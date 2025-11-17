Hoa hậu Băng Giang xuất hiện đầy cảm xúc trong hành trình tôn vinh di sản áo dài tại phố cổ Hà Nội

Chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2025) đang diễn ra tại khu phố cổ Hà Nội, kéo dài đến hết 5-12, mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc về văn hóa truyền thống.

Tại Di tích 40 Lãn Ông, không gian trưng bày về danh y Hải Thượng Lãn Ông, thuốc Nam và khu vực trải nghiệm dược trà thu hút đông đảo du khách, giúp họ khám phá thêm giá trị của phố nghề đông y lâu đời. Bên cạnh đó, chương trình âm nhạc “Chuyện Nhạc Phố Cổ” cùng các workshop làm mộc bản, lụa, gỗ và giấy dó góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình giới thiệu hành trình 30 năm gìn giữ và phát huy áo dài Việt Nam của nhà thiết kế David Minh Đức tại Di tích 40 Lãn Ông trở thành tâm điểm chú ý. Bộ sưu tập gồm 50 thiết kế, trình diễn bởi 45 người mẫu và nhiều hoa hậu, người đẹp Hà Nội qua các thời kỳ. Trong số đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Hữu Nghị Việt – Trung 1999 Băng Giang tạo dấu ấn đặc biệt khi cô đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn áo dài.

Chia sẻ về quyết định góp mặt, Băng Giang cho biết tình yêu dành cho áo dài là lý do lớn nhất khiến cô nhận lời ngay khi nhận được lời mời từ NTK David Minh Đức – người bạn lâu năm. Với chị, áo dài gắn liền với bao ký ức tuổi học trò và cả hành trình trưởng thành. “Mỗi lần khoác lên áo dài Việt, tôi đều rất xúc động. Áo dài không chỉ là trang phục mà còn là tinh hoa của sự mềm mại, thanh lịch và tinh tế của dân tộc”, người đẹp bộc bạch.

Hoa hậu Băng Giang

Hoa hậu Hữu Nghị Việt – Trung 1999 cũng tâm sự rằng sự xuất hiện đồng thời của nhiều hoa hậu, người mẫu Hà Nội qua các thế hệ khiến đêm diễn trở nên đặc biệt ý nghĩa. Sau nhiều năm mỗi người một hướng, việc cùng đứng trên một sân khấu tôn vinh di sản khiến chị cảm nhận rõ hơn trách nhiệm giữ gìn văn hóa truyền thống. “Bộ sưu tập lần này của anh Đức chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng di sản áo dài Việt Nam sẽ còn tiếp tục được gìn giữ và thăng hoa qua bàn tay những nghệ sĩ tận tụy”, Băng Giang nói.

Các người mẫu tham gia chương trình

Bộ sưu tập của David Minh Đức gây ấn tượng bởi chất liệu Á Đông, họa tiết thêu tay, màu sắc đậm nét dân gian nhưng vẫn có những đường cắt táo bạo, hiện đại. Hơn ba thập niên theo nghề, nhà thiết kế không chỉ tạo ra những bộ áo dài độc bản mà còn nghiên cứu lịch sử trang phục Việt, phục dựng nhiều loại hình Việt phục cổ và lan tỏa tinh thần ấy đến thế hệ trẻ lẫn bạn bè quốc tế.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Băng Giang trong chương trình đã góp phần tạo nên điểm nhấn cho chuỗi sự kiện tôn vinh di sản tại phố cổ Hà Nội năm nay. Từ thời trang, âm nhạc đến trải nghiệm thủ công truyền thống, các hoạt động đang mang lại một không gian văn hóa phong phú, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu di sản trong cộng đồng.