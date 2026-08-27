Lưu ngay 10 công thức nấu sườn heo siêu ngon, ăn không bao giờ chán để đãi gia đình trong kỳ nghỉ lễ 2-9

Khi nói đến món ăn đa năng và phổ biến nhất trong bữa cơm tại nhà, sườn heo chắc chắn đứng đầu danh sách. Thịt dai nhưng mềm, xương thì đậm đà hương vị. Cho dù hấp, kho, om hay chiên, sườn heo đều mang đến hương vị tuyệt vời. Nhiều người thấy sườn heo đơn điệu và dễ ngán, nhưng chỉ cần thay đổi phương pháp nấu nướng là có thể hoàn toàn thay đổi hương vị.

Hôm nay, tôi đã tổng hợp 10 cách chế biến sườn heo ngon và phổ biến nhất, bao gồm nhiều hương vị khác nhau như chua ngọt, mặn đậm đà, cay thơm, thanh nhẹ. Những công thức này rất dễ làm ngay cả với người mới bắt đầu học nấu ăn, hoàn hảo để chiêu đãi khách và phù hợp cho bữa ăn hàng ngày hoặc những dịp đặc biệt. Hãy lưu lại chúng và trổ tài cho gia định bạn ăn trong dịp nghỉ lễ 2-9 sắp tới nhé!

1. Sườn heo chua ngọt cổ điển

Sườn heo chua ngọt là một món ăn phổ biến, với sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chua ngọt và màu đỏ tươi hấp dẫn mà hầu như ai cũng có thể cưỡng lại. Không cần gia vị cầu kỳ; chỉ cần nắm vững tỷ lệ đường caramel là đã thành công một nửa. Chần sơ sườn để khử mùi hôi, sau đó xào đường phèn trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển sang màu nâu đỏ đậm. Cho sườn vào xào để sườn được phủ đều đường caramel. Thêm nước tương/nước mắm, giấm và một ít nước sôi, sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng, đun lớn lửa cho đến khi nước sốt đặc sệt và bóng mượt, đảm bảo mỗi miếng sườn đều được phủ đều nước sốt chua ngọt. Kết quả là lớp vỏ ngoài hơi dai và bên trong mềm, một món ăn ngon và tươi mát mà trẻ em vô cùng yêu thích.

2. Sườn heo om bia theo công thức bí truyền

Sườn heo kho luôn là món ăn hoàn hảo trên bàn ăn, đậm đà hương vị nước sốt, mềm và thơm ngon. Rửa sạch sườn và chần sơ. Xào gừng cho thơm, sau đó áp chảo sườn cho đến khi hơi vàng. Thêm nước tương, nước tương đen và dầu hào để nêm gia vị. Đổ một lon bia thay cho nước để khử mùi tanh và tăng hương thơm. Ninh nhỏ lửa trong 40 phút, sau đó đun lớn lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Thịt mềm dễ lấy ra khỏi xương, nước sốt đậm đà hương vị, và ăn kèm với cơm ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn thêm hai bát nữa. Món này phù hợp cho cả bữa ăn gia đình và khi tiếp đãi khách.

3. Sườn heo hấp thính gạo

Nếu bạn đang tìm kiếm món sườn heo không béo ngậy, thì sườn heo hấp thính gạo là lựa chọn hoàn hảo. Sườn mềm, mọng nước và đậm đà hương vị, với phần dầu mỡ được thính gạo hấp thụ hoàn toàn, tạo nên kết cấu mềm mịn. Sườn được ướp với muối, nước tương, tương đậu lên men và gừng băm nhỏ, sau đó được phủ một lớp bột thính gạo mỏng. Trong một chiếc bát được lót khoai tây hoặc khoai lang, xếp sườn lên và hấp trong 40-60 phút. Sau khi chín, hương thơm của thịt hòa quyện với hương thơm của khoai tây, tạo nên một món ăn mềm, đậm đà hương vị, ít béo và thanh mát - bạn có thể ăn nhiều mà không thấy ngán.

4. Sườn heo hấp tỏi

Một công thức trong mơ dành cho người lười biếng, không cần kỹ năng nấu nướng! Không cần xào nấu gì cả, vẫn có được món sườn mềm, mọng nước với hương thơm tỏi khó cưỡng. Đầu tiên, rửa sườn với bột mì và nước để loại bỏ máu và tạp chất, giúp sườn sạch hơn. Làm nóng dầu trong chảo cho tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho nước tương, dầu hào và một chút đường vào để làm nước sốt. Rưới nước sốt này lên sườn và ướp trong nửa tiếng. Xếp nấm kim châm ở đáy bát, đặt sườn lên trên và hấp trong 20 phút. Kết quả là một món ăn thơm ngon, mềm, mọng nước, ít béo và hấp dẫn.

5. Sườn non rang muối tiêu

Sườn heo chiên giòn tẩm muối tiêu là món ăn kèm tuyệt vời. Sau khi ướp sườn, lăn qua một lớp bột mỏng rồi chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Vớt sườn ra để ráo dầu. Cho lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm, ớt khô và hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Cho sườn vào, rắc muối tiêu rồi đảo đều. Giòn tan bên ngoài, mọng nước bên trong, đậm đà hương vị, càng ăn càng ngon - món ăn hoàn hảo để thưởng thức cùng gia đình hoặc nhâm nhi đồ uống.

6. Sườn heo kho khoai tây

Đây là món hầm kiểu nhà làm ngon tuyệt: Sườn heo đậm đà hương vị và thơm phức, khoai tây mềm và ngon ngọt, nước dùng thì hoàn hảo để trộn với cơm. Sau khi chần sườn heo, xào sơ cho thơm, thêm gia vị và đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm. Thêm nước sôi và ninh nhỏ lửa trong nửa tiếng. Sau đó cho khoai tây thái hạt lựu vào và ninh thêm 10 phút nữa. Khoai tây sẽ ngấm hương thơm của thịt sườn heo, trở nên mềm và ngon. Sườn heo mềm và mọng nước, nước dùng đậm đà hương vị. Đây là món ăn ấm lòng và ngon miệng, hoàn hảo cho mùa thu và mùa đông.

7. Sườn mận

Món ăn này có cách chế biến sáng tạo, tạo nên hương vị trái cây ngọt tự nhiên, không quá ngấy cũng không quá gắt. Chuẩn bị phần mậm ngâm và nước mận vừa đủ (siro mận). Sau đó, sườn heo được om với đường caramel, và mận cùng một ít nước ngâm mận được thêm vào trong quá trình ninh. Vị chua ngọt của mận cân bằng độ béo ngậy của thịt, mang lại hương vị tươi mát, giòn tan với nhiều tầng hương vị. Món ăn này thanh mát hơn sườn heo chua ngọt thông thường, không quá ngọt, và được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích.

8. Sườn dứa

Một món ăn thịnh soạn, vị chua ngọt, sự kết hợp hoàn hảo giữa trái cây và thịt. Sườn được hầm cho đến khi mềm, sau đó cho dứa tươi thái hạt lựu vào và xào cho đến khi nước sốt sánh lại. Hương thơm của dứa giúp át đi vị béo ngậy của thịt, làm cho thịt mềm và đậm đà với vị chua ngọt tươi mát. Món ăn này trông rất hấp dẫn và ngon miệng, là một phương thuốc hoàn hảo cho chứng biếng ăn.

9. Canh củ sen và sườn heo

Món canh bổ dưỡng không thể thiếu trong mùa thu đông này, thanh mát, sảng khoái và giàu chất dinh dưỡng. Chần sơ sườn heo trong nước lạnh, sau đó ninh nhỏ lửa với củ sen và gừng trong một tiếng. Củ sen mềm, ngọt và ngon, trong khi sườn heo đậm đà, không tanh. Nước canh trong và dịu nhẹ, chỉ cần nêm nếm nhẹ nhàng; chỉ cần một chút muối là đủ ngon. Món canh này tốt cho dạ dày, phù hợp cho cả gia đình.

10. Sườn non hấp xôi

Một món ăn đặc sắc vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng! Ngâm gạo nếp trước, trộn với gia vị, phủ đều sườn heo đã ướp với gạo nếp, xếp lên đĩa và hấp. Gạo nếp hấp sẽ ngấm nước thịt, trở nên mềm, dẻo và đậm đà hương vị. Sườn mềm và dễ dàng tách khỏi xương, tạo nên hương vị phong phú và phức tạp. Hoàn hảo cho các ngày nghỉ lễ và dịp đặc biệt, món ăn này chắc chắn sẽ gây ấn tượng với khách của bạn.

Sườn heo có vẻ bình thường, nhưng chúng có thể được kết hợp với vô số hương vị khác nhau. Ngọt, mặn, giòn, mềm, hầm, kho - 10 cách chế biến với mười hương vị, phù hợp cho các bữa ăn gia đình hoặc mời khách. Nắm vững 10 cách chế biến sườn heo tuyệt vời này, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nấu những món ăn nhà làm nhàm chán nữa!