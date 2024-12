Mr Pips liên kết với đối tượng từ Thổ Nhĩ Kỳ để lừa đảo hơn 2.600 bị hại

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đưa ra thông tin chính thức về vụ án TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) bị khởi tố, tổng số tiền bị phong tỏa là 5.000 tỷ đồng với chiêu trò lừa đảo liên quan tới hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, vàng bạc…

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994 ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990 ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ (trái) và Mr Pips Phó Đức Nam

Trước khi bị khởi tố, TikToker Mr Pips nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu view. Nam livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… Nam luôn khuyên phải đầu tư nhiều tiền để có thể thắng nhiều tiền, có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng. TikToker này cũng khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.

Nam cũng có các nhóm chat riêng trên Telegram và thường xuyên khoe lãi lớn và dụ dỗ các các thành viên tham gia theo hình thức copytrade (đầu tư theo hình thức sao chép các vị thế được mở và quản lý bởi chính Nam).

Thực chất, các đối tượng liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty "ma" đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 08h00' đến 21h00').

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay. Ban đầu, các đồi tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đấy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Mr Pips khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển. Ngày 25/10, Công an Thành phố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 rriệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; đồng thời khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra đã khám xét, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.