Mr Pips xin cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để chăm lo 2 người còn lại

Ngày 4/11, sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, các bị cáo được tự bào chữa, trình bày ý kiến của mình.

Trước bục khai báo, Phó Đức Nam cho biết, bản thân không có ý kiến đối với bản luận tội cũng như mức án mà đại diện VKS đã đề nghị. Mr Pips chấp nhận quan điểm luận tội của VKS và mức án đề nghị, đồng thời gửi lời xin lỗi các bị hại.

Tuy nhiên, bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình khi cả bố mẹ đều bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Mr Pips khai tại tòa.

Nam trình bày, gia đình bị cáo ở Việt Nam chỉ có ba người, gồm bản thân và bố mẹ. Song cả ba người đều vướng vào vòng lao lý khiến Nam cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

“Bị cáo xin lỗi bố mẹ do vô tình đã lôi bố mẹ vào chuyện này”, Nam nói và đề nghị HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để có người chăm lo cho hai người còn lại.

Bào chữa cho Mr Pips, luật sư tiếp tục đề nghị cho thân chủ được đi giám định tâm thần. Theo luật sư, đề nghị này không nhằm giúp Mr Pips trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Luật sư cho rằng, việc giám định tâm thần cho Mr Pips nhằm xác định rõ những hành vi bị cáo thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý, từ đó xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo là tù chung thân.

Bố mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.