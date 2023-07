Một ngôi trường THPT ở Bắc Ninh có đến 2 Thủ khoa và 1 Á khoa, năm 2023 có số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 nhiều nhất tỉnh

Ngày 18/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Năm nay, cả nước có tất cả 16.427 điểm 10 ở các môn thi, cao gấp gần 3 lần so với năm 2022. Môn Ngữ văn chỉ có 1 điểm 10 duy nhất, là một thí sinh đến từ Nam Định.

Môn Toán có 12 điểm 10, môn Địa lí có 35 điểm 10, Vật lý có 70 điểm 10, môn Sinh học có 135 điểm 10, môn Hóa học có 137 điểm 10, môn tiếng Anh có 555 điểm 10, môn Lịch sử có 789 điểm 10. Giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 14.693 bài thi đạt điểm 10.

Thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là thí sinh Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản, Nam Định với tổng điểm 57,3. Cụ thể, Toán: 9,2, Ngữ văn: 9,25, Lịch sử: 9,75, Địa lý: 9,5, Giáo dục công dân: 10, Tiếng Anh: 9,6. Bên cạnh đó, chân dung Thủ khoa các khối cũng đã được công bố.

Đáng chú ý, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có một ngôi trường ở Bắc Ninh có đến 2 Thủ khoa và 1 Á khoa. Đó là trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Từ Sơn, Bắc Ninh).

THPT Nguyễn Văn Cừ

2 Thủ khoa, Á khoa toàn quốc là học sinh cùng lớp và 1 Thủ khoa tỉnh

Cụ thể, học sinh đạt Thủ khoa khối C toàn quốc là em Nguyễn Viết Khôi Nguyên, học sinh lớp 12A6. Điểm khối C của em là 29,5 (Ngữ văn: 9,75, Lịch sử: 9,75, Địa lí: 10). Trước kỳ thi tốt nghiệp, Nguyên từng đạt giải Nhì trong kì thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Ngoài ra từng đạt một số thành tích do Nhà trường và Đoàn Thanh niên tổ chức như: Cuộc thi phản biện trẻ cấp tỉnh (Giải 3 đồng đội), Giải Nhất cuộc thi “Rung chuông vàng” do Tổ Toán-Tin nhà trường tổ chức.

Em Nguyễn Viết Khôi Nguyên.

Học sinh đạt Á khoa khối C toàn quốc là em Đỗ Thị Yến Nhi, học sinh lớp 12A6. Điểm khối C của em đạt 29,25 (Ngữ văn: 9,75, Lịch sử: 9,5, Địa lí: 10). Yến Nhi là bạn cùng lớp Khôi Nguyên. Trước kỳ thi tốt nghiệp, em giành giải Ba đồng đội trong cuộc thi Phản biện trẻ do Tỉnh Đoàn tổ chức. Ngoài ra, 3 năm liên tiếp em được Giấy khen của Thị Đoàn về thành tích trong công tác Thanh thiếu niên và trường học. Ngoài ra em từng đạt giải cao môn Ngữ văn trong kì thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Học sinh Thủ khoa khối A của tỉnh là em Chử Trọng Tuân, học sinh lớp 12A1. Tổng điểm 3 môn khối A của em đạt 28,85 (Toán: 9,6, Lý: 9,75, Hóa: 9,5).

Được biết, trường Nguyễn Văn Cừ được thành lập vào năm 2005. Những năm qua, học sinh trường đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, các cuộc thi trên địa bàn tỉnh và toàn quốc. Năm học 2021-2022, học sinh của trường đạt 46 giải Học sinh Giỏi cấp tỉnh; điểm thi trung bình tốt nghiệp đứng 10/45 trường toàn tỉnh. 50 học sinh đạt 26 điểm, 19 em đạt từ 27 điểm, 5 em đạt từ 28 điểm.

Năm 2023, học sinh trường đạt 51 giải Học sinh Giỏi cấp tỉnh, trong đó có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba, 14 giải Khuyến khích, xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Năm học 2023-2024, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 cao nhất với 1.033 thí sinh.

