"Một quả hồng, mười vị thuốc" - Đặc sản mùa gió về chị em không nên bỏ qua

Mùa thu không chỉ có những hàng hoa sữa thơm nức hay những gói cốm được đượm ủ trong lá sen. Biểu tượng của mùa thu còn có hồng - thức quả tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe mùa hanh khô cho tất cả mọi người.

Từ khi gió heo may về, những vựa hồng đã dần chín đỏ. Quả hồng được nhiều người lựa chọn vì chúng không chỉ ngon ngọt, giàu dinh dưỡng, nhiều chất chống oxy hóa tốt cho làn da phụ nữ mà còn chứa đựng cả hương vị mùa thu trong đó.

Những vườn hồng ở nước ta được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên. Mùa xuân, hồng ra hoa và khi thu về, chúng ta sẽ được ngắm nhìn những trái hồng tròn căng, mọng đẹp.

Hồng giòn Mộc Châu vị ngọt, thời gian bảo quản không dài, chỉ một đến hai ngày là chín. Màu vàng cam tự nhiên của hồng giòn Mộc Châu mang theo đốm đen cùng với dáng quả tròn, dẹt là cách dễ nhận biết hồng của vùng này. Hồng giòn Mộc Châu có thể ăn trực tiếp, mà nếu muốn đổi vị thì chị em có thể làm mứt hồng giòn sấy dẻo, salad hồng giòn hoặc bánh hồng chiên cũng hấp dẫn lắm đấy.



Bước vào khoảng thời gian của những tháng 9 và tháng 10, mùa hồng trứng đỏ cam rực cháy nhiều cung đường Đà Lạt. Những chùm hồng lúc lỉu, chín mọng và mềm ngon cho vị quả thật ngọt. Mùa hồng trứng nơi đây kéo dài đến tận cuối tháng 11 lận.

@ThanhThanh, @QuangĐàLạt

Những cơn gió căng tràn vi vu khắp núi rừng Đà Lạt khiến những quả hồng trứng uống no nê những giọt sương mờ. Hồng trứng mềm ngon được treo gió, se lại màu hổ phách được phủ lớp phấn đường tự nhiên kết tinh. Khi nhẹ nhàng dùng đôi tay xé quả hồng treo gió, từng giọt mật tứa ra đầy quyến rũ. Vị thu Đà Lạt tròn và đầy đặn đến ngọt ngào khó cưỡng.

@Truong Bao An

Ngoài ra, xứ sở sương mù cũng có giống hồng giòn ngọt lịm, vị thanh ăn hoài không chán. Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này thứ cây không kén người trồng, chẳng ngại mưa gió và cũng không phải tốn công chăm sóc. Được nuôi dưỡng từ nắng gió, sương mai của Đà Lạt, những chùm hồng giòn cư ngụ ở nơi đây từ những năm đầu thế kỷ XX ngày càng được lòng du khách muôn phương.

Sự thông thái và tinh tế của người xưa đọng lại trong câu nói: "Một quả hồng, mười vị thuốc". Một thức quả thu mà lại quý giá đến vậy hay sao?

Quả hồng giàu dưỡng chất, đặc biệt là nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tốt lành cho cơ thể. Nhưng nếu ăn hồng không đúng cách thì hại cơ thể gấp mười lần, mà biết cách thưởng thức thì đây chẳng khác gì vị thuốc quý gia tăng sự trẻ trung và trường thọ.

Chẳng hạn như giống hồng mòng có dáng con cù chứa lượng tanin cao khi còn xanh nên rất chát. Phải đợi chúng chín mềm mới ăn được. Ăn hồng khi còn xanh không chỉ chát mà còn gây hại cho cơ thể. Hồng mòng được đem giấm bằng nhiều cách như ủ trấu, thán khí hay bọc giấy báo, "tắm nước" nên được gọi là hồng ngâm.

Còn loại hồng giòn thường thấy, quả đẹp mã, dáng bẹp. Khi chín, lượng tanin mất nhanh nên quả có thể được thưởng thức sớm hơn mà vẫn giữ được vị giòn. So với các loại quả khác, quả hồng có hàm lượng vitamin C cực cao, gấp những 10 lần so với táo.

Mùa thu được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng khi trời trở lạnh, thời tiết hanh khô hơn, tâm tính con người dễ nổi nóng. Bởi vậy, ăn quả hồng vào mùa thu rất có lợi, sẽ giúp cải thiện được tình trạng này.

Ăn hồng chín vào mùa thu có thể giúp bảo vệ cơ thể, làm ẩm phổi và dưỡng dạ dày.

Nhưng, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, ăn nhiều hồng không tốt, đặc biệt là những người có chức năng tiêu hóa kém. Quan trọng hơn, không ăn hồng khi đói bụng. Hàm lượng axit tannic trong quả hồng tương đối cao, khi bụng đói ăn vào, gặp khoang dạ dày sẽ tạo thành kết tủa không tan khi chúng tiếp xúc với axit dịch vị. Điều này khiến tạo nên cặn dễ hình thành sỏi thận.

Dù tiết trời mua thu đẹp khiến chị em cao hứng đến mấy, cũng đừng vì vậy mà ăn quá nhiều hồng. Đồng thời, không nên ăn hồng với tôm, cá, cua và các loại hải sản khác.

Những loại hồng cổ nghe có vẻ tràn đầy lịch sử, nhưng những giống này thịt quả ít, xơ nhiều lại chát và dần "lạc hậu" với thị hiếu hiện tại. Những giống hồng mới như hồng ngọt, hồng giòn, hồng lửa ngày càng nhiều lấp đầy những khung trời thu đẹp đẽ.

Mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm, đừng ngại thưởng thức những quả hồng giòn tươi, thanh ngọt để cảm nhận đủ đầy vị thu lúc trời trở gió. Chị em cũng có thể chọn hồng sấy khô, hồng treo gió để những giọt mật đọng trong quả tan vào vị giác, để thấy rõ những bụi sương hồng trắng lấm tấm tinh túy phủ đầy thức quả ấy thấm đẫm hương vị thu thế nào.