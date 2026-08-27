Một món ăn ngon miệng với đậu phụ, rất đưa cơm mà rẻ và dễ làm

Khi bạn về nhà sau giờ làm và không muốn phải nấu nướng cầu kỳ thì đừng vội gọi đồ ăn sẵn. Đây là món ăn bạn có thể tham khảo. Món ăn này chỉ với 3 nguyên liệu gồm đậu phụ, đậu nành tươi và ớt chuông. Ba nguyên liệu kết hợp với nhau tạo ra một món ăn ngon miệng, rất đưa cơm mà lại dễ làm.

Món ăn hôm nay chính là "Đậu phụ xào ớt chuông và đậu nành", với hương thơm cay nồng đặc trưng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, đậu phụ được phủ đều nước sốt, trở nên mềm, đậm đà và ngon miệng. Đậu nành cũng rất thơm khi ăn. Về mặt dinh dưỡng, món ăn này vừa có rau vừa có protein, lại dễ làm, ngon miệng và giá nguyên liệu rẻ - chắc chắn đáng để thử.

Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi công thức món ăn dễ làm và ngon miệng, rất đưa cơm này.

Nguyên liệu làm món đậu phụ nấu ớt chuông và đậu nành

Một khối đậu phụ non, 1/4 quả ớt chuông xanh (hoặc 2 quả ớt sừng xanh), một nắm lớn đậu nành, vài cây hành lá, 5 tép tỏi băm nhỏ, 1 quả ớt khô, nước tương, dầu hào, muối, dầu ăn, một ít bột bắp pha loãng và một nhúm bột tiêu, tinh chất cốt gà.

Cách làm món đậu phụ nấu ớt chuông và đậu nành

Bước 1: Đầu tiên, nguyên liệu quan trọng nhất là đậu phụ non, bạn cần lấy ra khỏi hộp đựng và cắt thành dải dài. Ớt chuông xanh cần rửa sạch, loại bỏ hạt và thái nhỏ. Rửa sạch lượng đậu nành tươi vừa đủ và để riêng. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi đập dập và băm nhỏ. Ớt khô cắt miếng nhỏ. Bạn có thể sử dụng ớt bột thay cho ớt khô.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng cho đậu phụ non đã thái lát vào dầu nóng và chiên sơ. Khi một mặt vàng nâu, dùng phới dẹt lật sang mặt khác và tiếp tục chiên tương tự. Cẩn thận khi chiên, tránh đảo đậu phụ quá mạnh khiến chúng bị nát. Sau khi đậu phụ đã được chiên sơ, không cần lấy ra khỏi chảo. Cho hành lá, tỏi và ớt khô đã chuẩn bị vào chảo và xào thơm. Sau đó, cho thêm một ít nước tương và dầu hào rồi đảo đều. Bề mặt đậu phụ sẽ hơi săn lại; lúc này, bạn có thể dùng tphới dẹt để lật mặt.

Bước 3: Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, cho đậu nành vào, nêm một chút muối, bột tiêu và tinh chất cốt gà vào. Khuấy đều, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 7 hoặc 8 phút để đậu phụ ngấm gia vị. Cho phần ớt chuông xanh còn lại vào nồi, khuấy nhanh để ớt ngập trong nước dùng, rồi đun nhỏ lửa trong 1 hoặc 2 phút để ớt dậy mùi thơm. Cuối cùng, hòa tan một ít bột bắp với nước lạnh và đổ vào nồi để làm sánh nước dùng.

Thành phẩm món đậu phụ nấu ớt chuông và đậu nành

Đây là một món ăn ngon, dễ làm và rất tiết kiệm chi phí, ăn kèm với cơm rất tuyệt. Mùi thơm nồng nàn của ớt chuông xanh vô cùng hấp dẫn, đậu phụ mềm, được phủ đều nước dùng, rất ngon khi ăn kèm với cơm. Bạn hãy thử nấu ngay cho gia đình thưởng thức nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ nấu ớt chuông và đậu nành!