Một món ăn dân dã từng được xem là biểu tượng của sự sung túc trong gia đình Việt

Trong mâm cơm truyền thống của người Việt, có những món ăn rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Không phải sơn hào hải vị, món thịt kho trứng quen thuộc trong nhiều gia đình từng được xem là biểu tượng của sự no đủ và sung túc.

Ngày nay, món ăn này xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, trong quan niệm dân gian, nồi thịt kho trứng không chỉ đơn giản là món ăn ngon mà còn mang nhiều ý nghĩa gắn với đời sống và văn hóa bếp Việt.

Món ăn gắn với sự đủ đầy

Thịt và trứng vốn là hai nguyên liệu giàu dinh dưỡng, nhưng thời trước lại không phải lúc nào cũng có sẵn trong mọi gia đình. Vì vậy, khi trong nhà có nồi thịt kho với nhiều trứng, người ta thường xem đó là dấu hiệu của một bữa cơm đủ đầy.

Ảnh minh họa

Thịt kho thường được nấu trong nồi lớn, để ăn nhiều bữa. Điều này cũng thể hiện quan niệm của người xưa: nhà có thức ăn dự trữ là nhà có của ăn của để.

Bên cạnh đó, trứng có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Khi kết hợp với thịt kho đậm đà, món ăn này được xem như biểu tượng của sự tròn đầy, ấm no trong gia đình.

Vì sao món này thường có trong bữa cơm sum họp?

Không chỉ dễ ăn, thịt kho trứng còn có đặc điểm là càng hâm lại càng ngon, nên rất phù hợp cho những bữa cơm đông người hoặc những ngày gia đình quây quần.

Nồi thịt kho đặt giữa mâm cơm, ăn kèm với cơm trắng nóng và dưa chua, tạo nên hương vị quen thuộc của bữa cơm nhà. Với nhiều người, chỉ cần nhìn thấy món ăn này là đã gợi nhớ đến không khí sum vầy trong gia đình.

Ngoài ra, món ăn này còn mang tính chia sẻ. Một nồi thịt kho thường đủ cho nhiều người cùng ăn, thể hiện tinh thần cùng nhau thưởng thức, cùng nhau quây quần bên mâm cơm – điều mà người Việt rất coi trọng.

Giá trị không nằm ở sự cầu kỳ

Điều đặc biệt là thịt kho trứng không phải món ăn phức tạp. Nguyên liệu quen thuộc, cách nấu đơn giản, nhưng lại có hương vị đậm đà và dễ ăn với mọi lứa tuổi.

Chính vì vậy, món ăn này dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, từ thành thị đến nông thôn. Nó không chỉ là món ăn, mà còn gợi nhớ về nếp sống gia đình và những bữa cơm ấm áp.

Ngày nay, khi ẩm thực ngày càng đa dạng, nhiều món ăn mới xuất hiện, nhưng những món dân dã như thịt kho trứng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong bữa cơm gia đình. Bởi đôi khi, cảm giác sung túc không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà chỉ đơn giản là một nồi thức ăn ngon và cả nhà cùng ngồi lại bên nhau.