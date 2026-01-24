"Xuyên không" 10 năm: Hóa ra Vương phi Kate đã mặc đẹp chuẩn xu hướng 2026 từ tận... năm 2016!

Cứ mỗi thập kỷ trôi qua, làng mốt thế giới lại chứng kiến một cuộc đổ bộ của những giá trị cũ nhưng dưới một diện mạo mới mẻ hơn. Năm 2026 hiện tại, khi trào lưu "2016 là 2026 mới" (2016 is the new 2026) đang càn quét các nền tảng từ TikTok đến Instagram, giới mộ điệu bắt đầu lục lại những tấm ảnh cũ để tìm kiếm cảm hứng. Trong khi nhiều người phải "đỏ mặt" khi nhìn lại những bộ cánh rườm rà hay lối trang điểm đậm nét của 10 năm trước, thì Vương phi Kate Middleton lại là một ngoại lệ hoàn hảo.





Nhìn vào những khoảnh khắc thời trang của cô năm 2016, người ta không thấy sự lỗi thời, mà chỉ thấy một tầm nhìn xa rộng đến kinh ngạc. Từ những chiếc váy ren tinh xảo, họa tiết hoa nhã nhặn cho đến đôi boots cao bồi vốn đã "làm mưa làm gió" suốt từ năm ngoái đến nay, Kate đã chứng minh rằng phong cách hoàng gia không chỉ là sự chuẩn mực, mà còn là sự tiên phong đầy tinh tế. Hãy cùng lật lại những trang nhật ký thời trang rực rỡ nhất của Kate từ một thập kỷ trước để thấy tại sao cô vẫn là biểu tượng mặc đẹp khó ai có thể thay thế.





Đẳng cấp thảm đỏ với những đường cắt hiện đại

Một trong những khoảnh khắc gây xôn xao nhất của Kate vào năm 2016 chính là lần xuất hiện tại buổi ra mắt phim "A Street Cat Named Bob". Thay vì những bộ đầm dạ hội kín cổng cao tường truyền thống, Cô đã chọn một thiết kế của Self-Portrait. Chiếc váy trắng tinh khôi với phần thân trên ren hình học được cắt may cầu kỳ, kết hợp cùng chân váy xẻ tà cao khoe khéo đôi chân dài cực kỳ tinh tế. Đây chính là minh chứng cho việc Kate luôn biết cách làm mới mình mà vẫn giữ được sự sang trọng cần thiết. Kiểu váy kết hợp giữa nét cổ điển và những đường cắt hiện đại này chính là "hot item" đang được các quý cô thành thị săn lùng trong các bữa tiệc năm 2026.





Vẻ đẹp vượt thời gian từ cảm hứng thập niên 60

Không thể không nhắc đến lần Kate ghé thăm bảo tàng nghệ thuật Mauritshuis tại Hà Lan. Trong bộ trang phục màu xanh nhạt gồm áo khoác peplum thắt eo và chân váy bút chì đồng màu, cô trông giống hệt như một biểu tượng thời trang của những năm 1960 gợi nhớ mạnh mẽ đến phong cách của Jackie Kennedy. Việc kết hợp cùng phụ kiện màu nude và kiểu tóc búi hiếm hoi đã tạo nên một tổng thể vừa quyền lực vừa mềm mại. Sự trở lại của phong cách "Mid-century elegance" trong năm nay càng cho thấy gu thẩm mỹ của Kate đã đi trước thời đại một bước dài.





"Nàng thơ" thuần khiết tại giải đua ngựa Royal Ascot

Royal Ascot luôn là sàn diễn thời trang không chính thức của hoàng gia Anh. Năm 2016, Kate khiến bao trái tim tan chảy khi diện chiếc váy ren trắng của Dolce & Gabbana. Sự tinh xảo trong từng mắt ren, kết hợp với chiếc mũ đính hoa hồng của Jane Taylor đã tạo nên một hình ảnh chuẩn mực của sự nữ tính và thanh cao. Trong năm 2026, khi phong cách "Coquette" hay "Bridal-core" đang lên ngôi, vẻ ngoài này của cô lại một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những cô nàng yêu thích sự lãng mạn.





Sự phá cách đầy tinh tế với chất liệu xuyên thấu và họa tiết hoa

Đừng nghĩ rằng phong cách hoàng gia là khô khan, bởi Kate từng khiến công chúng trầm trồ khi diện một thiết kế của Saloni với chi tiết xuyên thấu nhẹ nhàng ở phần tay áo và cổ áo kiểu "pie crust" cổ điển. Họa tiết chấm bi trường tồn cùng thời gian kết hợp với sắc xanh navy sâu thẳm đã tạo nên một vẻ ngoài vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Hay như chiếc váy hoa của Kate Spade với phần nơ thắt điệu đà ở cổ mà cô diện trong ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, tất cả đều toát lên một tinh thần tự do, rạng rỡ, điều mà chúng ta luôn tìm kiếm trong nhịp sống hiện đại hôm nay.





"Tiên tri" xu hướng Cowboy Boots từ 10 năm trước

Có lẽ điều bất ngờ nhất chính là việc Kate đã diện boots cao bồi từ chuyến công du Canada năm 2016, món đồ vốn đã trở thành cơn sốt toàn cầu vào năm 2025 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm nay. Cô khéo léo phối đôi boots da lộn với quần skinny jean màu khaki và áo len đỏ rực rỡ. Caroline Sullivan, một stylist kỳ cựu tại London, nhận xét rằng: "Phong cách Americana, đặc biệt là boots cao bồi, không chỉ là sự hoài niệm. Nó giúp làm 'cứng cáp' và cá tính hóa những bộ trang phục vốn dĩ quá dịu dàng". Việc Kate tự tin diện phong cách này từ một thập kỷ trước đã cho thấy tư duy thời trang cực kỳ linh hoạt và nhạy bén của cô.





Và làm sao có thể quên chiếc váy hở vai màu kem của Barbara Casasola mà Kate diện tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên? Với đôi giày cao gót màu đào, cô đã tạo nên một hình ảnh gợi cảm một cách đầy chuẩn mực. Kiểu trễ vai này chính là "hot trend" của năm nay, minh chứng cho việc Kate đã đi trước chúng ta một quãng đường rất dài. Sự tinh tế trong cách chọn chất liệu và màu sắc trung tính đã giúp phong cách của Kate trở thành một "kho báu" để chị em phụ nữ năm 2026 khai thác và học hỏi. Đúng là, có những vẻ đẹp không chỉ nằm ở quần áo, mà còn nằm ở tư duy thẩm mỹ xuyên thời gian của một người phụ nữ luôn biết mình là ai.





Nhìn lại hành trình thời trang của Vương phi Kate , chúng ta nhận ra rằng phong cách thật sự không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc thấu hiểu bản thân và chọn lọc những gì tinh túy nhất. Những bộ cánh năm 2016 của cô không chỉ là ký ức đẹp, mà còn là lời khẳng định chắc nịch về một gu thẩm mỹ bền vững, thanh lịch và đầy sức sống giữa dòng chảy không ngừng của thời trang.