Diễn viên Thảo Tâm (vai Hồng trong Mắt biếc) lột xác trong phim sinh tồn "Móng vuốt" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

* 'Móng vuốt' - phim Việt đầu tiên về thú dữ tấn công người

Hôm 17-1, phim sinh tồn Móng vuốt tung first look (đoạn video và hình ảnh đầu tiên). Với thời lượng ngắn, first look Móng vuốt đã khắc họa bầu không khí hồi hộp, căng thẳng từng giây. Đây là yếu tố quan trọng nhất ở thể loại tâm lý, sinh tồn (survival).

Chuyện phim xoay quanh nhóm bạn đến khu rừng ngoại ô "đổi gió". Chuyến đi bỗng trở thành ác mộng kinh hoàng khi họ bị một sinh vật nguy hiểm rình rập. First look giấu kín tạo hình "tuyến phản diện". Nhưng đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết đây là loài động vật quen thuộc dù khó bắt gặp trong tự nhiên.

Móng vuốt do Lê Thanh Sơn đạo diễn, dàn diễn viên gồm Thảo Tâm, Tuấn Trần, Rocker Nguyễn, Naomi, Quốc Khánh, Gi A Nguyễn và Ceri Thu Hà.

* Ê kíp 'Nhà bà Nữ' diện áo dài, chúc Tết khán giả

Bên cạnh Trấn Thành, bộ ảnh Tết quy tụ loạt diễn viên từ gạo cội đến trẻ tuổi bao gồm NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Khả Như, Uyển Ân...

Với bộ ảnh Tết này, Trấn Thành chọn ý tưởng áo dài với hai màu đỏ và đen dành cho dàn diễn viên.

Trấn Thành và dàn diễn viên "Nhà bà Nữ" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Họ bày tỏ mong muốn phim Nhà bà Nữ sẽ tiếp cận khán giả một cách gần gũi, văn minh. Ngoài ra, dàn diễn viên gửi lời chúc Tết đến người hâm mộ, kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ phim Việt trong ngày Tết Nguyên đán.

Sau bộ ảnh chào năm mới này, Nhà bà Nữ ra rạp vào mùng 1 Tết 2023. Phim tiếp tục lấy chủ đề gia đình. Có những mảng miếng hài thú vị, những cảnh cãi vã nảy lửa vốn là thế mạnh của Trấn Thành.

* Thái Hòa tái xuất điện ảnh

Hôm 17-1, nhà phát hành công bố tin diễn viên Thái Hòa đóng chính phim Chuyện xóm tui: Con Nhót mót chồng. Bên cạnh đó, first look của phim hé lộ cặp nhân vật chính. Đó là cha con ông Xỉn (Thái Hòa) và Nhót (Thu Trang).

Khán giả có lẽ chưa quên màn đối đáp giữa Thái Hòa và Thu Trang trong Tiệc trăng máu. Còn trong phim này, màn khẩu chiến của cha con nhà ông Xỉn và con Nhót cũng được mong chờ. Tình tiết này cho thấy bộ phim sẽ triệt để khai thác yếu tố hài hước.

Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và đồng biên kịch. Phim thuộc thể loại hài tình cảm. Chuyện xóm tui: Con Nhót mót chồng sẽ ra rạp vào ngày 28-4.

* 'Avatar 2' sắp soán ngôi 'Spider-Man: No Way Home'

Hôm 16-1, Avatar: The Way of Water đạt doanh thu 1,903 tỉ USD. Chỉ cần 17 triệu USD nữa, Avatar 2 sẽ soán ngôi Spider-Man: No Way Home để vào top 6 phim ăn khách nhất mọi thời. Bộ phim về siêu anh hùng Người Nhện thu 1,916 tỉ USD.

"Avatar 2" sẽ sớm vào top 3 phim ăn khách toàn cầu - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau cột mốc được cho là rất dễ dàng này, Avatar 2 sẽ tiếp tục nhắm đến các cột mốc cao hơn. Đó là 2 tỉ USD và 2,5 tỉ USD. Hai đối thủ trước mắt là Avengers: Infinity War (2,048 tỉ USD) và Star Wars: The Force Awakens (2,068 tỉ USD).

Dự kiến, Avatar 2 sẽ sớm vượt qua hai phim trên và có khả năng lật đổ cả Titanic (2,168 tỉ USD). Nhưng việc vào top 2 sẽ là thử thách lớn khi phải vượt qua Avengers: Endgame (2,797 tỉ USD).

Bên cạnh những kỷ lục doanh thu, khán giả còn quan tâm đến việc phát triển tiếp loạt phim Avatar. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất James Cameron tuyên bố phim đã sinh lời, ông đã quay xong phần 3 và một nửa phần 4. Đồng thời, những hé lộ của đạo diễn và dàn diễn viên về nội dung các phần sau cũng gây sốt trên mạng xã hội.