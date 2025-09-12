Một quốc gia giàu có mê mẩn mặt hàng này của Việt Nam, chi cả chục triệu USD mua về thưởng thức

Thời gian gần đây, Mexico đang nổi lên như một trong những thị trường nhập khẩu cá ngừ quan trọng của Việt Nam.



Bởi lẽ, một đặc điểm nổi bật tại thị trường Mexico là thói quen tiêu dùng thiên về sản phẩm chế biến sẵn. Người dân ưa chuộng cá ngừ fillet đã làm sạch, đóng gói nhỏ lẻ, dễ chế biến và thuận tiện khi mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với kênh bán lẻ hiện đại.

Theo thống kê, Mexico hiện là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 12 của Việt Nam. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang quốc gia này trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt gần 12 triệu USD. Sau sự sụt giảm trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này có xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng.

Một trong những động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là ưu đãi thuế quan từ CPTPP. Theo đó, nhiều mặt hàng cá ngừ đông lạnh và chế biến từ Việt Nam được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu (mức cơ bản trước đây tới 20%), tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các đối thủ ngoài khối.

Cùng lúc, ngành khai thác cá ngừ của Mexico chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm khai thác của Ủy ban Cá ngừ nhiệt đới liên Mỹ (IATTC), khiến nguồn cung nội địa sụt giảm. Điều này buộc Mexico phải gia tăng nhập khẩu, đặc biệt là fillet cá ngừ đông lạnh từ châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động, Mexico được dự báo sẽ là một điểm sáng cho xuất khẩu cá ngừ Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, cá ngừ của Việt Nam cũng đang chịu không ít những thách thức khi xâm nhập vào thị trường này.

Nguyên nhân là do Mexico cũng thường xuyên áp dụng các chính sách bình ổn giá để chống lạm phát, trong đó có việc tạm miễn thuế cho một số sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Những chính sách này đôi khi làm giảm lợi thế của Việt Nam từ CPTPP, đòi hỏi doanh nghiệp cần theo dõi sát để có chiến lược linh hoạt.

Các tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu hàng vào Mexico ngày càng khắt khe. Cũng như nhiều thị trường khác, tiêu chí bền vững và truy xuất nguồn gốc đang ngày càng được người tiêu dùng và hệ thống phân phối tại Mexico chú trọng. Các chứng nhận như MSC, "dolphin-safe" hay những bằng chứng không khai thác bất hợp pháp đang trở thành yếu tố quan trọng để sản phẩm có mặt tại các kệ hàng siêu thị.

Đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp Việt Nam, bởi chi phí và quy trình để đạt chứng nhận bền vững là không hề đơn giản. Tuy vậy, nếu làm tốt, đây sẽ là chìa khóa để thâm nhập sâu hơn vào hệ thống bán lẻ hiện đại của Mexico nếu doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội và chuẩn bị tốt.