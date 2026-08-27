Món ăn làm dễ, đặt lên bàn là cả nhà háo hức, ăn rất ngon miệng

Sau một mùa hè nóng nực, nhiều người ăn uống kém và ít hơn trong những ngày nắng nóng. Nhưng ngay khi gió thu thổi và thời tiết trở nên mát mẻ hơn, khẩu vị của họ dần trở lại, và mọi người đều nghĩ đến việc tận dụng mùa thu để bồi bổ sức khỏe một cách đúng đắn.

Món thịt bò hầm trộn này rất thích hợp cho mùa thu. Hãy chọn phần bắp bò có phần gân và thịt xen kẽ, hầm nhỏ lửa cho đến khi thịt mềm và đậm đà hương vị, để nguội rồi trộn đều. Món ăn thơm ngon mà không quá ngấy. Thịt có độ dai vừa phải, vị đậm đà, tươi ngon và phù hợp với mọi lứa tuổi. Đây là một món ăn gia đình mùa thu rất thiết thực và dễ làm.

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm trộn

2 cái bắp bò (hoặc 1 cái lớn), lượng nước tương vừa phải, một chút nước tương đen, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, hạt tiêu nguyên hạt, 2 cái hoa hồi, 1 miếng quế, lá nguyệt quế, ớt khô, gừng thái lát, một ít đường phèn, 1-2 quả ớt hiểm (tùy thích), lạc rang, lượng giấm vừa phải.

Cách làm món thịt bò hầm trộn

Chuẩn bị thịt bò: Cắt bỏ phần gân thừa và tạp chất khỏi bắp bò tươi, ngâm trong nước lạnh nửa tiếng để loại bỏ máu, thay nước một lần trong quá trình này. Cho bắp bò vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bỏ bọt, nấu trong 2 phút, vớt ra và rửa sạch với nước ấm.

Hầm chậm để ngấm hương vị: Đổ đủ nước vào nồi, cho thịt bắp bò, gừng thái lát, hành lá, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, tiêu nguyên hạt và ớt khô vào. Thêm nước tương, một ít nước tương đậm màu để tạo màu, một thìa tương đậu nành, lượng muối vừa đủ và một ít đường phèn để tăng hương vị. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ nhất và ninh trong một giờ, cho đến khi thịt bò mềm nhưng không bị nát và hương vị được ngấm đều.

Ngâm để giữ hương vị (bước quan trọng): Sau khi hầm, không nên lấy thịt bò ra ngay lập tức. Tắt bếp và để thịt ngâm trong nước hầm ban đầu cho đến khi nguội tự nhiên. Bước này rất quan trọng; thịt bò sẽ hấp thụ hoàn toàn hương vị của nước hầm, giúp thịt săn chắc hơn và ít bị nát khi thái.

Nước sốt trộn: Sau khi thịt bò hầm nguội hoàn toàn, thái thịt thành những lát mỏng đều nhau theo thớ ngang. Trong một bát, cho tỏi băm, rau mùi thái nhỏ và ớt băm (bỏ qua nếu bạn không ăn cay), cùng với nước tương, một ít giấm, một nhúm đường và dầu mè. Khuấy đều để làm nước chấm.

Rưới nước sốt lên các lát thịt bò, thêm một ít lạc rang đập dập rồi trộn đều để mỗi lát thịt được phủ đều nước sốt. Thịt săn chắc và dai, trong khi gân mềm, dai và trong suốt. Sau khi nguội hoàn toàn, thịt được thái mỏng, mỗi lát đều có vân mỡ rõ nét và đẹp mắt, tỏa ra hương thơm đậm đà.

Khi hòa quyện với nước sốt đã chuẩn bị, hương thơm của thịt bò hầm lan tỏa, vị đậm đà càng tăng lên sau mỗi miếng cắn. Thịt bò săn chắc nhưng mềm, có kết cấu mịn màng, rất thích hợp để ăn kèm với cơm, dùng kèm đồ uống hoặc làm món ăn phụ.

Trong cuộc sống, ăn uống theo mùa là hình thức hạnh phúc đơn giản nhất. Khi mùa thu đến, bạn không cần phải ăn những bữa ăn xa hoa mỗi ngày. Một đĩa thịt bò hầm trộn, tươi ngon, chính là lượng thức ăn bổ dưỡng vừa đủ cho mùa thu.

Bạn có thể hầm một lượng lớn cùng lúc, bảo quản trong tủ lạnh rồi cắt nhỏ khi cần, tiết kiệm thời gian và công sức. Món ăn có hương vị tươi ngon, không béo ngậy, không gây nặng bụng và phù hợp với cả gia đình.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm trộn!