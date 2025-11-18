Một Hoa hậu bị thu hồi vương miện, cấm sóng vĩnh viễn vì quá giàu và lười biếng nhất showbiz

Các cuộc thi nhan sắc toàn cầu từng vô số lần chứng kiến việc 1 Hoa hậu bị tước vương miện hậu đăng quang vì nhiều lý do khác nhau như dính scandal đời tư nghiêm trọng hay vướng bê bối vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp Hoa hậu bị thu hồi vương miện gây ngỡ ngàng nhất thuộc về Trương Thư Nhã. Cô bị tước danh hiệu Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2008 vì quá lười và quá giàu.

Theo đó, vào năm 2008, Trương Thư Nhã đi thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) và giành được vương miện cao quý. Sau khi đăng quang, người đẹp này xin nghỉ ốm triền miên, từ chối tham dự sự kiện, chụp ảnh và quay quảng cáo trả tài trợ theo sắp xếp của đài TVB. Thậm chí, Thư Nhã còn xin rút lui khỏi 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc mà không trình bày rõ lý do. Không chỉ vậy, Trương Thư Nhã còn phá hủy hình ảnh thanh lịch của 1 Hoa hậu khi ngang nhiên thân mật với bạn trai giữa phố, hút thuốc và uống rượu. Cô từng bị phanh phui việc xin nghỉ ngơi 1 tháng để phục hồi sức khỏe, nhưng thực chất là đi du lịch và tiệc tùng thâu đêm với bạn trai.

Trương Thư Nhã là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc hàng đầu xứ Hương Cảng bị tước danh hiệu

Thái độ thiếu chuyên nghiệp của Trương Thư Nhã khiến lãnh đạo đài TVB muối mặt với các đối tác. Do đó, đơn vị tổ chức Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tước vương miện, cấm sóng Trương Thư Nhã vĩnh viễn. Cô cũng bị cấm xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2009 để trao lại vương miện cho người kế nhiệm mình. Trương Thư Nhã cũng là Hoa hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử cuộc thi nhan sắc hàng đầu xứ Hương Cảng bị tước danh hiệu. Vụ việc khiến Trương Thư Nhã bị gọi là "Hoa hậu lười biếng nhất Hong Kong (Trung Quốc)".

Đối mặt với việc bị phế truất danh hiệu Hoa hậu, Trương Thư Nhã vô cùng bình thản. Cô cho biết bản thân chưa bao giờ muốn vào showbiz và đi thi Hoa hậu cũng chỉ vì muốn làm cha mẹ vui lòng, nhưng ai ngờ lại đoạt giải. "Được làm Hoa hậu thì vui, không được cũng không sao bởi tôi luôn muốn được làm người bình thường, thoải mái tận hưởng cuộc sống", Trương Thư Nhã nói.

Danh hiệu Hoa hậu đối với Trương Thư Nhã có hay không cũng không quan trọng

Theo tờ On, sở dĩ Trương Thư Nhã dám đắc tội và chẳng sợ bị TVB "phong sát" vì cô xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Cha mẹ người đẹp này là thương nhân kinh doanh vàng bạc đá quý có tiếng tại xứ Hương Cảng. Gia đình Trương Thư Nhã sống trong biệt thự 660 m2, có giá thị trường hơn 100 triệu HKD (339 tỷ đồng) tại ở Cửu Long Đường (Hong Kong, Trung Quốc). Là người thừa kế khối tài sản kếch xù của cha mẹ, Trương Thư Nhã cũng không màng bon chen, tranh giành hào quang trong showbiz.

Sau khi rời ngành giải trí, Trương Thư Nhã đã đi học ngành thiết kế, quản trị kinh doanh để tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Cô còn cùng bạn bè đầu tư mở quán bar. Cựu Hoa hậu có cuộc sống rất kín đáo, thi thoảng mới đăng ảnh lên mạng xã hội. Hiện, chưa rõ Trương Thư Nhã đã kết hôn hay chưa. Dù vậy, sau nhiều năm rời showbiz, Trương Thư Nhã vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả.

Rời showbiz đã nhiều năm, Trương Thư Nhã vẫn duy trình phong độ nhan sắc

Nguồn: On, Sohu