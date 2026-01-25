Trong thế giới của những câu chuyện cổ tích hiện đại, chúng ta thường mơ mộng về một cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau". Thế nhưng, thực tế đôi khi lại rẽ lối theo cách chẳng ai mong muốn. Mới đây, thông tin Hoàng tử Bernhard và Công nương Annette của xứ Orange-Nassau (Hà Lan) chính thức đường ai nấy đi sau 25 năm gắn bó đã khiến không ít người hâm mộ hoàng gia phải bàng hoàng. Một cuộc hôn nhân đi qua bạc đầu của thanh xuân, đi qua những thăng trầm của nghĩa vụ và trách nhiệm, cuối cùng lại dừng chân ở cột mốc 25 năm – cái ngưỡng mà người ta thường gọi là "đám cưới bạc".

Cái kết đồng thuận sau gần 3 thập kỷ "tương kính như tân"

Lời thông báo được đưa ra nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: "Sau 25 năm chung sống, chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đây là quyết định dựa trên sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau". Không có những lời trách móc, không có những ồn ào truyền thông hay những tình tiết kịch tính thường thấy trong các vụ ly hôn đình đám.





Thay vào đó, cặp đôi hoàng gia chọn cách bước ra khỏi cuộc đời nhau một cách bình thản nhất có thể. Họ khẳng định rằng dù không còn là vợ chồng, nhưng mối quan tâm hàng đầu và duy nhất của cả hai vẫn là "việc chăm sóc và nuôi dạy" ba người con đang ở độ tuổi trưởng thành. Isabella (23 tuổi), Samuel (21 tuổi) và Benjamin (17 tuổi) chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất mà họ vẫn sẽ gìn giữ, dù dưới một mái nhà hay ở hai thế giới riêng biệt.

Nhìn lại chặng đường hơn hai mươi năm trước, tháng 7 năm 2000, cả đất nước Hà Lan từng hân hoan chúc phúc cho đám cưới của chàng Hoàng tử lịch lãm và nàng Công nương xinh đẹp tại Nhà thờ lớn Saint Martin, Utrecht. Những bức ảnh cũ vẫn còn đó: nụ cười rạng rỡ của cô dâu Annette trong bộ váy cưới thanh khiết và ánh mắt đầy tự hào của chú rể Bernhard. Suốt những năm tháng sau đó, họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình kiểu mẫu, bình lặng và kín tiếng. Chính vì sự êm đềm ấy mà tin tức ly hôn này lại càng trở nên gây sốc. Nó nhắc nhở chúng ta một sự thật trần trụi của cuộc sống: Tình yêu có thể phai nhạt, nhưng cách chúng ta kết thúc nó mới định nghĩa được giá trị của con người.





"Ly hôn không phải là thất bại, đó là một lựa chọn để cả hai được tự do"

Trên mạng xã hội, thay vì những lời chỉ trích, đa số công chúng lại dành cho họ sự thấu cảm sâu sắc. "Chuyện này có thể xảy ra ở ngay cả những gia đình hạnh phúc nhất. Chúc họ thật nhiều sức mạnh và sự sáng suốt", một người dùng bình luận. Một ý kiến khác lại viết: "Thật buồn cho tổ ấm ấy, nhưng mong họ sẽ vượt qua nỗi đau này như một gia đình thực thụ". Những lời chia sẻ ấy cho thấy một cái nhìn nhân văn hơn về hôn nhân trong xã hội hiện đại. Đôi khi, buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là để bảo vệ những ký ức đẹp đẽ còn sót lại, thay vì để những mâu thuẫn bào mòn đi sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối phương. Việc họ yêu cầu sự riêng tư và thấu hiểu từ công chúng vào thời điểm này là hoàn toàn chính đáng, bởi dù là hoàng thân quốc thích hay người bình thường, nỗi đau chia ly vẫn luôn cần một khoảng lặng để chữa lành.

Câu chuyện của Hoàng tử Bernhard và Công nương Annette để lại cho chúng ta một bài học về sự trưởng thành trong cảm xúc. Ly hôn ở tuổi trung niên, khi các con đã lớn, không đơn thuần là việc ký vào một tờ giấy. Đó là sự sắp xếp lại cuộc đời, là việc học cách làm bạn với người cũ vì con cái, và là sự can đảm để thừa nhận rằng: "Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ chúng tôi cần một con đường khác". Chẳng ai muốn một cuộc tình 25 năm kết thúc, nhưng nếu nó phải kết thúc, hãy để nó khép lại bằng sự tử tế và cái gật đầu tôn trọng như cách mà cặp đôi hoàng gia này đã chọn. Cuộc đời vốn dĩ không có gì là mãi mãi, quan trọng là chúng ta đã đối xử với nhau chân thành ra sao trong suốt quãng thời gian còn chung bước.