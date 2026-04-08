Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùng

Nguyên liệu để nấu món canh này rất đơn giản và luôn sẵn có ngoài chợ: thịt viên, đậu tằm và cải thìa non. Thịt viên không cần chiên mà được hầm trong nước dùng trong. Mặc dù có thịt nhưng món ăn không hề béo ngậy mà rất thanh mát. Đặc biệt, việc thêm đậu tằm làm tăng thêm hương vị tuyệt vời cho món canh. Món ăn này ngon, dễ làm và rất đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, sau đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món canh đậu tằm và thịt viên. Chỉ cần ninh hai hoặc ba nguyên liệu với nhau sẽ tạo ra nước dùng đậm đà, thịt mềm và không bị ngấy.

Nguyên liệu để làm món canh đậu tằm thịt viên

Lượng đậu tằm (còn gọi là đậu fava tươi) tùy khẩu phần ăn, 250g thịt nạc vai, một nhánh gừng, một củ hành nhỏ, một ít cải thảo lá non, một chút tiêu, muối, một chút bột nêm gà, vài quả kỷ tử, nước tương và bột bắp.

Cách nấu món canh đậu tằm thịt viên

Bước 1: Thịt nạc vai bạn rửa sạch, lột bỏ da và cắt thành từng miếng lớn. Sau đó cho vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ - không nên mịn quá để giữ lại cảm giác độ dai. Sau đó bạn cho thịt xay ra bát tô, thêm một chút muối, một ít bột nêm gà, nước tương, gừng băm nhỏ và một ít hành củ băm nhỏ. Bạn cũng có thể thêm một ít củ năng băm nhỏ nếu thích. Trộn đều. Cuối cùng, thêm một lượng tinh bột bắp vừa đủ và trộn đều. Để thịt viên có độ dai hơn và ít bị vỡ vụn, nên nhào kỹ thịt xay để giúp thịt có độ đàn hồi.

Bước 2: Chuẩn bị lượng đậu tằm tươi vừa với khẩu phần ăn sau đó đem bóc lớp vỏ, giữ lại phần nhân và rửa sạch. Nên bóc cả lớp vỏ ngoài của nhân đậu vì điều này giúp giải phóng hương vị umami và ngăn nước canh bị sẫm màu. Rau cải thảo non hãy rửa sạch, cắt thành các miếng vừa ăn.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Món ăn này được nấu hoàn toàn trong nồi đất nung - giúp giữ ấm và hương vị món canh ngon hơn. Hãy cho một lượng nước dùng hoặc nước hầm xương heo vừa đủ vào nồi. Nếu không có nước dùng, chỉ cần dùng nước lọc. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho cải thìa non vào và đun sôi. Sau đó chỉnh lửa về mức nhỏ.

Bước 4: Lấy thịt băm đã ướp ra, đeo găng tay dùng một lần, lấy một lượng thịt vừa phải và vo thành viên tròn. Kích thước viên thịt bạn có thể điều chỉnh theo sở thích. Sau khi vo viên thịt xong, cho trực tiếp vào nồi nước dùng đang sôi. Lưu ý rằng tốt nhất nên đặt các viên thịt lên trên lá cải cải thảo non để tránh chúng dính vào đáy nồi. Lần lượt nặn các viên thịt cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó đậy nắp và đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong khoảng 10 phút để thịt chín kỹ.

Bước 5: Khi hết thời gian, mở nắp nồi, đổ đậu fava đã chuẩn bị vào, nêm thêm chút muối, một ít tinh chất cốt gà và bột tiêu. Đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, rắc một ít kỷ tử lên trên để trang trí là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh đậu tằm thịt viên

Đây là một món canh đơn giản, dễ nấu, thanh mát và không có cảm giác béo ngậy. Thịt viên mềm và ngon, đậu tằm thơm bùi, và nước dùng vừa ngọt lại vô cùng đậm đà. Chắc chắn đây là món canh ngon rất đáng đề bạn nấu cho gia đình thưởng thức. Có một lưu ý nhỏ khi nấu món canh này là đậu tằm rất dễ chín, do đó bạn đừng nấu quá kỹ nếu không sẽ dễ bị nát. Thịt xay nên xay nhuyễn và phết vài lần để đạt độ dẻo, tránh bị vỡ vụn khi nấu, giúp thịt viên có độ dai hơn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu tằm thịt viên!