Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù, người yêu bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Vợ cũ của Mr Hunter bị đề nghị án tới 11 năm tù

Sáng 4/11, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam) mức án từ 9 - 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Cùng tội bố, mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù; trong khi, bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị từ 10 - 11 năm tù.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố với cáo buộc rửa tiền khoảng 384 tỷ đồng cho Mr Pips. Trước cáo buộc này, trả lời xét hỏi bị cáo Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị Tòa xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của Nam, bị cáo không có quyền quyết định.

Tâm khai, quen và yêu Nam từ 2027 đến nay. Dù giữ nhiều tiền, tài sản nhưng cô không "sơ múi", chiếm làm của riêng.

Theo Nguyễn Thanh Tâm, khi bị án Bùi Trung Đức bị khởi tố, cô đã không tìm hiểu kỹ liệu người tình của mình có liên đới hay không. Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ được Mr Pips là người giỏi, số tiền có được là xứng đáng.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) trả lời xét hỏi cũng thừa nhận Viện kiểm sát kết tội là đúng. Bị cáo cho hay, không hề biết con trai phạm tội cho đến khi bị bắt.

Dù nhiều lần được Nam đưa tiền cho mua bất động sản nhưng ông Thắng cho rằng “đây là việc bình thường”, bởi thời điểm đó con chưa lập gia đình.

Trong vụ án, ông Thắng bị quy kết rửa tiền hàng gần trăm tỷ đồng, bằng cách mua bất động sản. Khi con bị bắt, ông đem tiền vàng nhờ người thân cất giữ nhằm “tẩu tán”.

Đáng chú ý, khi “chạy” kết luận tâm thần cho Nam, ông Phó Đức Thắng bị cựu cán bộ công an chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips) đứng trên bục trả lời xét hỏi.

Mẹ Mr Pips nhiều lần nhắc đến bệnh tật của con

Trong khi, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) bị cáo buộc cùng chồng “tẩu tán” tài sản.

Tại tòa, bà Liễu nhiều lần nhắc đến bệnh tật của con. Bà cho biết, năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

“Các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực”, bà Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau. Gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới cơ quan tố tụng nhưng không được thực hiện.

Chủ tọa hỏi mục đích giám định tâm thần làm gì? Bà Lê Thị Liễu trả lời, với tư cách là một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường cần được đánh giá đầy đủ. Câu trả lời của bà Liễu bị Chủ tọa phản bác với các lập luận và câu hỏi ngược lại, bị hại ngồi phía dưới nghe xong vỗ tay tán thành.

Bị cáo Ngô Thị Thêu được Viện Kiểm sát đánh giá biết hoạt động phạm tội của chồng và Phó Đức Nam nhưng vẫn “can thiệp” bằng cách giới thiệu người thân vào làm việc.

Khi biết Công an quận Cầu Giấy điều tra, có thể bắt giữ, khám xét nhiều văn phòng, bị cáo Thêu bàn bạc với đồng phạm lên kế hoạch trốn khỏi Việt Nam.

Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát ghi nhận Thêu nộp hơn 18 tỷ đồng nhưng tại tòa, cả Thêu và Lê Khắc Ngọ đều kiến nghị được trả lại khoản tiền này và 2 căn chung cư để nuôi con. Bị cáo Ngọ bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 – 11 năm tù tội “Rửa tiền”. Tổng hợp chung, bị cáo bị đề nghị mức án là chung thân.