này rất hợp.

7. Tấm lưới: Giải pháp lưu trữ linh hoạt nhất

Tấm lưới kim loại gần như là món “đa năng” nhất nếu biết tận dụng.

- Treo tường để móc đồ bếp, phụ kiện, túi xách.

- Lắp thành giỏ đựng đồ theo kích thước mong muốn.

- Kết hợp bánh xe để làm xe đẩy mini.

- Gắn sau cửa tủ để tăng không gian lưu trữ.

Chi phí thấp nhưng hiệu quả gần như ngang các hệ kệ đắt tiền.

Nhìn lại: Những thứ nhỏ giúp nhà nhẹ hơn

Trong đời sống gia đình, không phải lúc nào nâng cấp cũng cần chi nhiều tiền. Nhiều khi chỉ cần thay đổi góc nhìn, tận dụng tốt những món nhỏ sẵn có, bạn đã thấy nhà gọn hơn, việc nhà nhẹ hơn và chi tiêu cũng hợp lý hơn.

Thực tế cho thấy: Những “món đồ phụ” đôi khi lại là thứ giúp cuộc sống dễ chịu nhất – chỉ cần bạn chịu thử dùng theo cách khác một chút.