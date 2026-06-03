Góc khuất sau những ca căng da mặt của sao Hollywood: Người viên mãn, kẻ hoảng hốt vì hóa "quái vật"

Trong khi nhiều ngôi sao Hollywood cố gắng che giấu việc "dao kéo", không ít tên tuổi đình đám lại thẳng thắn thừa nhận từng chi tới hàng trăm nghìn USD cho các ca phẫu thuật căng da mặt với hy vọng níu giữ tuổi xuân. Tuy nhiên, kết quả nhận lại không phải lúc nào cũng là những bức ảnh "trước và sau" hoàn hảo.

Đối với giới nghệ sĩ, việc can thiệp thẩm mỹ nhẹ nhàng (tweakments) từ lâu đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Thế nhưng, để thực sự "đảo ngược lão hóa", nhiều siêu sao không tiếc tay chi ra những khoản tiền khổng lồ, thậm chí lên đến 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho một ca phẫu thuật căng da mặt.

Đáng chú ý, có những ngôi sao không chỉ dừng lại ở một lần. Sharon Osbourne từng 4 lần lên bàn mổ, trong khi Kris Jenner và Jane Fonda cũng đã có 2 lần trùng tu. Dẫu vậy, "dao kéo" không phải là chiếc đũa thần cho tất cả mọi người. Một ngôi sao thậm chí từng cay đắng thừa nhận mình trông không khác gì "quái vật một mắt" sau ca đại phẫu kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.

Rosie O'Donnell: Từ người bài xích "dao kéo" đến quyết định "sửa sai" vì sụt cân

Rosie O'Donnell trước (trái) và sau khi căng da mặt (phải)

Vào tháng 1 năm 2026, nữ diễn viên Rosie O'Donnell đã thực hiện ca phẫu thuật căng da mặt chuyên sâu (lower deep plane facelift). Quyết định này gây bất ngờ lớn bởi trong suốt nhiều năm trước đó, cô luôn công khai chỉ trích việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bước ngoặt xảy ra sau khi Rosie giảm thành công 22 kg, khiến da mặt cô không chỉ lão hóa tự nhiên mà có dấu hiệu "chảy xệ nghiêm trọng".

"Tôi từng có định kiến rất gay gắt với việc căng da mặt, coi đó là sự phản bội lại chủ nghĩa nữ quyền và tiến trình lão hóa tự nhiên của phụ nữ. Nhưng rồi tôi giảm tận 22 kg...", Rosie chia sẻ trên trang Substack cá nhân.

Nữ diễn viên Now and Then khẳng định cô không muốn lạm dụng dao kéo và may mắn là kết quả rất tự nhiên, đến mức người thân còn không nhận ra sự thay đổi. "Tôi vẫn muốn là chính mình, chỉ là trông bớt mỏi mệt hơn thôi. Và hiện tại tôi thấy rất ổn."

Barry Manilow: Từ bỏ Botox sau một lần căng da mặt duy nhất

Barry Manilow trước (trái) và sau khi căng da mặt (phải)

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Los Angeles Times vào tháng 5 năm 2026, nam danh ca Barry Manilow thoải mái tiết lộ lý do ông không cần phụ thuộc vào Botox là nhờ từng thực hiện căng da mặt.

"Tôi phải thừa nhận là hồi còn sống ở Los Angeles, tôi đã làm phẫu thuật căng da mặt một lần", nam ca sĩ bộc bạch. Ông cũng ẩn ý về việc có thực hiện một vài thủ thuật nhỏ khác nhưng khẳng định: "Đại phẫu như căng da mặt thì tôi chỉ làm đúng một lần. Sau đó, cứ chỗ nào có dấu hiệu chảy xệ thì tôi dặm vá một chút thôi".

Kris Jenner: "Đó là cách tôi già đi một cách thanh lịch"

Kris Jenner trước (trái) và sau lần căng da mặt thứ hai (phải)

Bà trùm truyền thông Kris Jenner đã thực hiện ca căng da mặt thứ hai vào tháng 8 năm 2025, cách lần đầu tiên 14 năm.

Chia sẻ với tờ Vogue Arabia, mẹ của Kim Kardashian cho biết: "Tôi quyết định làm điều này vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chỉ vì bạn già đi không có nghĩa là bạn phải bỏ bê bản thân. Nếu bạn thấy thoải mái với việc lão hóa tự nhiên, điều đó thật tuyệt. Nhưng với tôi, việc can thiệp thẩm mỹ này mới chính là định nghĩa của sự già đi một cách thanh lịch."

Jane Fonda: Hối hận vì quá ám ảnh chuyện ngoại hình

Jane Fonda trước (trái) và sau lần căng da mặt thứ hai (phải)

Minh tinh huyền thoại Jane Fonda từng trải qua hai lần căng da mặt – một lần ở độ tuổi 40 và một lần ở tuổi 70. Tuy nhiên, hiện tại bà đã hoàn toàn đoạn tuyệt với phẫu thuật thẩm mỹ và bày tỏ sự hối hận trong bộ phim tài liệu Jane Fonda in Five (2018).

"Một mặt, tôi ghét việc mình phải thay đổi cơ thể chỉ để cảm thấy bản thân ổn. Tôi ước mình không nông nổi như vậy. Tôi không muốn gương mặt mình bị biến dạng", ngôi sao gạo cội chia sẻ với Vogue vào năm 2022. Trước đó, bà cũng khẳng định với tờ Elle Canada: "Tôi không thể phủ nhận mình là người phù phiếm, nhưng hành trình dao kéo của tôi kết thúc rồi. Tôi sẽ không để ai rạch mặt mình thêm lần nào nữa."

Sharon Osbourne: Hoảng hốt vì biến thành "quái vật" sau 4 lần đại phẫu

Sharon Osbourne trước (trái) và sau lần căng da mặt thứ tư (phải)

Sharon Osbourne chính là minh chứng rõ nhất cho những rủi ro của việc lạm dụng căng da mặt. Trong tự truyện Unbreakable (2013), bà tiết lộ đã làm thủ thuật này vào các năm 1987 và 2002. Đến tháng 10/2019, bà tiếp tục lên bàn mổ lần ba nhưng không ưng ý, dẫn đến ca "căng da mặt toàn diện" kéo dài 5 tiếng rưỡi vào tháng 10/2021 để sửa sai.

Kết quả của lần thứ 4 này là một thảm họa khiến bà kinh hãi. Chia sẻ với tờ The Times vào cuối năm 2023, Sharon cay đắng nói: "Đó là điều tồi tệ nhất tôi từng làm. Trông tôi chẳng khác nào quái vật một mắt Cyclops. Một bên mắt thì xếch lên, bên kia thì trĩu xuống, miệng thì méo xệch. Tôi đã phải đợi vết thương lành hẳn mới có thể đi phẫu thuật chỉnh sửa lại."

Trải nghiệm kinh hoàng này đã khiến Sharon hoàn toàn tỉnh ngộ. Bà tuyên bố trên tờ The Sun: "Ca phẫu thuật đó làm tôi khiếp sợ. Tôi đã đi quá giới hạn và giờ thì xin kiên quyết nói 'Không'. Thời gian không đứng về phía tôi nữa, tôi không thể chịu đựng thêm một ca căng da mặt nào nữa."

Courtney Love: Nghe theo lời khuyên tai hại của đàn chị

Courtney Love trước (trái) và sau căng da mặt (phải)

Nữ ca sĩ Courtney Love tiết lộ cô đã đi căng da mặt khi chưa đầy 40 tuổi, tất cả là vì nghe theo lời khuyên của đàn chị Goldie Hawn.

"Xin đừng ai hỏi tôi về việc già đi một cách tự nhiên nhé", cô hài hước chia sẻ với tạp chí Fashion của Canada vào năm 2014. "Thôi nào, tôi chỉ làm theo lời khuyên của Goldie Hawn khi chị ấy bảo tôi nên đi căng da mặt từ năm 35 tuổi đấy chứ!".

Gene Simmons: Rủ vợ đi căng da mặt đôi và trải nghiệm "lột da" ám ảnh

Gene Simmons trước (trái) và sau căng da mặt (phải)

Năm 2007, tay guitar bass của ban nhạc rock huyền thoại KISS - Gene Simmons và vợ là Shannon Tweed đã cùng nhau thực hiện một ca "căng da mặt đôi". Lý do là vì Gene nhận thấy phần nọng cằm của mình đã quá sệ, còn vợ ông thì hóm hỉnh đùa rằng: "Tôi không muốn ông ấy trông trẻ hơn mình".

Trong ca đại phẫu kéo dài 11 tiếng (bao gồm cả nâng mí mắt và hút mỡ ngực), Gene Simmons đã được ghi hình lại để phát sóng trong chương trình thực tế Gene Simmons Family Jewels. Xem lại cảnh tượng đó, nam ca sĩ nhạc rock vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi thấy bác sĩ luồn tay xuống dưới da và xoa bóp các cơ mặt của mình. Cảm giác lúc đó giống như da mặt tôi bị lột phăng ra rồi vắt qua vai vậy".

Theo Hello - Ảnh: Getty Images/Instagram