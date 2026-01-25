Trong chuyến thăm mới đây tới Bristol, Thân vương William đã có dịp ghé thăm Matter - một công ty công nghệ tiên phong trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm vi nhựa toàn cầu. Tại đây, vị Thân vương vốn điềm tĩnh đã không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Khi tận mắt chứng kiến một quả cầu màu đỏ rực – kết quả của những sợi vi nhựa được lọc ra chỉ sau khoảng 10 lần giặt khăn tắm, William đã phải thốt lên: "Tôi thực sự kinh hãi. Không thể tin nổi nó lại lớn đến thế. Thật là kinh khủng!". Chính sự "ám ảnh" này đã thôi thúc anh hành động ngay lập tức để bảo vệ tổ ấm của mình và xa hơn là hành tinh xanh.

Thực tế, Thân vương William không chỉ nói suông. Anh đã cho lắp đặt các bộ lọc máy giặt chuyên dụng tại cả ba dinh thự của gia đình mình từ căn hộ 1A bên trong Cung điện Kensington, ngôi nhà vùng nông thôn Anmer Hall cho đến tổ ấm mới Forest Lodge. Chưa dừng lại ở đó, với tư cách là người bảo trợ cho giải thưởng môi trường Earthshot Prize, William đang tích cực thuyết phục Vua Charles thực hiện thay đổi tương tự trên toàn bộ các bất động sản hoàng gia. Đây được xem là một bước đi nhỏ nhưng có tầm ảnh hưởng lớn, cho thấy ngay cả những người sống trong lâu đài cũng không đứng ngoài cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa.





Bí mật đằng sau bộ lọc máy giặt: Tại sao chúng ta nên học tập Hoàng gia Anh?

Nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao một bộ lọc máy giặt lại quan trọng đến thế? Câu trả lời nằm ở "vi nhựa". Mỗi khi chúng ta giặt quần áo, đặc biệt là đồ làm từ sợi tổng hợp, hàng triệu sợi vải siêu nhỏ sẽ bị bong ra và trôi theo dòng nước thải ra đại dương. Những sinh vật biển ăn phải chúng, và cuối cùng, những hạt nhựa ấy lại quay trở lại bàn ăn của con người thông qua chuỗi thức ăn.

Công nghệ mà Thân vương William đang ủng hộ giúp chặn đứng những sợi vải này ngay từ trong lồng giặt. Hiện tại, người tiêu dùng có thể chọn mua bộ lọc rời (như loại của Bosch với giá khoảng 199 Bảng Anh) hoặc đầu tư hẳn một chiếc máy giặt đời mới tích hợp sẵn tính năng này. Đối với các chị em nội trợ yêu phong cách sống bền vững, đây chắc chắn là một khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo" để bảo vệ sức khỏe gia đình và môi trường.





Khi Vua Charles "gặp khó" với ý tưởng làm nông nghiệp sạch

Trong khi ý tưởng về bộ lọc máy giặt của William nhận được cơn mưa lời khen, thì vua cha – Vua Charles III lại đang vướng vào một vụ lùm xùm "dở khóc dở cười" tại điền trang Sandringham. Vốn là người tiên phong trong lối sống xanh suốt 5 thập kỷ qua, từ việc lắp tấm pin năng lượng mặt trời đến dùng xe điện, nhưng dự án mới nhất của nhà Vua lại khiến hàng xóm "đứng ngồi không yên". Cụ thể, Ngài đã đệ trình kế hoạch xây dựng một hố chứa phân lỏng (slurry pit) thực chất là một đầm lớn để chứa phân động vật dùng làm phân bón hữu cơ cho trang trại.

Dù mục tiêu của Vua Charles rất tốt đẹp muốn cải tạo đất tự nhiên, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học và thu giữ carbon nhưng người dân làng Flitcham gần đó lại kịch liệt phản đối. Họ lo ngại về "mùi hương" khó cưỡng và những loại khí độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm giá trị nhà cửa và thậm chí là đuổi khéo khách du lịch. "Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe tâm thần và sự tận hưởng cuộc sống tại chính ngôi nhà của mình", một cư dân chia sẻ. Có vẻ như, hành trình sống xanh của vị Vua già vẫn còn gặp không ít rào cản từ thực tế cuộc sống đời thường.





Câu chuyện của gia đình Hoàng gia Anh nhắc nhở chúng ta một điều: Sống xanh không nhất thiết phải là những dự án vĩ mô, đôi khi nó bắt đầu ngay từ phòng giặt đồ của bạn. Việc Thân vương William chú trọng vào từng sợi vải nhỏ bé cho thấy sự tinh tế và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn môi trường. Còn với Vua Charles, dù gặp phản ứng từ cộng đồng, tâm huyết của ông với nông nghiệp bền vững vẫn là một bài học lớn về sự kiên trì. Thay vì chờ đợi những thay đổi lớn lao, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu bằng việc chọn lọc chất liệu quần áo, sử dụng túi giặt chống vi nhựa hoặc cân nhắc một bộ lọc thông minh như cách mà Thân vương Anh đã làm.