Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món ăn đơn giản cho bữa cơm nhà thêm ngon miệng. Bạn có thể thử món này khi không biết ăn gì sau khi tan làm. Hương vị rất đậm đà và cách làm lại vô cùng đơn giản. Món ăn này đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm.

Nguyên liệu rất đơn giản gồm: Chả cá viên, trứng, mộc nhĩ và cà chua. Chả cá viên bạn có thể tìm thấy ở các siêu thị. Khi mua hãy chú ý đến danh sách thành phần và chọn loại chất lượng tốt. Cà chua và trứng là một sự kết hợp kinh điển và được mọi người yêu thích. Khi nấu thành món canh với chả cá, món ăn này vô cùng thanh mát và ngon miệng, hoàn hảo để kích thích vị giác khi bạn không biết ăn gì và mất khẩu vị.

Không để mất thêm thời gian nữa, hãy để chúng tôi chia sẻ cách làm canh chả cá viên, cà chua và trứng này. Đây là một công thức đơn giản, đậm đà hương vị, và nước dùng thì cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm. Bạn sẽ ăn sạch đến từng giọt cuối cùng! Dưới đây là các bước chi tiết:

Nguyên liệu làm món canh chả cá viên, cà chua và trứng

2 quả cà chua, chả cá (tùy khẩu vị), 3 quả trứng gà, một ít mộc nhĩ, hành lá và tỏi (tùy khẩu vị), muối, bột tiêu (tùy khẩu vị), một ít tinh chất cốt gà, dầu ăn.

Cách nấu món canh chả cá viên, cà chua và trứng

Bước 1: Chả cá viên bạn hãy chọn loại cao cấp được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín. Chả cá có kết cấu mềm và dai. Hãy chuẩn bị khoảng 12-15 viên tùy khẩu phần ăn trong gia đình bạn. Cà chua rửa sạch, thái nhỏ và để riêng. Mộc nhĩ sau khi ngâm nở mềm thì rửa sạch và thái nhỏ. Đập trứng vào bát rồi đánh tan, thêm một ít hành lá thái nhỏ vào rồi trộn đều một lần nữa. Tỏi đập dập băm nhỏ.

Bước 2: Các nguyên liệu được sơ chế rất đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong bạn hãy bắt tay vào nấu. Đặt chảo lên bếp, đun nóng ở lửa nhỏ rồi cho một ít dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng thì đổ trứng đã đánh vào và chiên cho đến khi trứng đông lại. Tiếp đó cho hành lá cắt khúc và tỏi băm vào một góc chảo rồi xào thơm. Cho cà chua thái miếng vào và vặn lửa lớn để xào nhanh và đều. Sau khi cà chua tiết nước và mềm thì đổ lượng nước sôi vừa đủ vào. Tiếp tục đun sôi ở lửa lớn trong khoảng vài phút. Sau đó, cho mộc nhĩ đã xé nhỏ và chả cá vào.

Bước 3: Nêm nếm muối, bột tiêu và một chút tinh chất cốt gà. Để tạo vị chua ngọt, bạn có thể thêm một ít giấm trắng và đường. Đun nhỏ lửa khoảng 5 phút để hương vị của trứng và chả cá ngấm đều vào nước dùng. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh chả cá viên, cà chua và trứng

Đây là một món canh rất đơn giản, có vị chua ngọt, mềm tan và ngon tuyệt. Nước dùng rất thích hợp để chan với canh, giúp kích thích vị giác, khiến bạn ăn ngon miệng hơn. Món ăn này ngon, dễ làm và chắc chắn đáng để thử. Để tăng thêm hương vị cà chua, bạn có thể thêm một ít tương cà chua khi xào cà chua sẽ càng thơm ngon, đậm đà hơn!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh chả cá viên, cà chua và trứng!