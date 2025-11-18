Hoa hậu Kim Thảo diện bà ba trắng nền nã, gây sốt với vai trò Đại sứ hình ảnh Du lịch

Sau khi hoàn thành lịch trình tại giải Marathon – Cà Mau 2025 ở phường Bạc Liêu, Hoa hậu Lý Kim Thảo nhanh chóng trở về Quảng trường Phan Ngọc Hiển để dự lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hoá – du lịch đặc sắc diễn ra từ ngày 16 đến 22/11. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và bản sắc vùng đất cực Nam đến du khách trong nước và quốc tế, với các hoạt động trọng tâm kéo dài trong ba ngày đầu tiên.

Trên hàng ghế đại biểu danh dự, sự xuất hiện của Hoa hậu Lý Kim Thảo, Đại sứ hình ảnh Du lịch Cà Mau 2025, thu hút sự chú ý lớn. Dự sự kiện trọng điểm của quê hương, cô chọn trang phục bà ba trắng phối cùng chân váy lụa xếp ly do NTK Nguyễn Minh Công thiết kế. Tổng thể trang nhã, thanh thuần giúp tôn lên nét đẹp dịu dàng đặc trưng.

Phát biểu tại sự kiện, nàng hậu gửi lời mời gọi du khách gần xa khám phá những nét văn hóa – ẩm thực độc đáo của Cà Mau: “Đây là một sự kiện không thể bỏ lỡ, hứa hẹn mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ và trải nghiệm thú vị. Ngoài những món ăn đặc sản từ cua, người tham dự sẽ có dịp tận hưởng các chương trình nghệ thuật và trò chơi mang đậm dấu ấn miền Tây.”

Trong khuôn khổ ngày hội, Lý Kim Thảo dành thời gian tham quan các gian hàng trưng bày sản vật địa phương, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những món ăn sáng tạo. Đặc biệt, cô tỏ ra thích thú khi lần đầu thưởng thức món Chè Cua – một điểm nhấn ẩm thực gây tò mò cho nhiều du khách.

Cô chia sẻ: “Chè Cua là món ăn rất mới mẻ, mang đến trải nghiệm vừa bất ngờ vừa thú vị. Sự thanh mát của bột kết hợp vị béo của gạch cua và vị ngọt tự nhiên từ cua Cà Mau tạo nên hương vị độc đáo khó quên. Đây chắc chắn sẽ là món ăn khiến thực khách nhớ mãi khi đến với Cà Mau.”

Trước đó một ngày, tối 15/11, người đẹp đã tham dự lễ khai mạc giải Marathon – Cà Mau 2025 với vai trò Đại sứ hình ảnh. Đến rạng sáng 16/11, cô dậy từ 4h sáng để cùng hàng nghìn vận động viên hòa mình vào đường chạy, hoàn thành cự ly 5km trong không khí sôi động của ngày hội thể thao.

Sự đồng hành xuyên suốt của Lý Kim Thảo trong các hoạt động văn hóa – du lịch của tỉnh nhà tiếp tục khẳng định hình ảnh một đại sứ gần gũi, giàu năng lượng và tích cực lan tỏa giá trị địa phương đến cộng đồng.