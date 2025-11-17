Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê lại bị nhắc nhở

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên đầu tháng 11 vừa qua, Tuấn Khôi vướng tranh cãi khi đăng tải clip pha cà phê bằng sữa của vợ rồi đưa cho bạn bè uống.

Mới đây, chồng Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải hình ảnh của 2 mẹ con trên trang cá nhân. "Hôm nay ba mẹ cho em đi tắm nắng", anh viết. Tuy nhiên vợ chồng H’Hen Niê lại bị cư dân mạng nhắc nhở. Nhiều bình luận cho rằng vợ chồng nàng hậu cần chú ý tới việc che chắn kỹ hơn cho em bé.

Đối với trẻ sơ sinh, một lưu ý khi tắm nắng là nên đeo kính râm cho trẻ tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Trước những lời góp ý của netizen, Tuấn Khôi đã lên tiếng đính chính cho hay: "Dạ do em tăng sáng hình lên đó ạ, chứ sáng nay mặt trời bị mây mờ che hết, trời dịu lắm ạ".

Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh H'Hen Niê đưa con gái đi tắm nắng

Tuy nhiên một số cư dân mạng để lại bình luận nhắc nhở vợ chồng nàng hậu cần chú ý che chắn kỹ cho bé. Ông xã H'Hen Niê cũng lên tiếng chia sẻ rằng do anh chỉnh sáng, thực tế thời tiết dịu mát

Sau ồn ào vừa qua, vợ chồng H'Hen Niê vẫn tiếp tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tiếp tục đăng ảnh con trong thời điểm nhạy cảm hiện tại là chưa thật sự phù hợp, khi những tranh cãi trước đó vẫn còn chưa hạ nhiệt.

Nhiều cư dân mạng khác lại lên tiếng bênh vực Tuấn Khôi, cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui nhỏ mỗi ngày cùng gia đình, không hề có ý tạo thêm điều tiếng.

Thời điểm nhận về chỉ trích từ cộng đồng mạng, vợ chồng nàng hậu đã xóa video và lên tiếng xin lỗi. Nàng hậu viết: “Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video. Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”.

Tuấn Khôi cũng lên tiếng phân trần: “Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".