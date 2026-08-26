Mẹ tôi dùng 3 nguyên liệu này nấu cùng nhau thành món ăn ngon tuyệt vời, mềm, mịn và bổ dưỡng

Khi bạn chưa nghĩ ra bữa trưa hay bữa tối nay không biết phải nấu món gì, bạn có thể thử sự kết hợp này ngay hôm nay. 3 nguyên liệu được kết hợp một cách bất ngờ trong cùng một nồi, tạo nên hương vị tuyệt vời. Món ăn mềm, tươi ngon và thơm, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu chính gồm ba nguyên liêu: Đậu phụ da cá, trứng cút và nấm ngọc châm. Trong món này, đậu phụ da cá có hương vị tươi ngon, thơm phức và kết cấu mềm mịn. Kết hợp với trứng cút và nấm, nó làm tăng thêm dinh dưỡng và độ giòn ngon cho món ăn. Thêm một chút ớt chuông xanh và đỏ giúp món ăn có màu sắc và hương thơm hấp dẫn. Món ăn này rất ngon, ăn kèm với cơm rất hợp, và chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu làm món đậu phụ da cá nấu nấm và trứng cút

Khoảng 10-12 miếng đậu phụ da cá, 10 quả trứng cút, 1/4 quả ớt chuông xanh (hoặc dùng ớt ngọt) và 1/4 quả ớt chuông đỏ, 1 gói nấm ngọc châm, một ít hành lá và tỏi băm, một ít nước tương, dầu hào, nước bột bắp pha loãng, một chút muối và bột tiêu, một ít dầu ăn.

Cách làm món đậu phụ da cá nấu nấm và trứng cút

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 10-12 miếng đậu phụ da cá và một ít trứng cút luộc đã bóc vỏ. Nếu bạn lo đậu phụ cá quá nhiều dầu, có thể chần sơ qua nước sôi trong vài phút, sau đó vắt bớt nước thừa và để sang một bên. Rửa sạch ớt chuông xanh và đỏ sau đó thái miếng nhỏ. Cắt bỏ gốc nấm ngọc châm, rửa sạch và để ráo nước Một nắm nấm kim châm cần được cắt bỏ phần cuống, rửa sạch và để ráo nước. Chuẩn bị một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm; nếu thích ăn cay, hãy thêm một ít ớt.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp và thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thêm hành lá và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho nấm ngọc châm vào, vặn lửa lớn nhất và xào nhanh để loại bỏ bớt nước và làm dậy mùi thơm tươi ngon của các nguyên liệu. Cuối cùng, cho một ít nước tương và dầu hào vào, đảo đều. Cho đậu phụ da cá và trứng cút vào nồi, đảo trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu xào đều.

Bước 3: Sau đó, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, nêm muối và bột tiêu, đậy nắp rồi nấu trên lửa lớn từ 5-7 phút phút. Hòa tan một lượng bột bắp với lượng nước vừa đủ trong bát, khuấy đều. Đổ nước bột bắp vào nồi. Dùng đũa khuấy nhẹ, đều và liên tục cho đến khi nước sốt sánh lại và bám đều vào các nguyên liệu. Cuối cùng, cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ vào nồi và đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi thơm. Sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món đậu phụ da cá nấu nấm và trứng cút

Đây là một món ăn đơn giản, thanh mát, bổ dưỡng và ngon miệng. Đậu phụ da cá mềm và đậm đà hương vị, rất thích hợp cho một bữa ăn nhanh gọn. Trứng cút ngâm trong nước sốt càng ngon hơn. Đây là món ăn kèm tuyệt vời với cơm. Nhất định bạn phải thử công thức này nhé. Hãy cẩn thận khi thêm muối vào cuối cùng, vì đậu phụ cá cũng đã chứa một lượng muối nhất định.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ da cá nấu nấm và trứng cút!