3 món ăn giúp gia đình bạn tăng cường sức khoẻ xương khớp và cơ bắp đồng thời bảo vệ gan, não

Rau cải bó xôi (bina) là một trong những loại rau theo mùa ngon nhất vào mùa xuân. Lá của nó non, thân ngọt, và hoàn toàn không có vị chát. Rau cải bó xôi đặc biệt giàu axit folic; chúng ta lâu nay vẫn cho rằng táo giàu axit folic, nhưng rau cải bó xôi chứa lượng axit folic nhiều gấp 42 lần so với táo.

Axit folic, như mọi người đều biết, là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của tế bào và hệ thần kinh. Nó rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ em và sức khỏe gan và não bộ của người lớn. Rau cải bó xôi cũng giàu canxi, magiê và vitamin K, và rất giàu lutein. Nếu bạn thường xuyên thức khuya nhìn vào màn hình điện thoại hoặc máy tính và bị khô mắt, mờ mắt, ăn rau cải bó xôi có thể giúp nuôi dưỡng đôi mắt của bạn - đây thực sự là một loại rau phù hợp với cả gia đình. Hôm nay chúng ta hãy lưu lại vài công thức nấu món ăn ngon với rau cải bó xôi để củng cố sức khoẻ và thay đổi khẩu vị cho gia đình mình nhé!

1. Salad rau cải bó xôi và nấm vị mè: Món ăn giàu canxi và ngon miệng

Món ăn này thanh mát, không ngấy, giòn, mềm và ngọt. Nó ít chất béo và calo, thích hợp dùng làm món ăn kèm hoặc ăn cùng cơm. Nấm mềm và thơm ngon, rau cải bó xôi có vị ngọt tự nhiên, còn phần rễ thì bổ dưỡng và không cần phải bỏ đi. Kết hợp với muối mè, món ăn này cực kỳ ngon và để lại hương thơm lưu lại trong miệng. Chắc chắn khi món này được bày trên bàn ăn, cả người già và trẻ nhỏ đều đặc biệt yêu thích. Nó rất dễ làm và ngon chỉ với một hỗn hợp gia vị đơn giản.

Nguyên liệu: 200g rau bina, 150g nấm mỡ, một ít hạt mè trắng rang, một nhúm muối.

Cách làm salad rau cải bó xôi và nấm vị mè

Bước 1: Rửa sạch nấm mỡ, thái lát dày rồi chần trong nước sôi khoảng 2-3 phút. Vớt nấm mỡ ra, rửa lại với nước lạnh, vắt bớt nước thừa rồi để sang một bên dùng sau.

Bước 2: Loại bỏ rễ rau cải bó xôi và rửa sạch. Chần sơ trong nước sôi khoảng 2 phút để loại bỏ axit oxalic. Rửa lại bằng nước lạnh, vắt khô và cắt thành từng đoạn dài khoảng 3cm. Cho hạt mè trắng đã rang vào cối, thêm một chút muối (cũng nên rang khô), rồi dùng chày giã nát (không nên giã quá nhỏ, giữ nguyên độ thô sẽ giúp mè thơm hơn).

Bước 3: Cho rau cải bó xôi và nấm mỡ đã thái lát vào bát, rắc thêm muối mè, trộn đều, vậy là xong!

2. Canh rau cải bó xôi thịt băm - Bảo vệ gan và não, làm ấm dạ dày

Hãy ăn theo mùa. Mùa xuân trôi qua rất nhanh, vì vậy chúng ta phải tận dụng cơ hội để ăn các loại rau mùa xuân. Món canh rau cải bó xôi nấu thịt băm này rất ấm áp và ngon miệng. Chần rau cải bó xôi giúp loại bỏ vị đắng, và kết hợp với thịt băm nhỏ làm cho món canh càng thêm đậm đà. Canh sánh mịn, thơm ngon, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa.

Nguyên liệu: 150g rau bina, 150g thịt lợn băm (tỷ lệ mỡ/nạc là 2:8), 6 tép tỏi, 1 miếng gừng nhỏ, 1 muỗng canh bột bắp, lượng dầu ăn vừa phải, một nhúm tiêu trắng, muối vừa ăn.

Cách làm món canh rau cải bó xôi thịt băm

Bước 1: Loại bỏ rễ rau cải bó xôi, rửa sạch và cắt nhỏ; băm nhỏ tỏi và gừng; trộn bột bắp với một ít nước để tạo thành hỗn hợp bột bắp sền sệt. Đun sôi nước trong nồi, cho rau bina vào, thêm nửa thìa cà phê dầu ăn để giữ màu, chần trong khoảng 1 phút, vớt ra và thả vào nước lạnh để làm nguội, sau đó vớt ra để ráo rồi thái nhỏ.

Bước 2: Làm nóng chảo, cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Vặn nhỏ lửa, thêm gừng và tỏi băm vào xào thơm. Thêm thịt lợn băm vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt lợn đổi màu. Cho nửa nồi nước sôi vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho rau cải bó xôi đã cắt nhỏ vào, đun sôi lại, đổ hỗn hợp bột bắp vào, khuấy đều cho đến khi nước canh hơi sánh lại, nêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn, tắt bếp và dọn ra ăn.

3. Trứng cuộn rau cải bó xôi - Món ăn cho bữa sáng giàu canxi và kẽm

Chúng ta thường muốn chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng cho con cái, nhưng lại ngại công đoạn chế biến cầu kỳ. Bạn nhất định phải thử món trứng cuộn rau cải bó xôi này! Món này rất dễ làm, có kết cấu mềm mại, và là nguồn cung cấp canxi và kẽm tuyệt vời, giúp tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng. Con tôi luôn ăn hết cuốn này đến cuốn khác mà không hề kén chọn. Món này cũng cung cấp nhiều axit folic và vitamin. Hơn nữa, trông nó rất ngon và hấp dẫn!

Nguyên liệu: 100g rau bina, 3 quả trứng, một nhúm muối (phù hợp cho trẻ trên 1 tuổi).

Cách làm món trứng cuộn rau cải bó xôi

Bước 1: Rửa sạch rau cải bó xôi, chần qua nước sôi, xả lại với nước lạnh, vắt bớt nước thừa, rồi cắt nhỏ. Đập trứng vào tô, thêm chút muối, đánh đều, sau đó cho rau cải bó xôi vào trộn đều. Phết một lớp dầu mỏng lên chảo và đun nóng ở lửa nhỏ cho đến khi chảo ấm (không đun quá nóng, nếu không sẽ dễ bị cháy). Đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào và dàn đều khắp đáy chảo.

Bước 2: Khi bề mặt hỗn hợp trứng gần đông lại và phần đáy đã đông, dùng hai chiếc xẻng/phới nhỏ nhẹ nhàng cuộn lại từ một đầu. Sau khi cuộn xong, chiên đều bốn mặt trong 1-2 phút cho đến khi chín hẳn. Lấy ra khỏi chảo và cắt thành từng miếng nhỏ là có thể thưởng thức.

Lưu ý: Những món ăn này chỉ hỗ trợ bổ sung thêm dưỡng chất. Hiệu quả cụ thể có thể khác nhau tùy từng người. Bạn nên thực hiện kết hợp với lối sống khoa học, cân bằng và cân nhắc theo tình trạng sức khỏe của bản thân với mức độ hợp lý.