Đây là "nhà vô địch canxi" của mùa xuân: Hãy nấu và ăn vài ngày một lần để tốt cho xương khớp, tăng cường chiều cao

Mùa xuân có rất nhiều loại rau củ theo mùa tốt cho sức khoẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất thiết thực - ăn đậu bắp để bổ sung canxi và tăng chiều cao vào mùa xuân. Loại rau quả này khá được ưa chuộng trong mấy năm gần đây bởi hàm lượng canxi của nó sánh ngang với sữa, và rất giàu pectin, đặc biệt tốt cho dạ dày. Bạn có thể dùng đậu bắp nấu canh chua, luộc hoặc nướng... Hay một cách khác là dùng đậu bắp xào với trứng - sự kết hợp màu vàng và xanh rất hấp dẫn, giàu dinh dưỡng. Đừng đánh giá thấp món ăn này vì nguyên liệu đơn giản.

Đậu bắp là nguồn thực phẩm giàu canxi thực vật, rất tốt cho xương, chứa khoảng 82-100mg canxi/100g, gần tương đương với sữa tươi. Ngoài canxi, đậu bắp cung cấp magie, vitamin K, chất xơ hòa tan giúp chắc khỏe xương, bôi trơn khớp và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay hoặc không dung nạp lactose. Hàm lượng canxi cao kết hợp với vitamin K có trong đậu bắp giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, khi kết hợp với trứng (đặc biệt là lòng đỏ) góp phần tạo nên món ăn là nguồn bổ sung canxi tuyệt vời

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn công thức làm món đậu bắp xào trứng, đảm bảo ngon miệng, đưa cơm!

Nguyên liệu làm món đậu bắp xào trứng

500g đậu bắp, 3 quả trứng gà, 3 tép tỏi (đập dập và băm nhỏ), nửa quả ớt ngọt đỏ (thái sợi, chủ yếu để trang trí), 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào (đây là yếu tố quan trọng để tăng hương vị), và vài giọt rượu nấu ăn (để khử mùi trứng).

Cách làm món đậu bắp xào trứng

Bước 1: Đậu bắp có những sợi lông nhỏ trên bề mặt, không thể làm sạch bằng cách rửa trực tiếp. Do đó sau khi bạn rửa qua bắp, thì cho vào chiếc chậu nhỏ. Tiếp đó rắc một thìa muối vào và chà xát, ngâm đậu bắp trong 5 phút, sau đó rửa sạch dưới vòi nước chảy. Bước này rất quan trọng, nếu không những sợi lông trên đậu bắp gây cảm giác ngứa/khó chịu khi ăn.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước, thêm một thìa muối và vài giọt dầu ăn vào (đây là bí quyết để giữ cho đậu bắp có màu xanh tươi!). Khi nước sôi, cho cả quả đậu bắp vào và chần trong 1 đến 1.5 phút .

Lưu ý: Tuyệt đối không được cắt đậu bắp trước khi chần! Việc cắt sẽ làm cho tất cả chất nhầy và chất dinh dưỡng thoát ra ngoài, khiến đậu bắp bị nhão. Chần cho đến khi đậu bắp chuyển sang màu xanh đậm, sau đó ngay lập tức cho vào nước lạnh để "sốc"; điều này sẽ đảm bảo đậu bắp có độ giòn.

Bước 3: Cắt bỏ hai đầu của đậu bắp đã nguội và thái lát chéo (thái chéo để đậu bắp thấm gia vị tốt hơn). Đập trứng vào bát, thêm vài giọt rượu nấu ăn (để khử mùi tanh) và một chút muối, rồi dùng đũa đánh mạnh theo một chiều cho đến khi hỗn hợp trứng nổi bọt. Điều này sẽ giúp trứng chín bông xốp.

Bước 4: Sau đó, làm nóng chảo và cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng vào. Khi phần đáy trứng đông lại, nhanh chóng dùng đũa đảo đều thành từng miếng nhỏ và để riêng. Không nên nấu quá chín; trứng mềm, có màu vàng nhạt là tốt nhất.

Bước 5: Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó vặn lửa lớn! Cho đậu bắp và ớt đỏ thái sợi vào xào trên lửa lớn trong 30 giây. Sau đó, cho trứng trở lại chảo, thêm 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào và một chút muối. Tiếp tục xào trên lửa lớn trong 20 giây! Xào cho đến khi gia vị được phân bố đều và bám vào các nguyên liệu, sau đó tắt bếp ngay lập tức và lấy ra đĩa!

Thành phẩm món đậu bắp xào trứng

Đậu bắp xào trứng là một món ăn đẹp mắt. Lớp trứng vàng óng bao phủ những miếng đậu bắp xanh mướt, tạo nên một cảnh tượng tươi mới. Khi ăn bạn sẽ thấy đậu bắp giòn tan, trứng mềm xốp. Phần thú vị nhất chính là chất nhựa chảy ra khi cắt đậu bắp - nhiều người không thích chất này, nhưng nó lại là một kho báu! Giàu polysaccharid, rất tốt cho dạ dày. Hương vị đầu tiên là mùi thơm của trứng, tiếp theo là vị ngọt đặc trưng của đậu bắp, thoang thoảng vị tỏi ở hậu vị, và hoàn toàn không béo ngậy.