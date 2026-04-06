Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta lơ là bữa sáng, hoặc chỉ vội vã lót dạ bằng những món ăn nhanh nhiều dầu mỡ ngoài hàng quán. Nhưng bạn biết không, một bữa "brunch" (sự kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa) đúng chuẩn Eat Clean không hề cầu kỳ hay ngốn thời gian như bạn nghĩ. Hôm nay, hãy cùng tự thưởng cho bản thân một buổi sáng thảnh thơi với thực đơn siêu xịn xò nhưng lại cực kỳ mộc mạc, dễ làm: Sandwich Ciabatta nhân tôm bò ngập ngụa topping, kết hợp cùng một ly nước ép rau củ quả thanh khiết.

Một miếng bánh mặn mặn, giòn rụm, đan xen cùng một ngụm nước ép chua ngọt trong veo. Tổ hợp này không chỉ đánh thức mọi giác quan, thổi bay cảm giác ngấy mỡ mà còn cực kỳ tốt cho vóc dáng và làn da của hội chị em chúng mình. Cùng xắn tay áo và bước vào bếp ngay nhé!





Biến tấu Sandwich Ciabatta tôm bò: Vỏ giòn rụm, nhân đậm đà ăn là ghiền

Để có một bữa sáng nhanh gọn mà vẫn đủ chất, khâu chuẩn bị nguyên liệu là vô cùng quan trọng nhưng lại vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc bánh mì Ciabatta (loại bánh dẹt của Ý với lớp vỏ giòn, ruột dai mềm cực kỳ hợp với chế độ ăn giữ dáng), một ít ớt chuông xanh, hành tây, cà chua bi, tôm bóc vỏ và một chút thịt bò thái mỏng.

Bí quyết để món ăn bùng nổ hương vị nằm ở phần ướp thịt. Bạn hãy ướp bò trước với một xíu nước tương, dầu hào, chút bột năng để giữ độ ẩm giúp thịt không bị khô dai, rắc thêm xíu muối biển, tiêu đen và láng nhẹ một lớp dầu oliu. Quá trình ướp ngắn này sẽ giúp từng thớ thịt thấm đẫm gia vị, mềm mọng và thơm nức khi áp chảo.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên bạn cần làm là cho lát bánh mì Ciabatta vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, sấy lại chừng 3 đến 5 phút. Trong lúc đợi lớp vỏ bánh chuyển sang màu vàng ươm và nóng hổi giòn rụm, bạn hãy bắc chảo lên bếp. Cho một chút dầu oliu rồi xào xơ hành tây và ớt chuông cho mềm thơm.

Tiếp theo, trút cà chua bi, tôm và thịt bò đã ướp vào đảo đều tay trên lửa lớn. Khi các nguyên liệu vừa chín tới, tôm cuộn tròn đỏ au, thịt bò săn lại toả mùi thơm nức mũi thì bạn đập thêm một quả trứng gà, thả nhẹ vài lát phô mai béo ngậy lên trên.

Chỉ cần đậy vung lại một lát cho trứng chín lòng đào và phô mai hơi chảy ra là đã có thể tắt bếp, cẩn thận trút gọn toàn bộ phần nhân hấp dẫn ấy lên miếng bánh mì. Miếng sandwich nóng hổi, cắn một miếng ngập nhân thịt bò mềm ngọt, tôm sần sật quyện cùng vị béo ngậy của trứng và phô mai kéo sợi, mộc mạc thế thôi mà ngon không tưởng.

"Trợ thủ" giải ngấy hoàn hảo: Nước ép nguyên chất giữ trọn dinh dưỡng

Ăn một chiếc bánh đậm đà, nhiều đạm thì chắc chắn không thể thiếu một thức uống thanh mát để cân bằng lại vị giác. Thay vì chọn những ly cà phê sữa nhiều đường hay trà sữa đậm đặc, xu hướng của những người yêu lối sống lành mạnh hiện nay là kết hợp cùng nước ép rau củ quả. Một hớp bánh mặn mặn mặn, béo béo, thêm một ngụm nước ép thanh khiết thực sự là "chân ái".

Nếu bạn là một nhân viên văn phòng ngày ngày phải dán mắt vào màn hình máy tính, hãy thử ngay sự kết hợp của cà rốt, táo, kỷ tử và hạt quyết minh. Vị ngọt thanh lịm của cà rốt và táo làm nền, thêm chút dưỡng chất từ kỷ tử giúp sáng mắt, mượt da, uống vào đến đâu thấy cơ thể được "tưới mát" đến đó.

Còn nếu hôm nào lỡ tay cho hơi nhiều phô mai vào bánh khiến bụng có vẻ ậm ạch, một ly nước ép từ quả hắc mai biển, dâu tằm và sắn dây sẽ là "vị cứu tinh" tuyệt vời. Vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng của dâu tằm quyện với hắc mai biển, đan xen chút êm ái của mật ong sẽ làm sạch vị giác ngay lập tức, đem lại cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm vô cùng.

Những ngày tâm trạng hơi "xuống dốc" hoặc uể oải, hương thơm đậm đà của trái cherry nguyên ép lạnh kết hợp cùng toan táo nhân (hạt táo chua) sẽ vỗ về tinh thần bạn. Vị chua ngọt êm ái, không hề bị gắt hay chát, uống vào buổi sáng đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu, giúp giữ cho tâm trạng vững vàng, bình yên suốt cả ngày dài. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến "bản hòa ca" của gừng, nghệ, chanh và táo.

Đây là một gợi ý hoàn hảo cho những buổi sáng thời tiết ẩm ương hay se lạnh. Hương chanh tươi mát hòa quyện cùng vị ấm nồng của gừng tươi và nghệ, điểm xuyết vị ngọt êm của mật ong và táo khiến thức uống này không hề bị hăng rát mà lại nồng ấm, giải ngấy cực đỉnh và bảo vệ dạ dày vô cùng hiệu quả.

Tự tay làm một bữa sáng tươm tất với chiếc bánh mì giòn tan, nhâm nhi cùng ly nước ép nguyên chất mát lạnh trong veo, bạn sẽ thấy việc "Eat Clean" và chăm sóc bản thân chưa bao giờ dễ chịu và mộc mạc đến thế. Chẳng cần ra hàng quán đắt đỏ, chỉ cần một góc bếp nhỏ và vài nguyên liệu tươi ngon, bạn đã tự tạo ra cho mình một nguồn năng lượng tích cực, rạng rỡ để khởi đầu một ngày mới thật trọn vẹn.