1 Hoa hậu và chồng bác sĩ hơn 13 tuổi đã "toang", đâm đơn kiện nhau ra tòa làm loạn

Ngày 15/11, theo tờ HK01, nguồn tin trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc) cho biết cuộc hôn nhân của ngọc nữ Chung Gia Hân và ông xã Jeremy Leung đã đổ vỡ. Gần đây, "chị đẹp đài TVB" đã chủ động đâm đơn kiện chồng ra tòa tại Canada để yêu cầu phân chia lại tài sản và muốn giành quyền nuôi 3 con. Jeremy Leung cũng đáp trả bằng việc phản tố, kiện ngược Chung Gia Hân có hành vi phỉ báng và vi phạm thỏa thuận tiền hôn nhân.

Hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa giải và vụ kiện vẫn đang được xét xử. Đáng chú ý, vào ngày 28/10, trong một buổi livestream trên MXH, Chung Gia Hân đã công khai bản sao thỏa thuận tiền hôn nhân, đồng thời tố cáo chồng có hành vi lừa dối trong thời gian hôn nhân. Thông tin mối quan hệ giữa Chung Gia Hân và Jeremy Leung đã "toang" sau 9 năm chung sống gây xôn xao dư luận. Truyền thông xứ Hương Cảng đã liên hệ với Chung Gia Hân nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nguồn tin trong showbiz cho biết Chung Gia Hân và ông xã bác sĩ đang kiện tụng nhau ra tòa ì đùng. Mối quan hệ của cặp đôi đã tan nát sau 9 năm chung sống

Ngọc nữ xứ Hương Cảng muốn giành quyền nuôi 3 con

Chung Gia Hân sinh năm 1985, là ngọc nữ được yêu mến ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô vào showbiz, gia nhập đài TVB sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều 2004. Thời đỉnh cao, Chung Gia Hân nằm trong danh sách "Ngũ đại hoa đá" có tài sắc vẹn toàn của TVB, cùng Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai. Các bộ phim truyền hình giờ vàng ghi dấu ấn của Chung Gia Hân có thể kể đến Gia đình vui vẻ hiện đại, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân...

Người đẹp này kết hôn với bác sĩ chỉnh hình chuyên ngành thần kinh cột sống, doanh nhân Jeremy Leung - hơn cô 13 tuổi - vào năm 2016. Sau khi lấy chồng, Chung Gia Hân chuyển sang Canada sống. Cô cũng tạm rời showbiz để dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình nhỏ. Đến năm 2021, Chung Gia Hân thông báo dừng đóng phim, chỉ tham gia các sự kiện thương mại khi có thời gian. Đầu năm 2024, Chung Gia Hân từng đưa bố mẹ và 3 con nhỏ đi du lịch Phú Quốc.

Chung Gia Hân từng là hoa đán được TVB dốc sức lăng xê, khán giả yêu mến

Để vun vén cho hôn nhân, Chung Gia Hân chấp nhận rời showbiz

Nguồn: Sina, Sohu, On