Ở tuổi 36 và đã trải qua 2 lần sinh nở, diễn viên Phanh Lee vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng thần thái trẻ trung. Không chỉ gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng, người đẹp còn nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ hành trình giảm mỡ, giữ dáng theo một cách rất khác biệt: Không bao giờ bước lên cân.

"Hành trình giảm mỡ ở tuổi 36 không hề dễ chút nào. Giảm thì lâu mà tăng thì dễ. Mọi người hay thấy Phanh up đồ ăn, cà phê, đi chơi chứ không thấy up những buổi tập. Nhưng Phanh thích chia set kết quả hơn là quá trình, đằng sau vài thay đổi nhỏ trên cơ thể là rất nhiều ngày cố gắng, kể cả những hôm siêu lười siêu mệt và chẳng có chút động lực nào.

Nên là các mom U40 ơi cố lên!

Tăng cơ giảm mỡ là một hành trình rất dễ nản. Nhưng nếu vượt qua được tháng đầu tiên và bắt đầu nhìn thấy cơ thể thay đổi sẽ có động lực hơn rất nhiều" , Phanh Lee chia sẻ trên trang cá nhân.

Giữa thời đại mà nhiều người coi chiếc cân là "thước đo thành công" của việc giảm cân, lựa chọn của Phanh Lee khiến không ít người bất ngờ. Thế nhưng, đây lại là phương pháp được nhiều chuyên gia đánh giá là khoa học và bền vững hơn trong việc cải thiện vóc dáng.

Giảm mỡ nhưng không bao giờ leo lên cân, quyết định được nhiều người đồng tình

Mới đây, Phanh Lee chia sẻ rằng trong suốt hành trình giảm mỡ ở tuổi 36, cô gần như không quan tâm đến cân nặng và cũng không có thói quen kiểm tra cân nặng mỗi ngày.

Thay vì chăm chăm nhìn vào những con số trên bàn cân, nữ diễn viên tập trung cảm nhận sự thay đổi của cơ thể qua từng giai đoạn. Cô theo dõi độ vừa vặn của quần áo, sự săn chắc của vòng eo, cảm giác khỏe khoắn khi vận động và hình ảnh phản chiếu trong gương.

Quan điểm này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định sáng suốt bởi mục tiêu quan trọng nhất của quá trình giảm cân không phải là giảm được bao nhiêu kg, mà là giảm được bao nhiêu mỡ thừa và cải thiện tỷ lệ cơ - mỡ trong cơ thể.

Trên thực tế, cân nặng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng vóc dáng. Một người có thể giảm vài kg nhưng chủ yếu mất nước hoặc mất cơ, trong khi lượng mỡ vẫn còn nhiều. Ngược lại, có những người cân nặng gần như không thay đổi nhưng cơ thể lại gọn gàng, săn chắc hơn rõ rệt nhờ tăng khối lượng cơ.

Đó cũng chính là lý do Phanh Lee không quá bận tâm đến những con số trên bàn cân. Theo cô, khi luyện tập đúng cách, đặc biệt là các bài tập tăng sức mạnh và xây dựng cơ bắp, cân nặng đôi khi còn tăng lên. Tuy nhiên, vóc dáng vẫn thon gọn hơn vì cơ bắp săn chắc và chiếm ít diện tích hơn mỡ thừa.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng, việc cân mỗi ngày có thể tạo áp lực tâm lý không cần thiết. Trọng lượng cơ thể có thể dao động do lượng nước, nội tiết tố, lượng muối trong khẩu phần ăn hoặc chu kỳ sinh học. Vì vậy, quá tập trung vào cân nặng đôi khi khiến nhiều người dễ nản lòng dù cơ thể đang thay đổi theo hướng tích cực.

Bí quyết giúp Phanh Lee giảm mỡ, gọt dáng hiệu quả sau tuổi 35

Đằng sau vóc dáng ngày càng săn chắc là một quá trình thay đổi lối sống khá nghiêm túc của Phanh Lee.

Theo đuổi chế độ ăn ít tinh bột

Một trong những thay đổi lớn nhất của nữ diễn viên là điều chỉnh thực đơn hàng ngày theo hướng giảm tinh bột.

Phanh Lee cho biết, cô gần như loại bỏ các món ăn có nhiều nước dùng như bún, phở, miến khỏi chế độ ăn thường xuyên. Đây vốn là những món ăn quen thuộc của người Việt nhưng thường chứa lượng tinh bột tương đối lớn.

Thay vào đó, người đẹp ưu tiên các nguồn protein như thịt nạc, cá, trứng, đồng thời tăng cường rau xanh và các loại thực phẩm giàu chất xơ. Cách ăn này giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế các cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Nói không với trà sữa và bánh ngọt

Nếu như trước đây trà sữa hay các loại bánh ngọt từng là món ăn yêu thích thì hiện tại, Phanh Lee đã chủ động hạn chế tối đa những thực phẩm chứa nhiều đường.

Các loại đồ uống ngọt và bánh ngọt thường cung cấp lượng calo khá cao nhưng lại ít giá trị dinh dưỡng. Khi tiêu thụ quá nhiều, cơ thể dễ tích lũy mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng.

Việc cắt giảm đường không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe làn da, giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa và giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định hơn trong ngày.

Chăm chỉ tập luyện ngay tại nhà

Dù lịch trình bận rộn và không có nhiều thời gian đến phòng gym, Phanh Lee vẫn duy trì thói quen vận động đều đặn.

Cô tự tập luyện tại nhà với tạ nhẹ và dây kháng lực khoảng 4 buổi mỗi tuần. Bên cạnh đó, nữ diễn viên dành thêm 2 buổi để thực hiện các bài tập cardio nhằm tăng cường khả năng đốt cháy mỡ thừa.

Theo Phanh Lee, sự kết hợp giữa tập kháng lực và cardio là công thức giúp cơ thể giảm mỡ hiệu quả nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại, nữ tính.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy tập kháng lực giúp bảo toàn khối cơ trong quá trình giảm cân, từ đó duy trì tốc độ trao đổi chất tốt hơn. Trong khi đó, cardio hỗ trợ tiêu hao năng lượng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

(Ảnh: FB)